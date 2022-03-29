В крови человека впервые выявили микропластик

В рамках эксперимента специалисты проанализировали кровь 22 анонимных доноров. У 80% из них нашли частицы пластика PET, полистирола и полиэтилена. Из этих соединений делают бутылки для напитков, упаковку для пищевых продуктов и пакеты.

Всего у 17 человек выявили микропластик в крови. В некоторых образцах попадались сразу два или три вида пластика. Частицы PET были в крови у половины их них, у трети обнаружили полистирол, у четверти — полиэтилен.

Ученые считают, что частицы микропластика могут перемещаться по организму и оседать в органах. Пластик может попадать в человека несколькими путями: если пить воду из стаканчиков или бутылок, или если носить пластиковую защитную маску. Какие последствия могут быть у попадания микропластика в кровь, пока неизвестно.

Некоторые ученые высказывают гипотезу, что микропластик способен повреждать клетки организма. Специалисты надеются в дальнейшем определить, какие еще частицы микропластика могут попадать в организм, каким может быть уровень их содержания и вероятность развития каких‑либо заболеваний в связи с этим.