Greenpeace требует отказаться от сжигания отходов в России за государственные деньги

Российское отделение экологической организации Greenpeace запустило новую кампанию с требованием отказаться от сжигания отходов за государственные деньги. По данным организации, в общей сложности в стране планируют построить и модернизировать под сжигание более 150 различных предприятий — если это реализуют, в России будут сжигать около 40% всех отходов ежегодно.
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Как отмечают в Greenpeace, в общей сложности проекты по сжиганию могут получить около 300 миллиардов рублей из государственного бюджета. Мусоросжигание дорого обойдется и здоровью россиян, и климату — при сжигании в атмосферу будет выделяться углекислый газ, усиливающий изменение климата, и опасные вещества.
Сжигание также будет провоцировать рост количества отходов и блокировать развитие переработки. В огонь попадет около 26 миллионов тонн отходов, среди них — загрязненный пластик, бумага, ткань, резина. «У производителей не будет стимула делать товары и упаковку перерабатываемыми и пригодными к ремонту, у людей — сортировать отходы, а у властей — направлять ресурсы на сокращение потока отходов, так как все будут просто сжигать», — отмечают экологи.
Какие требования выдвигают в российском отделении Greenpeace?
- Лишить господдержки мусоросжигательные заводы, предприятия по производству и использованию RDF-топлива, и другие проекты, направленные на мусоросжигание.
- Не допустить использование средств экосбора на проекты по мусоросжиганию. Эти деньги должны идти на развитие раздельного сбора отходов и их переработки.
- Изменить «Критерии проектов устойчивого, в том числе зеленого развития в Российской Федерации» и исключить из них льготные кредиты для проектов, связанных со сжиганием.
«Организация обращается к правительству, Российскому экологическому оператору и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ с петицией и призывает не спонсировать государственными деньгами развитие опасных проектов по сжиганию отходов — мусоросжигательные заводы, предприятия по производству и сжиганию RDF-топлива и инсинераторы (установки для сжигания отходов малой мощности) на отдаленных территориях, например, в Арктике», — говорится в заявлении Greenpeace.
Подписать петицию Greenpeace против строительства мусоросжигательных заводов и развития мусоросжигания можно по ссылке.
Напомним, ранее Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России. С ее помощью организация планирует добиться снижения объемов мусора — только за 2020 год от доставки образовалось 40 тысяч тонн отходов или 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора. Также команда проекта «Ноль отходов» выяснила, какие отходы попадают на свалки вместо переработки.
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