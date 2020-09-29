Более 90% отходов в России по-прежнему не перерабатывается. Мусорная реформа «пока не принесла ожидаемых результатов»

Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, «ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной» — как следует из отчета Счетной палаты РФ, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые «зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву».

На территории субъектов РФ насчитывается 8 323 свалки, в том числе 916 в пределах городских округов, тогда как проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. Близка к критической ситуация с мусорными полигонами — при существующих темпах роста объемов отходов в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го. Даже при успешной реализации «мусорной реформы», поставленная президентом цель — ликвидировать все свалки в границах городов — достигнута не будет, считают в Счетной палате.

Решить проблему частично может проект создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, однако и он пока не справится с задачей — требуют пересмотра параметры проекта. «В проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42 %) не подтвердила возможность их выполнения», — говорится в отчете.

Остро стоит вопрос о финансировании мусорной реформы. Основной источник инвестиций регионов — платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления отходов и тарифов. Как показал анализ Счетной палаты, прозрачности этих расчетов вызывает сомнения — нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Тарифы в 2019 году варьировались от 244 до 1 411 рублей за один кубометр отходов, причина в низкой собираемости — 79% в 2010 году и 76% в первом полугодии 2020-го.

«Реформа в сфере обращения с отходами пока не принесла ожидаемых результатов: по-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов их образования не принимаются, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов иссякают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан и отравлять окружающую среду», — резюмируют в Счетной палате.