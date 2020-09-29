В Петербурге заработала депозитная система капшеринга. Напитки «с собой» можно брать теперь в экологичных кружках

Для того, чтобы взять напиток «с собой» в кружку-капшеринг, достаточно прийти в одно из заведений-участников проекта — сейчас он запущен в Петербурге и Москве, в частности в кафе «Огурцы» и «Бертгольд Центре», но список обещают дополнять. Абонемент на 10 кружек будет стоить 100 рублей — чтобы воспользоваться CUPS, нужно показать бариста QR-код, а после употребления напитка сдать пустую кружку в любую кофейню.

В приложении или на сайте проекта видно, сколько кружек из оплаченного абонемента осталось и где находится ближайшая кофейня-партнер. Когда он закончится, можно повторить шаги снова.