На Васильевском острове построят 100-метровую башню Татлина. Она станет «изюминкой» северного намыва, считает девелопер

Площадь всего северного намыва Васильевского острова составляет 163 гектара. На этой территории разместят 875 тысяч квадратных метров жилья и более 98 тысяч квадратных метров социальных объектов. Как отмечают в городской администрации, здесь возведут четыре школы и семь детских садов, поликлинику на 600 посещений в смену, а также роддом или больницу. Проект предусматривает 30 гектаров парковых зон и продолжение проспекта Крузенштерна. В квартале появятся новые набережные с велосипедными и беговыми дорожками протяженностью четыре километра.

«Мы хотим сделать изюминку этого проекта и поставить там копию башни Татлина. В том размере, в каком она была задумана — высотой 400 метров — нам никто, наверное, не согласует сегодня, да это и непросто построить. Мы хотим сделать башню плюс-минус 100 метров — новую городскую достопримечательность, куда могут все приезжать, фотографироваться. Это будет очень красивая зона притяжения», — приводит слова Андрея Молчанова «РБК Петербург».

Назвать бюджет проекта представитель «ЛРС» не смог, отметив, что «это будет дорогая история и наш подарок городу». По словам Молчанова, небоскреб планируют установить на первой береговой линии северного намыва, в правой части острова, около участка будущего делового центра.

В конце мая Комитет по градостроительству сообщил, что девелопер представил градостроительному совету эскизы с детальной проработкой решений первой линии застройки северного намыва западной части Васильевского острова. В 2022 году совет уже рассматривал планировочные решения и эскиз застройки всей территории, разработанные пятью архитектурными бюро. Тогда проект одобрили. Нынешний эскиз пообещали доработать и вновь представить градсовету.

Башню высотой 400 метров Владимир Татлин предлагал установить рядом с Петропавловской площадью и навсегда изменить силуэт города. Художник не сопроводил модель ни одним чертежом — сложная архитектурная форма была как будто выращена по наитию. Башня III Коммунистического интернационала — так назвал свое творение Татлин, которое вошло в историю как один из самых влиятельных образов русского авангарда.