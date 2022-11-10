«России потепление только на пользу, а ученые все куплены» — нобелевский лауреат Алексей Кокорин о 6 главных мифах об изменении климата

Заблуждение 1: «Я не вижу глобального потепления»

Часто от скептиков, да и не только, можно услышать: я, мол, регулярно смотрю температуру за окном, и она не меняется. Так, житель Екатеринбурга скажет, что лето у них в городе как было «кислое», так ничего и не поменялось. Более того, он может посмотреть на данные Росгидромета и увидеть, что да, за последние 50 лет лето на Урале изменилось не сильно.

Однако дело в том, что глобальное потепление — это не только и не столько изменение показателей на градуснике у вас за окном. Когда ученые говорят об этом процессе, они прежде всего имеют в виду повышение температуры верхних сотен метров мирового океана. Нагрев этих вод в свою очередь влияет на течения, на движение воздуха — здесь замешана довольно сложная физика. К примеру, нагрев океана приводит к тому, что воздушные массы из Арктики стали глубже проникать на юг. Именно поэтому снег в Техасе, Алжире и Иерусалиме не удивляет климатологов и не опровергает, а, наоборот, доказывает существование глобального потепления.

Проблема в том, что человек не может увидеть все эти процессы невооруженным взглядом. Ему приходится принимать их на веру. А если человеку предлагают поверить во что-то, что нельзя пощупать или посмотреть, то у него сразу закрадываются сомнения, он начинает задаваться вопросом: «А кому это выгодно?» Что подводит нас к следующему опасному заблуждению.