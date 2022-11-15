Население Земли достигло 8 миллиардов человек

По данным Организации Объединенных Наций, темпы роста мирового населения снижаются с 1970-х годов, впервые опустившись ниже 1% в 2020 году. На сегодняшний день две трети населения земного шара проживает в стране или регионе, где пожизненная фертильность составляет менее 2,1 рождения на женщину — это примерно соответствует уровню, необходимому для нулевого роста в долгосрочной перспективе для населения с низкой смертностью.

Население 61 страны или региона сократится на 1 процент или более в период с 2022 по 2050 год из-за устойчивого низкого уровня рождаемости и высокого процента эмиграции. В текущем и 2023 годах население Земли продолжит оставаться на уровне 8 миллиардов человек. К 2037 году оно увеличится до 9 миллиардов, а к 2058-у — до 10. Более половины прогнозируемого прироста населения планеты до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания, а также в странах к югу от Сахары. Ожидается, что на долю Африки придется более половины прироста, прогнозируемого к 2050 году.

Из 9 миллиардов человек, составляющих на сегодняшний день население Земли, 920 миллионов будут жить в странах с доходом ниже среднего, более 400 миллионов будут людьми в возрасте от 65 лет и старше, 150 миллионам будет 15-29 лет, а численность детей в возрасте 14 лет и младше будет сокращаться и вносить отрицательный вклад.

«Пусть наша задача будет заключаться в том, чтобы делать больше, чем существовать — давайте осмелимся процветать. И не только те немногие привилегированные, чьи обстоятельства рождения зависели от случая, но и как можно больше людей — от человека в густонаселенном городском центре до человека в самом отдаленном уголке земли, от старого до молодого, от богатого до бедного, с инвалидностью и без нее», — резюмировали в ООН.