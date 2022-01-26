Сколько стоит наше будущее? Автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари — о том, как просто спасти климат и всех нас

Известный историк и футуролог Юваль Ной Харари в январе опубликовал статью в журнале Time, посвященную глобальному потеплению. В ней он пишет, что отрицание изменения климата сменилось отчаянием. Многие верят, что рекордно жаркое лето 2021 года — это только начало, и климатический апокалипсис не остановить: скоро планета станет слишком теплой для жизни, а приморские города вроде Петербурга уйдут под воду. Пересказываем статью и объясняем, почему Харари уверен, что предаваться унынию рано и нас всех еще можно спасти, причем обойдется это значительно дешевле, чем кажется.
Отчаяние по поводу изменения климата столь же опасно, как и отрицание этого процесса. У человечества есть огромные ресурсы, которых хватит (если их разумно использовать), чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Так на какую сумму придется раскошелится? Точного ответа, разумеется, нет, но примерные оценки звучат вдохновляюще.
Так, по данным Международного энергетического агентства, достичь углеродной нейтральности в перспективе возможно, если дополнительно тратить на мировую энергосистему сумму, эквивалентную всего 2% мирового ВВП. Эксперты, опрошенные информационным агентством Reuters давали чуть более осторожную оценку: достижение нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу обойдется мировой экономике в 2% — 3% ВВП.
Это в целом совпадает с выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые еще в 2018 году сделали говорили о том, что углеродная нейтральность станет возможна, если пускать на развитие зеленой энергетики до 3% мирового ВВП ежегодно (сейчас эти траты составляют около 1% ВВП).
Конечно, эти расчеты касаются только необходимости инноваций в энергетике и транспорте. В них не учтена необходимость снижения выбросов от лесопользования или сельского хозяйства (стоит помнить, что метан, испускаемый коровами на фермах, тоже способствует парниковому эффекту). Хорошая новость состоит в том, борьба с этими выбросами еще проще: ее можно вести за счет постепенного сокращения потребления мяса и молока. Ешьте больше овощей, это поможет вам (и тропическим лесам) жить дольше.
«Речь не идет о том, чтобы сжигать пачки банкнот»
Спорить о конкретных цифрах можно долго главное понять, что цена предотвращения климатического апокалипсиса измеряется однозначными цифрами мирового ВВП. Это не 50% и даже не 15%. Скорее всего, речь идет об инвестициях на сумму меньше, чем 5% мировой экономики (вероятно, около 2%).
Здесь важно подчеркнуть слово «инвестиции». Речь не идет о том, чтобы сжигать пачки банкнот, принося жертвы древним духам земли. Необходимы вложения в новые технологии и инфраструктуру, на разработку нового оборудования. Эти деньги будут работать, создавая новые рабочие места и возможности.
Более того, в долгосрочной перспективе эти вливания дадут экономическую выгоду. К примеру, улучшение экологии в будущем позволит сэкономить на борьбе с болезнями, вызванными загрязнениями.
Что такое 2% мирового ВВП?
Мировой ВВП в настоящее время составляет около 85 трлн долларов США (по другим данным около 130 трлн долларов, — прим. Ред.), следовательно 2% от него — это около 1,7 трлн долларов США. Проще говоря, для спасения планеты нам не надо пускать под откос экономику, нам просто надо правильно расставить приоритеты.
Политики очень хорошо умеют перекидывать 2% ресурсов с одного направления на другое. Они занимаются этим все время. Так, разница между политикой правых и левых партий в развитых странах как раз и состоит в том, куда идут несколько процентов ВВП того или иного государства.
Более того, столкнувшись с реальным кризисом, руководители стран не раз тратили куда большие ресурсы для его преодоления. Так, в 1945 году США потратили на участие во Второй Мировой войне около 36% своего ВВП. Во время финансового кризиса 2008-2009 годов правительство Соединенных штатов потратило на спасение финансовых организаций 3,5% ВВП. В 2020 году правительства потратили около 14% мирового ВВП для борьбы с пандемией COVID-19. Если граждане будут достаточно громко требовать изменения экологической повестки, то политики могут найти сходные ресурсы для того, чтобы предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу.
Откуда взять деньги?
Сегодня ни бизнес, ни правительства не желают найти те самые 2% мирового ВВП на борьбу с климатическими изменениями. Но куда вместо этого идут деньги? В 2020 году мировые правительства потратили на свои армии 2 триллиона долларов США — это 2,4% мирового ВВП.
Каждые два года 2,4% мирового ВВП уходят на продукты питания, которые оказываются в мусорных баках. Еще около 500 млрд долларов идут на прямые инвестиции… в добычу и переработку ископаемого топлива. Это значит, что за 3,5 года правительства разных стран тратят сумму эквивалентную 2% годового мирового ВВП на поддержку производителей угля, нефти и газа.
Наконец, вспомним об уклонении от уплаты налогов. По оценкам ЕС, деньги спрятанные богачами в офшорах, составляют порядка 10% мирового ВВП. Ежегодно корпорации отправляют в налоговые убежища порядка 1,6% мирового ВВП. Так что, возможно, для предотвращения апокалипсиса нам и придется ввести какие-то дополнительные налоги, но почему бы сначала не начать с эффективного сбора старых?
«Нужно просто выписать чек»
Таким образом деньги в мировой экономике есть. Конечно, говорить о борьбе с уклонениями от уплаты налогов, сокращении военных бюджетов или об эффективном потреблении пищи проще, чем добиться этих целей реально. Особенно, если учесть, что на этом пути мы столкнемся с самыми влиятельными лоббистами в мире. И все же нам не нужно чудо, нам нужна правильная организация.
Мы не должны предаваться отчаянию. Мы не должны говорить: «Слишком поздно! Апокалипсис не остановить!» Мы должны понять, что может остановить. Для этого мы обязаны дать понять мировым лидерам, что недостаточно расплывчатых разговоров о борьбе с изменениями климата. Нам следует им сказать: «Нужно просто выписать чек на 2% мирового ВВП».
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