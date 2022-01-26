Сколько стоит наше будущее? Автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари — о том, как просто спасти климат и всех нас

Отчаяние по поводу изменения климата столь же опасно, как и отрицание этого процесса. У человечества есть огромные ресурсы, которых хватит (если их разумно использовать), чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Так на какую сумму придется раскошелится? Точного ответа, разумеется, нет, но примерные оценки звучат вдохновляюще.

Так, по данным Международного энергетического агентства, достичь углеродной нейтральности в перспективе возможно, если дополнительно тратить на мировую энергосистему сумму, эквивалентную всего 2% мирового ВВП. Эксперты, опрошенные информационным агентством Reuters давали чуть более осторожную оценку: достижение нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу обойдется мировой экономике в 2% — 3% ВВП.

Это в целом совпадает с выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые еще в 2018 году сделали говорили о том, что углеродная нейтральность станет возможна, если пускать на развитие зеленой энергетики до 3% мирового ВВП ежегодно (сейчас эти траты составляют около 1% ВВП).

Конечно, эти расчеты касаются только необходимости инноваций в энергетике и транспорте. В них не учтена необходимость снижения выбросов от лесопользования или сельского хозяйства (стоит помнить, что метан, испускаемый коровами на фермах, тоже способствует парниковому эффекту). Хорошая новость состоит в том, борьба с этими выбросами еще проще: ее можно вести за счет постепенного сокращения потребления мяса и молока. Ешьте больше овощей, это поможет вам (и тропическим лесам) жить дольше.