К 2050 году микропластика в мировом океане будет больше, чем рыбы. Вот, что каждый из нас может сделать, чтобы избежать этого

При стирке синтетической одежды, которая состоит, например, из полиэстера, искусственного шелка, акрила, нейлона, в окружающую среду попадают микрочастицы пластика. Это подтверждает британское исследование: если в машинку загрузить 6 кг одежды, в сточные воды может попасть около 700 000 микроволокон. По самым скромным подсчетам, примерно 35 процентов всего выбрасываемого в природу микропластика — это следствие стирки.

Опасность заключается в том, что такие волокна не улавливаются очистными сооружениями и, оказываясь в окружающей среде, могут по пищевой цепочке попасть в наш организм. Например, через рыбу или воду. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что влияние частиц микропластика на здоровье не доказано, но гипотетически мы понимаем, что содержание пластиковых частиц в нашем организме может потенциально нести вред репродуктивной системе, вызывать ожирение, воспалительные процессы, задержку развития у детей. А для беременных женщин это опасно из-за воздействия на плод.

Для сокращения микропластикового загрязнения можно использовать специальные мешки для стирки Guppyfriend, которые собирают микропластик и специальные многоразовые фильтры для стиральных машин Filtrol. Это запатентованный многоразовый фильтр, который крепится к сливному шлангу стиральной машины. Он собирает не поддающиеся биологическому разложению волокна, такие как полиэстер и нейлон, а также задерживает все частицы, ведущие к забивке стока и сточных вод стиральной машины (волосы, песок, мех домашних животных), не позволяя им проникать в дренажные трубы и засорять их. Исследователи из Университета Торонто утверждают, что такой фильтр задерживает почти 90 % частиц, выделяющихся при стирке одежды. Альтернативные фильтровальные разработки – PlanetCare, Lint LUV-R, Xeros Technologies.