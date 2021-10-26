Greenpeace требует отказаться от сжигания отходов в России за государственные деньги

Как отмечают в Greenpeace, в общей сложности проекты по сжиганию могут получить около 300 миллиардов рублей из государственного бюджета. Мусоросжигание дорого обойдется и здоровью россиян, и климату — при сжигании в атмосферу будет выделяться углекислый газ, усиливающий изменение климата, и опасные вещества.

Сжигание также будет провоцировать рост количества отходов и блокировать развитие переработки. В огонь попадет около 26 миллионов тонн отходов, среди них — загрязненный пластик, бумага, ткань, резина. «У производителей не будет стимула делать товары и упаковку перерабатываемыми и пригодными к ремонту, у людей — сортировать отходы, а у властей — направлять ресурсы на сокращение потока отходов, так как все будут просто сжигать», — отмечают экологи.

Какие требования выдвигают в российском отделении Greenpeace?

Лишить господдержки мусоросжигательные заводы, предприятия по производству и использованию RDF-топлива, и другие проекты, направленные на мусоросжигание.

Не допустить использование средств экосбора на проекты по мусоросжиганию. Эти деньги должны идти на развитие раздельного сбора отходов и их переработки.

Изменить «Критерии проектов устойчивого, в том числе зеленого развития в Российской Федерации» и исключить из них льготные кредиты для проектов, связанных со сжиганием.

«Организация обращается к правительству, Российскому экологическому оператору и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ с петицией и призывает не спонсировать государственными деньгами развитие опасных проектов по сжиганию отходов — мусоросжигательные заводы, предприятия по производству и сжиганию RDF-топлива и инсинераторы (установки для сжигания отходов малой мощности) на отдаленных территориях, например, в Арктике», — говорится в заявлении Greenpeace.

Подписать петицию Greenpeace против строительства мусоросжигательных заводов и развития мусоросжигания можно по ссылке.