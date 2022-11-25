На Земле официально 8 млрд человек! Что это значит и хватит ли ресурсов планеты на всех?

Юлия Вымятнина

Декан факультета экономики Европейского университета

Достижение численности людей 8 млрд принципиально ничего нового в экономику не вносит – демографические тренды меняются медленно, а экономика в большей степени реагирует на новости более сиюминутного характера. Однако экономист по случаю преодоления символической цифры о многом задумывается.

Во-первых, о том, что прирост населения распределен неравномерно. В Старом свете он практически отсутствует. В развивающихся странах он, наоборот, максимальный. Это значит, что проблемы бедности и неравенства продолжают усугубляться. Более того, по мере развития технологий люди имеют тенденцию все больше концентрироваться в мегаполисах, а наиболее активные и одаренные люди стремятся переехать в развитые страны. Эти тенденции усиливают неравенство еще больше. Искоренить это невозможно, но можно приложить усилия к тому, чтобы бороться с глобальной бедностью.

Во-вторых, численность населения увеличивается не только за счет рождаемости, но и за счет роста продолжительности жизни. Развитие медицины и повышение ее доступности способствуют тому, что в среднем люди живут все дольше и дольше. Это обостряет проблемы, связанные с пожилым возрастом — необходимость ухода, рост потребности в медицинских услугах, а также серьезная проблема ментального здоровья: лекарства от деменции или надежных способов ее профилактики пока не нашли.

Еще одно последствие — инфляционное давление. Чем выше будет доля пожилого населения, которое не сможет вносить свой вклад в производство товаров и услуг, но будет нуждаться в медицинской помощи и уходе, тем сильнее будет рост цен. Кроме того, старение населения означает, что накопление государственного долга в развитых странах продолжится ни одно правительство не сможет объяснить своим избирателям снижение расходов на поддержку пожилого населения. Все это будет создавать условия для экономической нестабильности, что повышает вероятность финансовых и экономических кризисов глобального характера.