В России могут запретить выбрасывать одежду в общий мусорный бак

Сейчас данная инициатива обсуждается с Минприроды и бизнесом. Такие меры необходимы, так как одежду и обувь невозможно вычленить из общего потока мусора. Контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации, это могут быть фонды по переработке одежды или НКО, помогающие нуждающимся. Впоследствии люди, сдающие вещи, смогут рассчитывать на бонусы в виде скидок в магазинах.



«Зарубежные учёные провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.



Российский экологический оператор разработал дорожную карту по переходу на новый режим обращения с отработанным текстилем. В документе содержится 34 меры, одна из которых запрещает выбрасывать одежду на помойку.



Экопункты для опасных отходов появились во всех районах Петербурга.