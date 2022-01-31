Еженедельно вы съедаете одну банковскую карту. Что? Да! Мы не шутим — вот что нужно знать о микропластике

Так, понятно. А у людей обнаружили микропластик в организме?

Да! Немецкие ученые в течение трех лет исследовали образцы мочи и крови 2500 человек в возрасте от 3 до 17 лет и нашли 11 (!) видов пластика в 97% изученного биологического материала. Казалось бы, этого достаточно, чтобы осознать проблему, но в январе прошлого года итальянские специалисты провели более необычный опыт — и нашли полимеры в плаценте не только со стороны плода, но и со стороны матери. Ученые исследовали шесть девушек после родов и у четырех из них обнаружили 12 частиц полимеров, три из которых — окрашены полипропиленом, а в остальных — нашли желтый железооксидный пигмент — его часто используют для изготовления косметических средств. Но поскольку микропластик еще не до конца изучен, о его влиянии на плод сложно говорить.

Для большей убедительности стоит обратиться к докладу Всемирного фонда дикой природы, где написано, что человек всего за одну неделю употребляет около 5 граммов микропластика (это количество сопоставимо с весом одной дебетовой карты). А за год — 250 граммов (эквивалентно 8 пол-литровым бутылкам воды, 250 пластиковым соломинкам).