К 2050 году микропластика в мировом океане будет больше, чем рыбы. Вот, что каждый из нас может сделать, чтобы избежать этого

На днях вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявил, что к середине века объем микропластика в мировом океане может превысить объем живущей в водах планеты рыбы. Это заявление в очередной раз заставило вспомнить об угрозе мельчайших пластиковых частиц, которые сегодня находят повсюду от вершин Эвереста до глубин Марианской впадины. Что каждый человек может сделать для того, чтобы микропластик не заполонил собой всю землю и наши тела? Дмитрий Нестеров, эксперт российского отделения Гринпис дает пять простых рекомендаций.
Пластиковый мусор, например, бутылки, пакеты, посуда, упаковка для еды, попадая в окружающую среду, например, в водоемы под воздействие внешних факторов — солнца, течения, соли в морской воде — начинает распадаться на микропластик. Главная проблема в том, что его невозможно никак собрать из окружающей среды. Проблема морского мусора такова, что он влияет на экосистемы, на морских млекопитающих, на птиц, приводя к гибели и травмам. По статистике, так гибнут около миллиона животных ежегодно.
Сегодня микропластик обнаружен везде — на Эвересте, на дне Марианской впадины, в Арктике, в рыбе, соли, морской и пресной воде, пиве, моллюсках. И... в человеческом теле. Что же можно на бытовом уровне сделать, чтобы не дать ему заполонить планету:
Отказаться от использования косметических средств с микропластиком
Микропластик применяют в производстве дезодорантов, шампуней, кондиционеров для волос, зубных паст, гелей для душа, помад для губ, гели для бритья, кремов от загара, увлажняющих кремов, масок для лица, декоративной косметики (тени, туши и т.д.) и других. Если в составе этих товаров указаны такие ингредиенты как полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), нейлон, полиуретан (PUR), полиметилметакрилат (PMMA) и полиэтилентерефталат (PET), стоит отказаться от покупки. Это означает, что в составе есть микропластик.
Пластиковые частицы добавляют в состав косметического средства по разным причинам: регулирование вязкости продукта, создание эффекта «оптического размывания» морщин, образование пленки (маски для лица, солнцезащитный крем, тушь для ресниц), в качестве скрабов, как декоративные элементы (например, блестки в пене для ванн, тенях для век), в некоторых случаях микропластик помогает продлить срок годности косметического средства.
Сегодня многие компании, которые ранее использовали пластиковые микрогранулы, стараются заменить их альтернативами, в том числе изготовленными из пчелиного воска, воска рисовых отрубей, воска растения жожоба, крахмала, полученного из кукурузы, тапиоки и карнауба (пальмовый воск), морских водорослей, кремнезема, глины и других компонентов и соединения природного происхождения. Лучше выбирать товары с заменителями пластиковых микрогранул.
Изменить режим стирки синтетической одежды (особенно новой)
При стирке синтетической одежды, которая состоит, например, из полиэстера, искусственного шелка, акрила, нейлона, в окружающую среду попадают микрочастицы пластика. Это подтверждает британское исследование: если в машинку загрузить 6 кг одежды, в сточные воды может попасть около 700 000 микроволокон. По самым скромным подсчетам, примерно 35 процентов всего выбрасываемого в природу микропластика — это следствие стирки.
Опасность заключается в том, что такие волокна не улавливаются очистными сооружениями и, оказываясь в окружающей среде, могут по пищевой цепочке попасть в наш организм. Например, через рыбу или воду. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что влияние частиц микропластика на здоровье не доказано, но гипотетически мы понимаем, что содержание пластиковых частиц в нашем организме может потенциально нести вред репродуктивной системе, вызывать ожирение, воспалительные процессы, задержку развития у детей. А для беременных женщин это опасно из-за воздействия на плод.
Для сокращения микропластикового загрязнения можно использовать специальные мешки для стирки Guppyfriend, которые собирают микропластик и специальные многоразовые фильтры для стиральных машин Filtrol. Это запатентованный многоразовый фильтр, который крепится к сливному шлангу стиральной машины. Он собирает не поддающиеся биологическому разложению волокна, такие как полиэстер и нейлон, а также задерживает все частицы, ведущие к забивке стока и сточных вод стиральной машины (волосы, песок, мех домашних животных), не позволяя им проникать в дренажные трубы и засорять их. Исследователи из Университета Торонто утверждают, что такой фильтр задерживает почти 90 % частиц, выделяющихся при стирке одежды. Альтернативные фильтровальные разработки – PlanetCare, Lint LUV-R, Xeros Technologies.
Отказаться от чайных пакетиков
Согласно исследованию Университета Макгилла (Канада), во время чаепития из-за одного пакетика, мы можем проглотить более 11 млрд частиц микропластика и 3 млрд еще более мелких частиц нанопластика — в тысячи раз больше, чем количество пластика, ранее обнаруженное в других продуктах питания и напитках.
Канадские ученые проанализировали эффект помещения четырех различных чайных пакетиков в кипящую воду. Во время исследования группа ученых удалила чай из пакетиков, чтобы он не мешал получению результатов, а затем прокипятила пакетики в воде, чтобы имитировать процесс заваривания чая. По словам исследователей, последствия употребления этих частиц для здоровья неизвестны, и они призывают к дальнейшему изучению этого вопроса.
Исключить из жизни одноразовую посуду
Ежегодно в Мировой океан, по разным оценкам, попадает от 4,8 до 12,7 млн тонн пластика. Не менее 85% всего морского мусора — это пластик, согласно данным отчета «От загрязнения к решению: всемирная оценка проблемы морского и пластикового мусора», опубликованного Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Авторы доклада скептически оценивают возможности переработки отходов как единственного способа решения проблемы пластикового загрязнения. Они предостерегают от опасных альтернатив — одноразовой и другой пластиковой продукции, например биопластика, который в настоящее время представляют собой не менее серьезную проблему.
Согласно данным доклада российского отделения Greenpeace «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс» для большей части пластиковых товаров и упаковки в России путь один — на свалку. Среди наиболее эффективных в настоящее время способов решения проблемы — отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки, переход на многоразовые альтернативы, стандартизирование упаковки для облегчения процесса сбора и переработки вторсырья, повсеместное развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов, введение залоговой системы для тары.
Минимизировать использование пластиковой тары
- Не разогревать пищу в пластиковых многоразовых контейнерах, потому что часть химических веществ выделяется при нагревании.
- Не замораживать еду в пластиковых контейнерах, чтобы затем разморозить ее в микроволновой печи.
- Не хранить продукты в одноразовой пластиковой упаковке.
- Не наливать горячие жидкости или продукты в пластмассовые емкости.
- Не держать пластиковые бутылки с водой рядом с источниками тепла или под палящим солнцем.
- Сдавать по возможности старый пластик на переработку, так как старый или треснувший пластик выщелачивается сильнее.
- При покупке пластиковых контейнеров или других товаров ознакомьтесь с его маркировкой и держитесь подальше от пластика с цифрой 3,6 и 7, они представляют большую опасность, непригодны к переработке, а еще сдать их будет отдельным квестом. Где можно сдать пластик, можно посмотреть на карте пунктов приема вторсырья, которую бережно поддерживают волонтёры Гринпис.
- По данным ВОЗ, приготовление пищи в микроволновой печи в целом безопасно. Однако приготовление в микроволновой печи в пластиковых контейнерах связано с повышенным выщелачиванием — переносом или утечкой химических веществ в пищу. Обратите внимание, что даже если пластиковый контейнер помечен как «пригодный для использования в микроволновой печи», это просто означает, что он не расплавится.
Исследование американских ученых показало, что фталаты — стабилизаторы, используемые для того, чтобы сделать пластик прочным и гибким, могут быть причиной более 100 000 преждевременных смертей в год. Люди с самым высоким уровнем фталатов имели более высокий риск смерти от любой причины, особенно смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Фталаты считаются эндокринными разрушителями, которые имитируют или блокируют естественные гормоны в организме. Доказано, что фталаты могут вызывать нарушения эндокринной системы и приводить к ожирению, диабету, бесплодию и даже раку. Особенно чувствительны к этим опасным веществам маленькие дети.
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