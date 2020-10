Все, что нужно знать экологически ответственному петербуржцу: что и где покупать, какими сервисами пользоваться, а от чего точно стоит отказаться

Покупает в магазинах без упаковки

В Петербурге уже довольно много zero-waste магазинов, в которых можно купить продукты и бытовую химию в свою тару. Это «Крупа» в Петроградском районе, FreeDom у «Достоевской», B12 Zero Waste на Васильевском острове, «В Авоську» на Пулковской, «Покупай правильно» (пока работает только в режиме доставки). В No Plastic Its Fantastic в «Ленполиграфмаше» можно найти многоразовые альтернативы одноразовым предметам и экологичную косметику.

Но совсем необязательно искать специальный магазин — многие продукты можно купить на развес в свою тару и в обычных магазинах, для этого нужны только свои экомешочки и шоппер, чтобы гордо ответить «Нет» на традиционный вопрос «Пакет?».

Всегда носит с собой многоразовую кружку и бутылку для воды

Кажется, все уже знают, что стаканы для кофе To Go не перерабатываются — но их количество в мусорных баках все еще огромно. Как в экологичных магазинах, так и у гигантов вроде Wildberries или Ozon можно найти кружки на любой вкус: складные из силикона, сохраняющие температуру или даже созданные из переработанных материалов. Залоговые стаканы для кофе есть в кафе «Огурцы» на Фонтанке, там же можно купить себе и многоразовую бутылку — рисунки для них делают люди с особенностями. Также экологичная альтернатива есть в заведениях, присоединившихся к системе капшеринга CUPS.