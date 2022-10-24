Экоцентры в Петербурге: какие виды вторсырья можно сдавать и что там еще делать?

Экоцентр — это место, где можно не только сдать вторсырье, но и обменяться вещами, а еще посетить лекции и мастер-классы и, конечно, найти единомышленников. «Собака.ru» публикует подборку пространств, которые помогут сформировать экопривычки.
«Переработкинская»
Что это за проект? Два года назад вместе с командой Александр Широбоков запустил «Эковывоз» — экотакси для частных лиц и бизнеса. В этом году открыл экоцентр в «Исткабеле» (часть «Большого Севкабель Порта»), где принимают до 40 видов сырья на переработку. Сюда можно отвезти ПЭТ-бутылки, ПЭТ небутылочный, твердые и мягкие пластики, дой-паки и паучи, бумагу, картон, старую технику, пульперкартон, черные металлы, алюминий, стекло, катриджы, блистеры от лекарств и многое другое.
Что здесь еще делать? Работает буккроссинг, где можно обменяться книгами, редкими журналами, учебниками и альбомами по искусству, и магазин с экологичными товарами (например, сумки 99recycle).
Какие планы? Открыть мастерские, лекторий и зону шеринга. Как помочь ребятам остаться на плаву и осуществить идею — можно узнать здесь.
Режим работы: с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.
Где: Кожевенная, 34E.
«Сборка»
Что это за проект? Экоцентр открылся летом благодаря экологической программе «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел», организованной в прошлом году компанией P&G и торговой сетью «Пятерочка». Принимает 40 видов фракций: картриджи, винные пробки, детали Lego, блистеры от лекарств, фильтры для воды, фломастеры, электронные сигареты и другие.
Что здесь еще делать? Посетить музей вторсырья, где можно посмотреть всю цепочку переработки: от сдачи до готовых гранул. Есть магазин, где представлены известные экологические бренды: товары «Спасибо» и «Зеленки». Работает лекторий, где лидеры мнений делятся опытом экологичного производства и рассказывают о проблемах окружающей среды. Недавно вместе с благотворительными магазинами «Спасибо» ребята на один день делали pop-up «Ремонтное кафе» — сюда можно было принести свои вещи, которые требуют восстановления, и вместе с мастером научиться их чинить. Всегда рады волонтерам онлайн и оффлайн.
Какие планы? Сотрудничать со школами и университетами, устраивать лекции и мастер-классы по обмену опытом с российскими и зарубежными коллегами. Информацию о ближайших событиях можно узнать здесь. В ноябре будут водить экскурсии на заводы по переработке.
Режим работы: ежедневно с 14:00 до 20:00.
Где: Лиговский проспект, 50Т.
«Собиратор»
Что за проект? Экоцентр открылся в апреле этого года недалеко от «Московский ворот». Здесь принимают много категорий вторсырья на переработку: разные пластики, несколько видов макулатуры, редкости (например, чеки, блистеры от таблеток, зубные щетки) и другие.
Что здесь еще делать? Проводят мастер-классы, лекции и экскурсии по центру. Есть шеринг-стеллаж, где можно оставить ненужные вещи или бесплатно забрать понравившиеся, и экомагазин.
Какие планы? Устраивать лекции и мастер-классы. Найти деньги на аренду пространства до Нового года. Чтобы поддержать ребят, можно приобрести экотовары или вещи из секонд-хенда, стать волонтером.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.
Где: Московский проспект, 107, корпус 3.
Куда еще можно отнести вторсырье — смотрите здесь.
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