Все, что нужно знать экологически ответственному петербуржцу: что и где покупать, какими сервисами пользоваться, а от чего точно стоит отказаться

Одежда локальных брендов

Покупать то, что производится в Петербурге — уже позитивный вклад в экологию, потому что так вы сокращаете количество ресурсов и выбросов, затраченных на транспортировку. Но можно пойти дальше и выбирать бренды, разделяющие ценности устойчивого развития и безотходного производства. Это, конечно, NNedre — они производят не только одежду, но и предметы для дома — а еще, например, онлайн-ателье Gaia, которое шьет из натуральных тканей и также стремится к zero-waste.

Апсайкл-аксессуары

Апсайклинг — это когда новое изделие даже лучше старого, из которого его создали. В Петербурге дико модные сумки и рюкзаки 99recycle делают из переработанного пластика, Polyarus — из старых шин, камер и рекламных баннеров, а Jeans Revision — из винтажного денима и переработанной кожи. Клатчи из древесины, оставшейся после вырубки деревьев и производства мебели, делает Юлия Новик под брендом Novik.Love, а проект «Зайка-мозаика» создает аксессуары и украшения для дома из разбитой посуды — отличный выход, если у вас разбилась дорогая сердцу кружка.