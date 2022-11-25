На Земле официально 8 млрд человек! Что это значит и хватит ли ресурсов планеты на всех?

В ноябре стало известно, что население земли официально достигло 8 млрд человек! Об этом сообщил специальный фонд ООН в области народонаселения. Преодоление этого символического рубежа вновь активизировало дискуссии об ограниченности природных ресурсов, обострении глобального неравенства и пределах возможностей планеты. Насколько это обосновано, действительно ли людям становится тесно и как это повлияет Россию? На эти вопросы отвечают экономист, эколог и демограф.
Юлия Вымятнина
Декан факультета экономики Европейского университета
Достижение численности людей 8 млрд принципиально ничего нового в экономику не вносит – демографические тренды меняются медленно, а экономика в большей степени реагирует на новости более сиюминутного характера. Однако экономист по случаю преодоления символической цифры о многом задумывается.
Во-первых, о том, что прирост населения распределен неравномерно. В Старом свете он практически отсутствует. В развивающихся странах он, наоборот, максимальный. Это значит, что проблемы бедности и неравенства продолжают усугубляться. Более того, по мере развития технологий люди имеют тенденцию все больше концентрироваться в мегаполисах, а наиболее активные и одаренные люди стремятся переехать в развитые страны. Эти тенденции усиливают неравенство еще больше. Искоренить это невозможно, но можно приложить усилия к тому, чтобы бороться с глобальной бедностью.
Во-вторых, численность населения увеличивается не только за счет рождаемости, но и за счет роста продолжительности жизни. Развитие медицины и повышение ее доступности способствуют тому, что в среднем люди живут все дольше и дольше. Это обостряет проблемы, связанные с пожилым возрастом — необходимость ухода, рост потребности в медицинских услугах, а также серьезная проблема ментального здоровья: лекарства от деменции или надежных способов ее профилактики пока не нашли.
Еще одно последствие — инфляционное давление. Чем выше будет доля пожилого населения, которое не сможет вносить свой вклад в производство товаров и услуг, но будет нуждаться в медицинской помощи и уходе, тем сильнее будет рост цен. Кроме того, старение населения означает, что накопление государственного долга в развитых странах продолжится ни одно правительство не сможет объяснить своим избирателям снижение расходов на поддержку пожилого населения. Все это будет создавать условия для экономической нестабильности, что повышает вероятность финансовых и экономических кризисов глобального характера.
А вот опасения относительно того, что нам физически не хватит ресурсов на всех, пока не кажутся столь обоснованными. Конечно, важнейший постулат экономистов — ограниченность этих самых ресурсов. Однако с течением времени мы учимся все лучше и лучше управлять ими. Поэтому по мере улучшения технологий растет и оценка того количества населения, которое сможет прокормить современная экономика с учетом ресурсных ограничений. Конечно, нужно понимать, что предел тут есть. За счет развития технологий не получится до бесконечности увеличивать количество населения на Земле. Но пока что социальные процессы приводят к тому, что по мере роста качества жизни происходит снижение рождаемости, что замедляет прирост антропогенной нагрузки и потребность в дополнительных ресурсах.
К тому же у увеличения населения есть не только отрицательные, но и положительные последствия. К примеру, рост человеческого капитала, который позволяет не только создавать проблемы, но и находить возможности для их решения. Чем больше людей и чем выше уровень их знаний, тем лучше будут изобретаемые ими технологии, и тем больше будет количество новый идей и изобретений. Но это, конечно, возможно, только в случае, если рост населения сопровождается ростом человеческого капитала.
Если говорить о России, на нас глобальный рост населения влияет опосредованно. Мы относимся к странам, население которых имеет тенденцию к убыли. Ее невозможно исправить за счет политики по стимулированию рождаемости (хотя все формы поддержки семей с детьми можно только приветствовать). России, как и Петербургу, нужно иметь в виду, что для успешного функционирования экономики и развития нужно будет привлекать мигрантов. Это — нормальный процесс, к нему нужно адаптироваться и принимать меры к тому, чтобы миграция по экономическим причинам в нашу страну была привлекательна. И, конечно, важно позаботиться о том, чтобы отъезд из страны (или города) был значительно менее привлекательным для самых образованных и талантливых людей.
Владимир Чупров
Директор по проектам российского Гринпис
Преодоление отметки в 8 миллиардов стало своеобразной символической датой. Она заставляет задуматься о том, а хватит ли ресурсов для растущего населения Земли с учетом того, что такие радикальные способы решения проблем исчерпания ресурсов, как открытие других планет, пока выглядят фантастическими.
Сегодня на первый план выходит такой ресурс, как способность атмосферы и Мирового океана поглощать углекислый газ, избыток которого ведет к изменениям климата. И эта поглотительная емкость близка к исчерпанию. Как следствие, мы наблюдаем изменение климата и его признаки: глобальное потепление, ухудшение условий для сельского хозяйства, более частые лесные пожары и так далее. Причиной такого положения вещей является, в основном, сжигание человечеством ископаемого топлива.
В пересчете на каждого жителя планеты энергетический сектор «выбрасывает» около 5 тонн углекислого газа ежегодно. По расчетам ученых, к которым прислушались правительства стран мира, заключившие в 2015 году Парижское соглашение, к середине столетия этот климатический след должен быть близок к нулю, а в ближайшее десятилетие он должен быть снижен в 2 раза.
Однако нынешняя доминирующая социально-экономическая парадигма, в которой живет большинство человечества, не позволяет это сделать. Экономический рост, основанный не на достижении стратегической устойчивости, но на неограниченном росте потребления материальных ресурсов планеты, является основной нынешней социально-экономической парадигмы. Очевидно, что для многих стран, проблемы голода и бедности — это первоочередной вопрос выживания для значительной части населения. Но для стран, которые вышли на высокий уровень потребления для большинства населения, встает вопрос, — как развиваться дальше с учетом объективных пределов роста, к которым относятся и планетарные пределы поглотительной емкости углекислого газа. Не ответив на него, нельзя отойти от края климатической пропасти.
Мы должны понять, как может выглядеть новая глобальная социально-экономическая модель человечества, в которой целью развития стран и конкретных регионов являлось бы не тотальное доминирование и удовлетворение национального эгоизма, но обеспечение повсеместного внедрения той же низкоуглеродной энергетики.
Хорошая новость заключается в том, что проблема исчерпаемости природных ресурсов начала восприниматься всерьез, и сегодня работают целые институты. Уже есть не просто интересные теории, но уже практический опыт. Это вещи, связанные с принципиально новым подходом к жизни, где ее качество не должно определяться исключительно количеством потребленных материальных ресурсов. Это переосмысление подходов к оценке успешности человека, государств, где успех не должен определяться валовым внутренним продуктом, оторванным от многих других показателей, указывающих на состояние общества. Это новые подходы в отношениях государства и крупного капитала, переосмысления времени, которое мы тратим на условно выживание и саморазвитие (в последнем случае это идея того же перехода на 4-х дневную рабочую неделю).
Какого-то единого пути решения проблемы перехода к новой модели нет. Тем не менее, во многих научных кругах проблема очерчена и нащупываются векторы для ее решения и главный из них — новые ценности, которые должны лечь в основу цивилизации 21 века. Утопия? Но по-другому никак. И еще одна хорошая новость — в решении глобальной проблемы есть место каждому! Гарантия нашего будущего — это забота не только экологов или политиков. Это вопрос и запрос ко всем нам – простым людям, экспертам, бизнесу. Каким образом перейти к новым ценностям и отойти от парадигмы перепотребления, избыточной конкуренции, милитаризации? В конечном счете, решив этот этический вопрос к каждому из нас, мы ответим на вопрос об обеспеченности человечества ресурсами планеты.
Салават Абылкаликов
Кандидат социологических наук, старший преподаватель Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ
Для меня это чисто символическое событие, ведь число жителей Земли можно оценить лишь с довольно большой погрешностью, доходящей до десятков, а может и сотен миллионов человек. Так, почти в каждой крупной стране при проведении переписи населения оценка численности населения может корректироваться на миллионы человек. В менее крупных странах меньше, но суммарно тоже набирается много. Есть страны, где переписи не проводятся, типа Афганистана или Ливана, также есть те, где проводятся не очень качественно. Но округленно нас в мире действительно уже около 8 миллиардов.
Сам по себе рост численности населения не такая большая проблема. Большую озабоченность вызывает возможное относительное перенаселение. В абсолютную перенаселенность я не особо верю — примеры Москвы, Петербурга и прочих больших городов показывает, что люди в принципе могут жить очень кучно. Проблема в другом. При нынешних способах ведения хозяйства мы наносим ущерб природе быстрее, чем она может самовосстанавливаться. Также растут объемы выбросов парниковых газов — растущее население приводит к увеличению производства и потребления. Поэтому так много внимания мировым сообществом уделяется устойчивому развитию.
Согласно оценке ООН, «если население планеты достигнет 9,6 миллиарда человек к 2050 году, потребуются ресурсы трех планет Земля, чтобы обеспечить природные ресурсы, необходимые для поддержания текущего образа жизни». Возможно, эти оценки со временем уточнятся и выяснится, что нам понадобится всего полторы планеты Земля, или пять, а может и одной вполне хватит, если выйти на устойчивое развитие. Желательно бы всем вместе поспособствовать отодвиганию от края пропасти как можно раньше и озаботиться тем, что мы оставим в наследство будущем поколениям, да и нам самим позже. Также ожидаю и сильно опасаюсь усиления конфликтов за ресурсы, включая водные. Прежде всего в самых засушливых районах мира. Например, между Египтом, Суданом и Эфиопией за воды Нила. Временами неспокойно и в Средней Азии.
В условиях сокращения смертности и, соответственно, роста продолжительности жизни, определяющими процессами для динамики численности населения станут рождаемость и миграция. Соотношение между собой этих процессов, а также, возможно, перекройка границ и приведет к тому, что какие-то страны будут расти, а какие-то сокращаться. Наиболее быстрыми темпами сейчас растут африканские страны, особенно те, что расположены южнее Сахары. К концу XXI века численность Африки составит около 3,9 млрд чел. и данный континент станет сопоставим с Азией, где будут жить 4,7 млрд чел. Из остальных регионов мира более-менее сильно вырастут разве что Северная Америка и Австралия с Новой Зеландией. Прежде всего, за счет приема мигрантов. Население Европы может сократиться на четверть.
Студентам, которым я начинаю преподавать некоторые демографические курсы, типа «Глобальных демографических проблем», обычно задаю вопрос: «Выберите из списка страну с самой низкой численностью населения: Эфиопия, Филиппины, Демократическая Республика Конго, Египет, Вьетнам и Германия». Многие с удивлением для себя открывают, что, оказывается уже сейчас самая населенная страна Евросоюза в этом списке плетется в хвосте. И да, этот список идет по убыванию, во всех странах, кроме двух последних уже сейчас живет больше 100 млн человек! Большое, растущее население, помимо проблем, будет приводить и к росту экономического могущества и, вероятно, к новым геополитическим амбициям. Тогда как значение недавних гегемонов будет постепенно сокращаться.
Что касается России, то к 2050 году она выпадет из десятки наиболее крупных по населению стран мира. Нас обгонят такие державы будущего, как ДР Конго, Эфиопия, Бангладеш, а также Египет, Мексика и Филиппины. Из развитых стран в первой десятке (точнее даже в первой пятерке) останутся лишь США. За счет сочетания низкой смертности, относительно высокой рождаемости, а еще весьма высокой привлекательности для мигрантов.
А ведь в XX век входила Россия с численностью населения сопоставимой с США: около 70 млн человек. Закончили с разной — в США жителей было под 300 млн, а нас, россиян, около 147 млн. Если бы XX век для нашей страны проходил нормально, без крупных демографических катастроф, нас к его концу могло быть более 250 млн человек. Спустя столетие, после длительного этапа роста продолжительности жизни, миграционного прироста и вполне среднеевропейских показателей рождаемости, мы вновь приходим к тому, что сильно ухудшаем наши демографические перспективы. А это, вероятно, приведет к резкому снижению экономического, геополитического и значения России в условиях нового мирового демографического порядка. На такую большую площадь будет приходиться все более уменьшающаяся численность населения, в условиях все еще продолжающегося роста населения в других странах.
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