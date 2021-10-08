По объему значительная часть одноразовой упаковки, которая не попадает на переработку, состоит из пластика — он занимает 69,1%. Это пакеты и пленки, контейнеры и подложки, мягкая упаковка и бутылки. На втором месте — одноразовая упаковка из бумаги. Как отмечают в Greenpeace, бумажная упаковка — ошибочная замена пластиковой: если она загрязнена или покрыта тонким слоем пластика, который зачастую даже не виден, то тоже окажется на полигоне.

По итогам исследования Greenpeace составил топ-20 изделий, которые чаще всего оказываются в «хвостах». В сумме они занимают 40% среди изученных отходов. Помимо различной пластиковой упаковки, в список попали коробки из картона (в таких продают крупы, например) и гофрокартона (в таких продаются телевизоры), упаковка типа Tetra-Pak, стеклянные бутылки.