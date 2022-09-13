Ученые впервые нашли в листьях растений микропластик

Эксперты считают, что эта находка может стать первым свидетельством того, что микропластик попал в экосистемы пресной воды. В качестве экспериментальных образцов исследователи использовали местные растения из рода ворсянок. В 6 из 171 образцов, собранных в районе деревни Демята, удалось обнаружить фрагменты микропластика. Частицы были в тех частях растений, которые собирают воду, и достигали 2,4 мм в длину.

У специалистов есть несколько версий, как микропластик мог оказаться в листьях. По одной из них — состояние атмосферы, поскольку на территориях, где были собраны образцы, не было других источников загрязнения.

По другой версии ученые предположи, что на появление микропластика могли повилять жизнедеятельность улиток. Они могли перенести частицы из почвы или с других растений. Для подтверждения одной из этих теорий ученым необходимо продолжить изучение экосистем.

Напомним, микропластик впервые обнаружили в мясе, молоке и крови коров и свиней на сельскохозяйственных фермах. К таким выводам пришли ученые из Амстердамского свободного университета.

А еще ранее в крови человека впервые выявили частицы микропластика. Такую находку сделали ученые медицинского центра Университета Амстердама. Информацию об этом они сообщили в научном журнале Environment International.