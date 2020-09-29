В Петербурге заработала депозитная система капшеринга CUPS. Теперь напитки «с собой» можно брать в экологичных кружках, не загрязняя природу бумажными стаканчиками. Все, что для этого нужно — приложение и 100 рублей.
В Петербурге заработала депозитная система капшеринга. Напитки «с собой» можно брать теперь в экологичных кружках
Для того, чтобы взять напиток «с собой» в кружку-капшеринг, достаточно прийти в одно из заведений-участников проекта — сейчас он запущен в Петербурге и Москве, в частности в кафе «Огурцы» и «Бертгольд Центре», но список обещают дополнять. Абонемент на 10 кружек будет стоить 100 рублей — чтобы воспользоваться CUPS, нужно показать бариста QR-код, а после употребления напитка сдать пустую кружку в любую кофейню.
В приложении или на сайте проекта видно, сколько кружек из оплаченного абонемента осталось и где находится ближайшая кофейня-партнер. Когда он закончится, можно повторить шаги снова.
CUPS
О капшеринге:
Наберитесь смелости и скажите баристе: «Мне в CUPS». Скорее всего, вы не первый человек в этом заведении, который попросил налить кофе , и вряд ли бариста сильно удивится. В кофейнях с которыми мы работаем даже предусмотрены скидки для клиентов, которые покупают напитки в свою кружку и поэтому ваши затраты окупятся!
В условиях пандемии вам могут отказать, ссылаясь на то, что это небезопасно. Ругаться не стоит (сейчас все слишком напряжены), но знайте, что недавно более 100 врачей со всего мира совместно с Greenpeace заявили о безопасности использования многоразовых предметов. Да, кофе в одноразовом стаканчике ничуть не безопаснее кофе в тамблере. И уж точно менее экологичен!
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