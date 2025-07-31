Морской профиль: перспективы северного намыва

Зачем Петербургу намыв?

Население крупных городов стабильно растет по всему миру. Мегаполисы воспринимают (не без оснований!) как шанс на лучшую жизнь и локации, где лучшие вакансии, лучшие университеты, лучшая медицина, интересные люди. Поэтому формирование искусственных территорий — мировая реальность. ОАЭ, Китай, Индия активно отвоевывают пространство у морей и крупных рек. Россия не отстает. Лидер по числу намывных территорий Петербург — город, где зодчие с момента закладки экспериментировали со строительными технологиями в поисках новаторских градостроительных и архитектурных решений. Летний сад, Петропавловка и гостиница «Прибалтийская» — знаковые объекты, расположенные на искусственных территориях.

Последние 20 лет прирастает берегами Васильевский остров. Если архитектурные и градостроительные решения южного намыва вызывают вопросы, то у северного, судя по представленной концепции, сохраняются шансы стать территорией с продуманной городской средой, соответствующей актуальным запросам будущих жителей.

Кроме того, «резервы территорий редевелопмента в центральной части города почти исчерпаны, а в “сером поясе” не так велики, как кажется, — поясняет Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2». — Поэтому обширная территория вблизи исторического центра с благоустроенной береговой линией, с отличными видовыми характеристиками, умеренной плотностью застройки, щедро озелененная, обеспеченная социальной инфраструктурой, с хорошей транспортной доступностью обречена быть востребованной и успешной».

Проектируя инфраструктуру, авторы концепции ориентировались на модель застройки с упором на социальные объекты. На северном намыве анонсировано строительство четырех школ, восьми детских садов, поликлиники, спортивного комплекса, а также развязки ЗСД. Разрабатывая внешний облик «морского фасада», проектировщики старались сделать его максимально современным. «Намыв необходим для города, чтобы бесконечно не уплотняться. Кроме того, «морской фасад», который остался от советского времени, не совсем удачен, — делится с Собака.ru Евгений Подгорнов, директор и главный архитектор студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ». — Новая застройка даст более разнообразную и современную фактуру. По концепции на северной части искусственных территорий будет выразительная архитектура, которая по своей логике, по своему качеству следует современным тенденциям».