Экологи Greenpeace призвали Россию поддержать проект глобального соглашения о пластике

Обсуждение возможных вариантов глобального соглашения о производстве и использовании пластика пройдет в Найроби с 28 февраля по 2 марта. Сейчас известно о двух проектах резолюции: один предложен Перу и Руандой, другой — Японией. Российское отделение Greenpeace выступает за первый вариант — как рассказали «Собака.ru» экологи,он комплексно подходит к проблеме пластикового загрязнения.

На основе резолюции Перу и Руанды может быть разработан прогрессивный глобальный договор. Он должен:

быть юридически обязательным для стран-участниц;

остановить добычу ископаемого топлива (нефти, газа) для производства избыточных одноразовых пластиковых товаров и упаковки, поскольку это влияет на изменение климата;

стимулировать бизнес продавать продукты в контейнеры и бутылки покупателя и сокращать использование одноразовой упаковки;

запретить перевозить пластиковый мусор из богатых стран в бедные, из одних регионов в другие;

обязать правительства обеспечить занятость работников при трансформации отрасли и учитывать интересы местных жителей, которые могут быть подвержены опасности от вредного производства.

Кроме того, Greenpeace призывает подписать петицию с требованием к российским делегациям на переговорах ООН стать лидером в борьбе с пластиковым загрязнением. Сделать это можно по ссылке.