Команда проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace выяснила, какие отходы попадают на свалки вместо переработки. Экологи провели исследование на мусоросортировочных станциях, изучив «хвосты» — оказалось, что пакеты, бутылки, контейнеры от еды и не только после сортировки так и не добираются до переработки, оседая на полигонах.
Фото: Илья Большаков, Greenpeace
По объему значительная часть одноразовой упаковки, которая не попадает на переработку, состоит из пластика — он занимает 69,1%. Это пакеты и пленки, контейнеры и подложки, мягкая упаковка и бутылки. На втором месте — одноразовая упаковка из бумаги. Как отмечают в Greenpeace, бумажная упаковка — ошибочная замена пластиковой: если она загрязнена или покрыта тонким слоем пластика, который зачастую даже не виден, то тоже окажется на полигоне.
По итогам исследования Greenpeace составил топ-20 изделий, которые чаще всего оказываются в «хвостах». В сумме они занимают 40% среди изученных отходов. Помимо различной пластиковой упаковки, в список попали коробки из картона (в таких продают крупы, например) и гофрокартона (в таких продаются телевизоры), упаковка типа Tetra-Pak, стеклянные бутылки.
Фото: Greenpeace
«Исследование показало, что не любые отходы, которые попадают в баки для вторсырья или которые потенциально можно переработать, на самом деле переработают. Этого не случается по разным причинам — из-за загрязнений, сложного состава, малого количества перерабатывающих предприятий или непривлекательной стоимости сырья. Это усугубляет проблему отходов — полигоны продолжают расти, появляется необходимость строить мусоросжигательные заводы», — комментирует эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.
Для решения мусорной проблемы Greenpeace рекомендует:
- Производить меньше отходов: одноразовые товары и упаковку, которые не попадают на переработку, необходимо постепенно выводить из оборота и заменять на многоразовые альтернативы.
- То, что по разным причинам невозможно полностью ограничить, стоит стандартизировать по составу и внешнему виду. Это повысит качество сортировки отходов.
- Развивать и финансово поддерживать придомовой раздельный сбор вторсырья и его переработку, ввести придомовой раздельный сбор органических отходов, отходов от медикаментов и средств индивидуальной защиты (СИЗ), бытовой техники и электроники. Если эти отходы собирать отдельно, качество их сортировки улучшится в разы. Так на переработку будет попадать намного больше отходов, а на полигоны или сжигание — меньше.
- Повышать качество товаров, чтобы они долго служили и их можно было легко починить. Развивать инфраструктуру по обмену и ремонту.
- Отказаться от сжигания мусора любым способом: на МСЗ и или в виде РДФ.
Напомним, ранее Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России. С ее помощью организация планирует добиться снижения объемов мусора — только за 2020 год от доставки образовалось 40 тысяч тонн отходов или 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора.
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