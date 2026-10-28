Еще один намыв на берегу Финского залива согласовало Заксобрание

Участок площадью более 6 гектаров появится в Угольной гавани Большого морского порта, передает «Интерфакс». Его создание ранее согласовал городской комитет имущественных отношений. Обращение о намыве, которое рассматривали депутаты, направил Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта».

Намыв нужен для расширения одного из портовых терминалов. На новой территории планируют разместить базу средств навигационного оборудования, объекты для очистки стоков и утилизации отходов с судов, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. В документе также указано, что на территории разместят объекты, необходимые для безопасности и работы морского порта.

В декабре 2024 года завершилось формирование северного намыва Васильевского острова. Право на его создание в сентябре 2020-го выкупил застройщик «Группа ЛСР» у АО «Терра Нова». Работы начались весной 2022-го, а завершились на год раньше срока. Против этого строительства выступали местные жители, которые не хотели, чтобы работы загрязняли воздух, создавали шум и привели к уничтожению общественного пляжа.

Как рассказывал Собака.ru доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский, намыв может приводить к росту уровня воды в исторической части Петербурга. Кроме того, эксперт отмечал, что изменение климата сделает проживание на этой территории в будущем некомфортным, поэтому возводить многоэтажные дома здесь «нецелесообразно».

Застройщик при этом заявлял, что проводил работы, так как получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Летом 2026 года Смольный сообщил, что на северном намыве Васильевского острова появится квартал с социальной и культурной инфраструктурой. Кроме того, на территории установят 100-метровую копию башни Татлина.