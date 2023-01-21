К середине столетия пластика в океане будет больше чем рыбы

«Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке - это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания. И это может привести к катастрофе: 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, а к 2050 году, если люди будут продолжать так потреблять, в океане будет пластика больше, чем рыбы», — заявила она. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что задача государства - стимулировать бизнес к вложению средств в этап утилизации: «Сортировка – это уже типовые проекты, их регионы уже научились строить. А создание мощностей по утилизации остается сложной задачей, и моя роль – всем участникам процесса напоминать, что мы должны захоронение отходов снизить в два раза».

При этом нужно менять не только систему, но и саму культуру потребления. «Несмотря на как будто бы забытую ESG-повестку российский бизнес готов вкладываться в новые технологии по утилизации. Я сама удивилась: мы только запустили в прошлом году проект «Экономика замкнутого цикла», как 25 компаний на вновь создаваемых площадках под экотехнопарки уже заключили соглашения и будут строить 44 производства. И это в наше непростое время, это ведь громадные инвестиции», — подытожила Виктория.

В Петербурге с этого года планируют перерабатывать больше половины отходов. Для этого в городе и области введут в эксплуатацию пять комплексов по переработке мусора. Власти хотят добиться увеличение показателя до 54%.

Пластик будущего изобрели ученые и студенты из Политеха Петра I. Новый материал можно будет применять абсолютно в любой отрасли. Он способен потеснить металлы, дерево и другие используемые сегодня материалы за счет простоты создания, цены и свойств. Изобретатели считают, что из нового пластика можно сделать мотор для автомобиля, протезы, космические детали и многое другое.