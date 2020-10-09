Собрали самый подробный гид с брендами, магазинами и сервисами Петербурга, о которых нужно знать каждому горожанину, ведущему экологичный образ жизни (или стремящемуся к этому!).
Все, что нужно знать экологически ответственному петербуржцу: что и где покупать, какими сервисами пользоваться, а от чего точно стоит отказаться
Одежда локальных брендов
Покупать то, что производится в Петербурге — уже позитивный вклад в экологию, потому что так вы сокращаете количество ресурсов и выбросов, затраченных на транспортировку. Но можно пойти дальше и выбирать бренды, разделяющие ценности устойчивого развития и безотходного производства. Это, конечно, NNedre — они производят не только одежду, но и предметы для дома — а еще, например, онлайн-ателье Gaia, которое шьет из натуральных тканей и также стремится к zero-waste.
Апсайкл-аксессуары
Апсайклинг — это когда новое изделие даже лучше старого, из которого его создали. В Петербурге дико модные сумки и рюкзаки 99recycle делают из переработанного пластика, Polyarus — из старых шин, камер и рекламных баннеров, а Jeans Revision — из винтажного денима и переработанной кожи. Клатчи из древесины, оставшейся после вырубки деревьев и производства мебели, делает Юлия Новик под брендом Novik.Love, а проект «Зайка-мозаика» создает аксессуары и украшения для дома из разбитой посуды — отличный выход, если у вас разбилась дорогая сердцу кружка.
Натуральная этичная косметика
Тоже, конечно, локальная. Веганские шампуни, бальзамы и мыла без упаковки, а также крема и зубные пасты в перерабатываемой упаковке и многое другое можно найти у петербургских марок ELSKA, «Голодный леший», Meela Meelo. Этичный и экологичный глиттер не из пластика, а из растительной целлюлозы продает Isidalibra. А экологичную бытовую химию в розлив в Петербурге доставляет на дом проект Less.
Дает новую жизнь использованному
Бесплатно забирает одежду, посуду, книги, мебель и технику проект «SVALKA», лучшее они продают в своей «прогрессивной барахолке» на Арсенальной набережной. Разонравившуюся одежду можно отдать в благотворительный магазин «Спасибо!» или устроить вечеринку-своп, на которой обменяться вещами с друзьями. В Петербурге огромное количество шеринг-сообществ: неподошедшую косметику можно отдать или забрать в «Бьютишеринге», излишки дачных овощей и фруктов — в «Фудшеринге», ненужные стройматериалы — в «Стройшеринге», детские вещи — в «Бэбишеринге», материалы для творчества — в «Крафтшеринге».
Сортирует отходы
Раздельный сбор — это уже не роскошь, а маст для прогрессивного петербуржца. Тем более, что все условия у нас есть: если не хочется никуда ехать, можно заказать «Экотакси», вывоз от «Переработкинской» или завода «Артэко». Но и стационарных пунктов приема или отдельных контейнеров в городе все больше — искать и проверять их на добросовестность можно с помощью карты recyclemap.ru.
Выбирает велосипед
Главная причина загрязнения воздуха в городе – это автомобили, на транспорт приходится от 80 до 90% всего объема вредных веществ. Самое важное, что может сделать для экологии горожанин — пересесть на велосипед (тем более, что у нас есть отличный локальный бренд Shulz!). При этом ездить нужно не по тротуару, а по правому краю дороги — так правильно не только с точки зрения ПДД, но и с точки зрения заявления о своем праве на город. Если одному по дорогам ездить пока страшно, можно присоединиться к регулярным массовым заездам — «Среда обитания» по средами или Cyclegirls (только для девушек) по четвергам. Главное — выучите как следует правила дорожного движения.
Выбирает каршеринг и электрокары
Далеко не любое расстояние можно преодолеть на велосипеде, и здесь на помощь приходят сервисы шеринга автомобилей — делить что-то всегда экологичнее, чем обладать единолично. Также можно использовать карпулинг-сервисы поиска попутчиков вроде BlaBlaCar.
Хороший вариант личного транспорта — электромобиль, на Tesla по городу передвигается, например, заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский. В городе больше 30 станций для зарядки электротранспорта, и их количество растет.
Покупает в магазинах без упаковки
В Петербурге уже довольно много zero-waste магазинов, в которых можно купить продукты и бытовую химию в свою тару. Это «Крупа» в Петроградском районе, FreeDom у «Достоевской», B12 Zero Waste на Васильевском острове, «В Авоську» на Пулковской, «Покупай правильно» (пока работает только в режиме доставки). В No Plastic Its Fantastic в «Ленполиграфмаше» можно найти многоразовые альтернативы одноразовым предметам и экологичную косметику.
Но совсем необязательно искать специальный магазин — многие продукты можно купить на развес в свою тару и в обычных магазинах, для этого нужны только свои экомешочки и шоппер, чтобы гордо ответить «Нет» на традиционный вопрос «Пакет?».
Всегда носит с собой многоразовую кружку и бутылку для воды
Кажется, все уже знают, что стаканы для кофе To Go не перерабатываются — но их количество в мусорных баках все еще огромно. Как в экологичных магазинах, так и у гигантов вроде Wildberries или Ozon можно найти кружки на любой вкус: складные из силикона, сохраняющие температуру или даже созданные из переработанных материалов. Залоговые стаканы для кофе есть в кафе «Огурцы» на Фонтанке, там же можно купить себе и многоразовую бутылку — рисунки для них делают люди с особенностями. Также экологичная альтернатива есть в заведениях, присоединившихся к системе капшеринга CUPS.
Старается есть меньше мяса
Климатический след мяса жвачных животных в 100 раз больше, чем у растительных продуктов, на животноводство тратится огромное количество воды и земли, для него вырубаются леса. Поэтому снижение потребления мяса — один из самых значимых способов уменьшить нагрузку на окружающую среду. Тем более, что в Петербурге есть, где разгуляться вегану (что уж говорить о вегетарианцах): Anna’s Secret Garden в «Севкабель порту», бистро Fika в «Ленполиграфмаше», кафе «Огурцы» на Фонтанке, пиццерия Daner Pizza в «Третьем кластере», «Мир» в «Бертгольд Центре» и ресторан «Ботаника». Делают в России (петербуржцы!) и альтернативное мясо из растительных комопонентов Greenwise — его можно купить в веганских магазинах «Веганика», «Зеленый», «Клевер», Veganbunker, Llamas shop.
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