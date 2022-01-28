18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Экологи Greenpeace призвали Россию поддержать проект глобального соглашения о пластике

Поделиться:

Экологи российского отделения Greenpeace призвали властей страны выступить на пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде за принятие амбициозной версии международного договора. Проект учитывает негативное влияние пластика на всех этапах — добычи нефти, производства пластиковых товаров, их транспортировки, использования и утилизации.

Shutterstock.com

Обсуждение возможных вариантов глобального соглашения о производстве и использовании пластика пройдет в Найроби с 28 февраля по 2 марта. Сейчас известно о двух проектах резолюции: один предложен Перу и Руандой, другой — Японией. Российское отделение Greenpeace выступает за первый вариант — как рассказали «Собака.ru» экологи,он комплексно подходит к проблеме пластикового загрязнения.

На основе резолюции Перу и Руанды может быть разработан прогрессивный глобальный договор. Он должен:

  • быть юридически обязательным для стран-участниц;
  • остановить добычу ископаемого топлива (нефти, газа) для производства избыточных одноразовых пластиковых товаров и упаковки, поскольку это влияет на изменение климата;
  • стимулировать бизнес продавать продукты в контейнеры и бутылки покупателя и сокращать использование одноразовой упаковки;
  • запретить перевозить пластиковый мусор из богатых стран в бедные, из одних регионов в другие;
  • обязать правительства обеспечить занятость работников при трансформации отрасли и учитывать интересы местных жителей, которые могут быть подвержены опасности от вредного производства.

Кроме того, Greenpeace призывает подписать петицию с требованием к российским делегациям на переговорах ООН стать лидером в борьбе с пластиковым загрязнением. Сделать это можно по ссылке.

Анна Крюкова

Эксперт проекта «Ноль отходов»:

Существующие инициативы по уменьшению загрязнения Мирового океана пластиком позволят сократить его лишь на 7% к 2040 году. Только глобальное и всеобъемлющее соглашение позволит справиться с мусорным кризисом, сохранить природу, благополучие и здоровье людей и животных.

Глобальный пластиковый договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика: производство, транспортировку, использование, утилизацию. Такой подход соответствует принципам циклической экономики: товары должны быть спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать, легко отремонтировать и переработать. Это позволит предотвратить и сократить не только все растущее количество пластиковых отходов, но и выбросы парниковых газов.

Напомним, осенью 2021 года российское отделение экологической организации Greenpeace запустило новую кампанию с требованием отказаться от сжигания отходов за государственные деньги. По данным организации, в общей сложности в стране планируют построить и модернизировать под сжигание более 150 различных предприятий — если это реализуют, в России будут сжигать около 40% всех отходов ежегодно.

Ранее Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России. С ее помощью организация планирует добиться снижения объемов мусора — только за 2020 год от доставки образовалось 40 тысяч тонн отходов или 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора. Также команда проекта «Ноль отходов» выяснила, какие отходы попадают на свалки вместо переработки.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: