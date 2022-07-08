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Исследование: микропластик впервые обнаружили в мясе и молоке коров и свиней

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Микропластик впервые обнаружили в мясе, молоке и крови коров и свиней на сельскохозяйственных фермах. К таким выводам пришли ученые из Амстердамского свободного университета, пишет The Guardian.

Shutterstock.com

Исследователи собрали 12 образцов крови у коров и свиней. Во всех образцах обнаружили пластиковые частицы, в том числе полиэтилен и полистирол. Полимеры также нашли и в образцах мяса: микропластик присутствовал в семи из восьми образцов говяжьего мяса, и в пяти из восьми образцах свиного.

Помимо этого, в анализах молока зафиксировали следы пластиковых частиц: в 18 из 25 проб. Их собирали сразу после доения, из магазинных упаковок и хранилищ на фермах.

Микропластик также обнаружили в образцах гранулированного корма. Ученые считают, что это может быть одним из путей попадания частиц пластика в организм животных. Упаковка гранул также была пластиковой.

Ученые продолжают изучать влияние микропластика на здоровье человека и сельскохозяйственных животных. Некоторые специалисты считают, что он способен повреждать клетки организма.

Напомним, в крови человека впервые выявили частицы микропластика. Такую находку сделали ученые медицинского центра Университета Амстердама. Информацию об этом они сообщили в научном журнале Environment International.

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