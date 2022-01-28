Экологи Greenpeace призвали Россию поддержать проект глобального соглашения о пластике

Экологи российского отделения Greenpeace призвали властей страны выступить на пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде за принятие амбициозной версии международного договора. Проект учитывает негативное влияние пластика на всех этапах — добычи нефти, производства пластиковых товаров, их транспортировки, использования и утилизации.
Обсуждение возможных вариантов глобального соглашения о производстве и использовании пластика пройдет в Найроби с 28 февраля по 2 марта. Сейчас известно о двух проектах резолюции: один предложен Перу и Руандой, другой — Японией. Российское отделение Greenpeace выступает за первый вариант — как рассказали «Собака.ru» экологи,он комплексно подходит к проблеме пластикового загрязнения.
На основе резолюции Перу и Руанды может быть разработан прогрессивный глобальный договор. Он должен:
- быть юридически обязательным для стран-участниц;
- остановить добычу ископаемого топлива (нефти, газа) для производства избыточных одноразовых пластиковых товаров и упаковки, поскольку это влияет на изменение климата;
- стимулировать бизнес продавать продукты в контейнеры и бутылки покупателя и сокращать использование одноразовой упаковки;
- запретить перевозить пластиковый мусор из богатых стран в бедные, из одних регионов в другие;
- обязать правительства обеспечить занятость работников при трансформации отрасли и учитывать интересы местных жителей, которые могут быть подвержены опасности от вредного производства.
Кроме того, Greenpeace призывает подписать петицию с требованием к российским делегациям на переговорах ООН стать лидером в борьбе с пластиковым загрязнением. Сделать это можно по ссылке.
Анна Крюкова
Эксперт проекта «Ноль отходов»:
Существующие инициативы по уменьшению загрязнения Мирового океана пластиком позволят сократить его лишь на 7% к 2040 году. Только глобальное и всеобъемлющее соглашение позволит справиться с мусорным кризисом, сохранить природу, благополучие и здоровье людей и животных.
Глобальный пластиковый договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика: производство, транспортировку, использование, утилизацию. Такой подход соответствует принципам циклической экономики: товары должны быть спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать, легко отремонтировать и переработать. Это позволит предотвратить и сократить не только все растущее количество пластиковых отходов, но и выбросы парниковых газов.
Напомним, осенью 2021 года российское отделение экологической организации Greenpeace запустило новую кампанию с требованием отказаться от сжигания отходов за государственные деньги. По данным организации, в общей сложности в стране планируют построить и модернизировать под сжигание более 150 различных предприятий — если это реализуют, в России будут сжигать около 40% всех отходов ежегодно.
Ранее Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России. С ее помощью организация планирует добиться снижения объемов мусора — только за 2020 год от доставки образовалось 40 тысяч тонн отходов или 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора. Также команда проекта «Ноль отходов» выяснила, какие отходы попадают на свалки вместо переработки.
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