Экоцентры в Петербурге: какие виды вторсырья можно сдавать и что там еще делать?

«Переработкинская»

Что это за проект? Два года назад вместе с командой Александр Широбоков запустил «Эковывоз» — экотакси для частных лиц и бизнеса. В этом году открыл экоцентр в «Исткабеле» (часть «Большого Севкабель Порта»), где принимают до 40 видов сырья на переработку. Сюда можно отвезти ПЭТ-бутылки, ПЭТ небутылочный, твердые и мягкие пластики, дой-паки и паучи, бумагу, картон, старую технику, пульперкартон, черные металлы, алюминий, стекло, катриджы, блистеры от лекарств и многое другое.

Что здесь еще делать? Работает буккроссинг, где можно обменяться книгами, редкими журналами, учебниками и альбомами по искусству, и магазин с экологичными товарами (например, сумки 99recycle).

Какие планы? Открыть мастерские, лекторий и зону шеринга. Как помочь ребятам остаться на плаву и осуществить идею — можно узнать здесь.

Режим работы: с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Где: Кожевенная, 34E.