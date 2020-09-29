Мусорная реформа России «пока не принесла ожидаемых результатов» — на переработку уходит всего 7% отходов. Такой вывод сделала Счетная палата, опубликовав отчет о результатах «анализа выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасности РФ».
Более 90% отходов в России по-прежнему не перерабатывается. Мусорная реформа «пока не принесла ожидаемых результатов»
Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, «ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной» — как следует из отчета Счетной палаты РФ, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые «зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву».
На территории субъектов РФ насчитывается 8 323 свалки, в том числе 916 в пределах городских округов, тогда как проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. Близка к критической ситуация с мусорными полигонами — при существующих темпах роста объемов отходов в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го. Даже при успешной реализации «мусорной реформы», поставленная президентом цель — ликвидировать все свалки в границах городов — достигнута не будет, считают в Счетной палате.
Решить проблему частично может проект создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, однако и он пока не справится с задачей — требуют пересмотра параметры проекта. «В проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42 %) не подтвердила возможность их выполнения», — говорится в отчете.
Остро стоит вопрос о финансировании мусорной реформы. Основной источник инвестиций регионов — платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления отходов и тарифов. Как показал анализ Счетной палаты, прозрачности этих расчетов вызывает сомнения — нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Тарифы в 2019 году варьировались от 244 до 1 411 рублей за один кубометр отходов, причина в низкой собираемости — 79% в 2010 году и 76% в первом полугодии 2020-го.
«Реформа в сфере обращения с отходами пока не принесла ожидаемых результатов: по-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов их образования не принимаются, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов иссякают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан и отравлять окружающую среду», — резюмируют в Счетной палате.
Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, начали проводить в 2020 году — несмотря на то, что в конце 2019-го ее официально перенесли еще на год. В 2018 году Смольный уже откладывал введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.
Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
Петербуржец Артем Артюшенков открыл в Новом Девяткино цех, который ежемесячно перерабатывает 100 тонн пластиковых бутылок. В результате у него получается материал «флекс», который используется в производстве одежды, стреп-лент, технических емкостей и других бытовых предметов. «Собака.ru» поговорила с Артемом о том, как он получает такое количество бутылок, почему их важно (и выгодно!) сдавать на переработку, как это сделать максимально правильно, и чем для Петербурга может обернуться «мусорная реформа».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.