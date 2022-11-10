«России потепление только на пользу, а ученые все куплены» — нобелевский лауреат Алексей Кокорин о 6 главных мифах об изменении климата

Последние 8 лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений — к такому выводу пришли эксперты Всемирной Метеорологической Организации. По их расчетам, экстремальная жара и засуха только в этом году коснулись миллионов людей, а ликвидация их последствий обошлась в миллиарды долларов. Между тем многие до сих пор не верят в глобальное потепление, что мешает борьбе с климатическими изменениями. Редакция «Собака.ru» попросила директора климатической программы WWF России, лауреата Нобелевской премии мира 2007 года Алексея Кокорина разобрать наиболее распространенные и опасные заблуждения о глобальном потеплении.
Заблуждение 1: «Я не вижу глобального потепления»
Часто от скептиков, да и не только, можно услышать: я, мол, регулярно смотрю температуру за окном, и она не меняется. Так, житель Екатеринбурга скажет, что лето у них в городе как было «кислое», так ничего и не поменялось. Более того, он может посмотреть на данные Росгидромета и увидеть, что да, за последние 50 лет лето на Урале изменилось не сильно.
Однако дело в том, что глобальное потепление — это не только и не столько изменение показателей на градуснике у вас за окном. Когда ученые говорят об этом процессе, они прежде всего имеют в виду повышение температуры верхних сотен метров мирового океана. Нагрев этих вод в свою очередь влияет на течения, на движение воздуха — здесь замешана довольно сложная физика. К примеру, нагрев океана приводит к тому, что воздушные массы из Арктики стали глубже проникать на юг. Именно поэтому снег в Техасе, Алжире и Иерусалиме не удивляет климатологов и не опровергает, а, наоборот, доказывает существование глобального потепления.
Проблема в том, что человек не может увидеть все эти процессы невооруженным взглядом. Ему приходится принимать их на веру. А если человеку предлагают поверить во что-то, что нельзя пощупать или посмотреть, то у него сразу закрадываются сомнения, он начинает задаваться вопросом: «А кому это выгодно?» Что подводит нас к следующему опасному заблуждению.
Заблуждение 2: «Климатологи просто подкуплены»
Это типичная для России черта — не верить никому (даже науке), говорить, что все куплено. Если думать в этой логике про глобальное потепление, то нетрудно прийти к следующему умозаключению: «Нас призывают перейти на безуглеродную энергетику. Кому это выгодно? Странам, у которых нет нефти и газа, к примеру, Европе. Значит, они просто подкупили ученых, потому что это им экономически выгодно».
Но нужно понимать, что купить всю физику атмосферы довольно сложно. Доклады о глобальном потеплении готовятся международными коллективами, а не только учеными из одной или двух стран. Выводы ученых о том, что происходит с климатом, практически одинаковы вне зависимости от того, где они работают: в США, в Германии, в Китае или в Главной геофизической обсерватории в Петербурге.
При этом важно помнить, что ученые лишь фиксируют и объясняют происходящее, а также строят модели того, что будет в будущем. Они не делают никаких политических выводов о том, что делать властям. К примеру, сотрудник лаборатории исследует режим выпадения осадков в Петербурге. Он лишь спрогнозирует, что интенсивность дождей усилится в два раза. Будет странно, если он начнет давать советы «Водоканалу» относительно того, что с этим делать.
Экономические интересы на самом деле сравнительно слабо влияют на науку. Для большинства ученых главное в жизни — это выдавать качественный научный продукт. Если бы дела обстояли иначе, исследователи бы подались в более прибыльные сферы. Непонимание этого и приводит к заблуждениям и теориям заговора.
Заблуждение 3: «Климат уже много раз менялся, ничего особенного не происходит»
Часто можно услышать, что резкие скачки климата были и в прошлом, и, мол, ничего. Это верно лишь отчасти. Да, на памяти человечества не раз случались климатические изменения. Однако, как правило, они были краткосрочными и приводили к катастрофическим последствиям.
К примеру, это происходило из-за вулканов, которые способны существенно охлаждать планету. Дело в том, что при извержениях выбрасывается сравнительно мало тепла, а вот пепла и двуокиси серы — много. Они попадают в атмосферу и закрывают поверхность Земли от солнечных лучей. Обычно на год—два, максимум лет на пять, что приводит к падению температуры. Так, в середине шестого века было несколько крупных извержений подряд, в результате начались неурожаи и в Византии погибло до 70% населения. Не только от голода, но и от чумы, которую завезли корабли с пшеницей из южных, менее пострадавших, регионов.
Были и ситуации потепления климата, например, X—XI века, тогда в Ирландии собирались хорошие урожаи, а на южном побережье Гренландии было удобно заниматься овцеводством. Но эти периоды тоже были сравнительно краткосрочны и вызывались определенными фазами циклов солнечной активности и вариациями океанских течений. Ничего подобного сейчас не наблюдается.
Более того, у нас есть подробные данные, восстановленные по осадочным породам, по кольцам деревьев. Они дают возможность нарисовать температурные кривые за последние полторы тысячи лет. Поэтому мы можем говорить, что так тепло, как сейчас, не было на памяти человечества никогда. А тот факт, что сейчас в Гренландии практически не разводят овец, а в Ирландии выращивают виноград лишь энтузиасты, объясняется не климатом, а просто экономической эффективностью.
Заблуждение 4: «Говорят, что Земля потеплеет на два градуса — это не страшно»
Да, когда климатологи рассуждают об изменении климата, они говорят, что глобальная температура поднимется на столько-то градусов по сравнению с XIX веком, то есть с доиндустриальной эпохой. Сейчас планете теплее примерно на 1,2 градуса чем два века назад. Сами по себе эти цифры выглядят не очень страшно, но как мы помним, дело не в градусах за окном, а в температуре мирового океана и росте числа и силы опасных природных явлений.
Климатологи по всему миру создают предсказательные модели, которые показывают, что будет при повышении глобальной температуры на те или иные значения. Есть такая модель и в России. На ней рассчитывается, что будет при повышении температуры на 2,5 градуса по сравнению с XIX веком и на 4,5 градуса.
К примеру, мы все замечаем волны аномального тепла. Они случались и раньше, Пушкин же писал: «снег выпал только в январе». Однако такая теплая погода, которая случалась тогда раз в 50 лет, сейчас наблюдается в пять раз чаще. Так вот, если температура поднимется на 2,5 градуса, то они станут происходить еще в три раза чаще. Представьте, аномальная жара будет случаться раз в три года. Каждый раз нужно будет принимать экстренные меры, чтобы пожилые и нездоровые люди не погибали бы от нее.
Если же температура поднимется на 4,5 градуса, то волны жары, которые мы сегодня считаем аномалиями, будут случаться восемь или десять раз за десятилетие. Это будет принципиально иной климат, к которому в ряде регионов будет невозможно приспособиться. До трети населения планеты вынуждены будут сменить место жительства. Сильно пострадает средиземноморский регион в самом широком смысле этого слова: от Марокко до Армении включительно. В сходную ситуацию попадет и юг Европейской части России — вплоть до Воронежа, Пензы. Большой проблемой станет нехватка пресной воды. Конечно, это не конец человеческой цивилизации, но положение дел будет очень тяжелым.
Заблуждение 5: «Россия от глобального потепления только выиграет»
Такие слова — просто результат непонимания того, как выглядит процесс глобального потепления. Как мы уже знаем, он характеризуется не плавным подъемом температуры, а увеличением опасных метеорологических явлений, причем явлений, которые и так типичны для той или иной области.
Если вы живете в Краснодаре — вы чаще будете сталкиваться с волнами жары, если на Дальнем Востоке — с наводнениями. Петербургу стоит готовиться к еще более сильным ветрам, ураганам, шквальным ливням и, следовательно, к подтоплениям. Ведь ливневая канализация в городе рассчитана на определенное количество тысяч кубометров, например, в час. А через некоторое время то же самое количество воды придется пропускать за полчаса.
Что будет, к примеру, в Мурманске, вообще невозможно предсказать. Он живет под влиянием «Гольфстрима», поэтому там сравнительно тепло для Арктики. Но по мере глобального потепления это течение ослабевает. Поэтому, с одной стороны, воды в Баренцево море будет поступать меньше, с другой — эта вода будет теплее. К чему это приведет — очень сложно представить. Ясно одно: штормовых ветров и метелей станет еще больше.
Также ужесточатся границы между районами засух и обильных осадков. В Петербурге будет еще более сыро, а вот в Волгоградской области станет еще меньше воды. Если сейчас, например, на каждые шесть лет там выпадает два засушливых года, то к концу века будет приходиться уже три-четыре. Это будет совсем другое сельское хозяйство. Так что придумывать, к чему придется адаптироваться, не надо. Вопрос в том, когда это получится сделать и на какие деньги.
Заблуждение 6: «Глобальное потепление все равно не остановить»
Слава богу, это все же не так. Во-первых, глобальное потепление — не бесконечно. Пока ни один сценарий всерьез не рассматривает возможность повышения температуры более чем на 5 градусов к доиндустриальной эпохе.
Это связано с тем, что парниковый эффект — явление очень сложное. К примеру, чем сильнее разогревается Земля, тем больше она излучает тепла в космос. Почти все тепло поглощает мировой океан. Да и тенденция развития мировой энергетики уверенно движется к снижению выбросов углекислого газа.
Это, конечно, не значит, что бороться против изменения климата не надо. Напомню, повышение температуры на 4,5 градуса станет очень тяжелым вызовом для человечества. Но принимать меры против глобального потепления абсолютно не поздно.
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