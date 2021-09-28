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Экология

Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России

Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России. С ее помощью организация планирует добиться снижения объемов мусора — только за 2020 год от доставки образовалось 40 тысяч тонн отходов или 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора.

Фото: Shutterstock.com

 

В 2020 году, когда началась пандемия, доставка готовой еды стала популярной — за год рынок вырос более чем в 4 раза. Это повлекло за собой увеличение объемов мусора — от доставки готовой еды образовалось 40 тысяч тонн отходов или, по подсчетам Greenpeace, 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора. Вот какие требования выдвигает Greenpeace, чтобы это изменить:

  • Убрать из заказов лишний одноразовый мусор — по умолчанию не класть столовые приборы, мешалки для напитков, трубочки, салфетки и специи, если об этом не попросил сам клиент.
  • Запустить проекты по доставке еды в многоразовых контейнерах — агрегаторы могут договориться о такой практике с несколькими ресторанами, а экологически ответственный подход привлечет желающих тоже так работать.
  • Начать сбор и переработку упаковки от готовых блюд — в том числе запустить программы по сбору и переработке упаковки, которая приехала вместе с едой.
  • Не заниматься гринвошингом и не выбирать упаковку из бумаги, картона или биоразлагаемого пластика.
  • Просвещать всех — покупателей, сотрудников, партнеров.

«Востребованность доставки не падает, и горы мусора тоже не уменьшаются. Поэтому Greenpeace запускает петицию и требует, чтобы сервисы доставки готовой еды начали меняться. Если этого не произойдет, в России продолжит расти количество свалок. […] Чтобы сервисы нас услышали и изменились, нужна ваша поддержка. Отправьте обращение к руководителям доставки и потребуйте стать экологичнее. Если нас будет много, они не смогут от этого убежать», — отмечают в организации.

Подписать петицию можно по ссылке

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