Greenpeace запустил петицию за экологизацию доставки готовой еды в России

В 2020 году, когда началась пандемия, доставка готовой еды стала популярной — за год рынок вырос более чем в 4 раза. Это повлекло за собой увеличение объемов мусора — от доставки готовой еды образовалось 40 тысяч тонн отходов или, по подсчетам Greenpeace, 1 миллиард одноразовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек и другого мусора. Вот какие требования выдвигает Greenpeace, чтобы это изменить:

Убрать из заказов лишний одноразовый мусор — по умолчанию не класть столовые приборы, мешалки для напитков, трубочки, салфетки и специи, если об этом не попросил сам клиент.

Запустить проекты по доставке еды в многоразовых контейнерах — агрегаторы могут договориться о такой практике с несколькими ресторанами, а экологически ответственный подход привлечет желающих тоже так работать.

Начать сбор и переработку упаковки от готовых блюд — в том числе запустить программы по сбору и переработке упаковки, которая приехала вместе с едой.

Не заниматься гринвошингом и не выбирать упаковку из бумаги, картона или биоразлагаемого пластика.

Просвещать всех — покупателей, сотрудников, партнеров.

«Востребованность доставки не падает, и горы мусора тоже не уменьшаются. Поэтому Greenpeace запускает петицию и требует, чтобы сервисы доставки готовой еды начали меняться. Если этого не произойдет, в России продолжит расти количество свалок. […] Чтобы сервисы нас услышали и изменились, нужна ваша поддержка. Отправьте обращение к руководителям доставки и потребуйте стать экологичнее. Если нас будет много, они не смогут от этого убежать», — отмечают в организации.

Подписать петицию можно по ссылке.