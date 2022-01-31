Еженедельно вы съедаете одну банковскую карту. Что? Да! Мы не шутим — вот что нужно знать о микропластике

Правда, что микропластик содержится в овощах и фруктах? Вызывает ли он бесплодие и болезни сердца? И можно ли узнать, какое количество частиц полимера накопилось у вас в организме? «Собака.ru» совместно с российским отделением Greenpeace и общественной организацией «Друзья Балтики» подготовила ликбез: в каких продуктах и вещах можно обнаружить микропластик, какие болезни он провоцирует и как себя обезопасить.
Что такое микропластик и как он попадает к нам в организм?
Микропластик — это любой тип пластикового фрагмента полимера размером меньше 5 мм. Его разделяют на два вида. Первичный — тот, что добавляют в косметические средства и бытовую химию: например, глиттер делают из полиэтилентерефталата — того же материала, из которого изготавливают пластиковые бутылки. Частицы полимера также выделяются при стирке синтетической одежды и во время износа автомобильных шин и дорожного покрытия. А вторичный — образуется под воздействием солнца, воздуха, воды и соли во время распада в окружающей среде вещей из полимеров (пакетов, одноразовой посуды, салфеток, сигаретных фильтров).
А что страшного в нем?
Несмотря на то, что микропластик начали активно изучать в конце прошлого столетия, ученые и экоактивисты уже серьезно обеспокоены его негативным влиянием на людей и животных. Зарубежные исследователи обнаружили, что до 73% рыб, обитающих в северо-западной части Атлантического океана, проглотили мелкие фрагменты полимера. «Он часто мимикрирует под зоопланктон, которым питаются многие виды рыб и птиц. А по пищевой цепочке частицы полимеров могут потенциально попасть к нам в организм», — отмечает эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Дмитрий Нестеров. В этих частицах часто накапливаются токсические вещества (например, красители и огнестойные добавки), которые вызывают повреждения органов, воспаление кишечника и негативно влияют на репродуктивную функцию.
Так, понятно. А у людей обнаружили микропластик в организме?
Да! Немецкие ученые в течение трех лет исследовали образцы мочи и крови 2500 человек в возрасте от 3 до 17 лет и нашли 11 (!) видов пластика в 97% изученного биологического материала. Казалось бы, этого достаточно, чтобы осознать проблему, но в январе прошлого года итальянские специалисты провели более необычный опыт — и нашли полимеры в плаценте не только со стороны плода, но и со стороны матери. Ученые исследовали шесть девушек после родов и у четырех из них обнаружили 12 частиц полимеров, три из которых — окрашены полипропиленом, а в остальных — нашли желтый железооксидный пигмент — его часто используют для изготовления косметических средств. Но поскольку микропластик еще не до конца изучен, о его влиянии на плод сложно говорить.
Для большей убедительности стоит обратиться к докладу Всемирного фонда дикой природы, где написано, что человек всего за одну неделю употребляет около 5 граммов микропластика (это количество сопоставимо с весом одной дебетовой карты). А за год — 250 граммов (эквивалентно 8 пол-литровым бутылкам воды, 250 пластиковым соломинкам).
В каких продуктах и вещах наиболее высокое содержание микропластика?
Микропластик находят абсолютно везде: в еде, водопроводной и бутылированной воде, воздухе, морской соли, рыбе, а немецкие ученые обнаружили даже в пиве. На сегодняшний день одними из самых изученных продуктов с высоким содержанием пластика являются мидии. «Они поглощают частицы полимера, пропуская через себя воду. Поэтому их хотят использовать как естественные фильтры», — отмечает руководительница программ по микропластику и морскому мусору в общественной организации «Друзья Балтики» Елизавета Меринова. Недавно ученые обнаружили микропластик в овощах и фруктах. Вероятно, полимеры проникли через грунт и воду. Согласно исследованию, самыми загрязненными оказались яблоки и морковь. Но Елизавета Меринова обращает внимание, что делать выводы пока рано, поскольку данных мало.
Во время пандемии одним из самых важных атрибутов нашей жизни стали медицинские маски. По данным ТАСС, в день в России выпускают 5 млн таких медицинских изделий. Но, к сожалению, они не только являются средством защиты, но и потенциальным загрязнителем окружающей среды. «Маски часто состоят из разных материалов, например, из спанбонда — его нельзя сдать на переработку в России, а, разлагаясь, он может распадаться на микропластик и попадать к нам в еду, например, в рыбу», — говорит Дмитрий Нестеров.
Какие болезни он вызывает?
Пока доподлинно неизвестно обо всех негативных последствиях микропластика. Но уже сейчас специалистка общественной организации «Друзей Балтики» Елизавета Меринова назвала следующие эффекты: повреждение клеток легких и препятствие их восстановлению, воспалительные заболевания кишечника, разрушение эндокринной системы, заражение опасными видами бактерий, способствующими раневым инфекциям и гастроэнтериту. А совсем недавно ученые нашли в крови у подопытных мышей, подвергшихся воздействию дибутилфталата (это химическое вещество, пластификатор для поливинилхлорида (ПВХ), который часто используют для изготовления искусственной кожи и игрушек), повышенный уровень церамидов — этот подкласс липидных молекул связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей.
Какое количество микропластика опасно для человека?
Пока точное количество микропластика назвать сложно, потому что — это группа веществ с разными типами воздействия на организм человека. Эксперты экологических проектов Greenpeace в России и общественной организации «Друзей Балтики» утверждают, что необходимо больше исследований в этой области для определения минимальной дозы, приводящей к серьезным патологиям.
А могу ли я самостоятельно выяснить, сколько микропластика употребляю?
Таких лабораторий пока нет. Но любой человек может провести опыт с помощью самодельной фильтровальной установки и микроскопа и посмотреть, как выглядит микропластик. Как это сделать, можно узнать в пособии (в приложении 9).
Как минимизировать его количество в своей жизни? Вот советы от экоактивистов:
- Регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение, потому что частицы пластика оседают в пыли.
- Отказаться от покупки одежды из синтетических материалов (или снизить к минимуму).
- Стирать (особенно новую) одежду из синтетических материалов при 30 градусах на быстрой стирке с низким количеством оборотов для отжима и мягкими химическими средствами.
- Использовать специальные мешки для стирки Guppyfriend и многоразовые фильтры Filtrol.
- Отказаться от использования косметических средств с микропластиком. Если в составе продуктов есть полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), нейлон, полиуретан (PUR), полиметилметакрилат (PMMA) и полиэтилентерефталат (PET), их брать не стоит.
- Автомобилистам лучше совершать меньше резких поворотов, сбросов и наборов скорости во время поездки, так они смогут снизить количество микропластика, выделяемого в окружающую среду.
- Отказаться от чайных пакетиков. Согласно исследованию, во время такого чаепития мы можем проглотить миллиарды частиц пластика.
- Исключить из жизни одноразовую посуду (бутылки, трубочки, стаканы, пакеты и прочее).
- Не употреблять еду, хранящуюся в пластиковой упаковке.
- Не разогревать пищу в пластиковых многоразовых контейнерах, потому что часть химических веществ выделяется при нагревании.
- Отказаться от сигарет. 90% сигарет содержат пластиковые фильтры, которые во время разложения выделяют химические вещества.
- Отказаться от влажных салфеток. При их производстве используют полиэстер и полипропилен, которые не растворяются в воде и очень долго разлагаются, выделяя микропластик в окружающую среду.
- Отказаться от бутилированной воды.
- Не покупать детские игрушки из ПВХ.
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