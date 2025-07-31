Морской профиль: перспективы северного намыва

Северный намыв готов. Здесь должны появиться кварталы с многочисленными скверами и большим парком. Собака.ru узнала у экспертов, есть ли у района шанс стать знаковым пространством для Петербурга.
Что произошло?
В декабре 2024 года — на год раньше срока — было завершено формирование северного намыва. Понадобилось 22 судна, 70 единиц строительной техники, 20 месяцев и почти 600 рабочих, чтобы увеличить территорию Петербурга на 163 гектара. Превращением моря в сушу занималась «Группа ЛСР». Обогнать дедлайны компании удалось благодаря тому, что для создания искусственных территорий девелопер использовал внутренние ресурсы — у «Группа ЛСР» есть собственные месторождения песка и специализированный флот. Плюс опыт формирования искусственных территорий — например, компания создала участки искусственной суши под футбольный стадион «Зенит» и морской порт.
Зачем Петербургу намыв?
Население крупных городов стабильно растет по всему миру. Мегаполисы воспринимают (не без оснований!) как шанс на лучшую жизнь и локации, где лучшие вакансии, лучшие университеты, лучшая медицина, интересные люди. Поэтому формирование искусственных территорий — мировая реальность. ОАЭ, Китай, Индия активно отвоевывают пространство у морей и крупных рек. Россия не отстает. Лидер по числу намывных территорий Петербург — город, где зодчие с момента закладки экспериментировали со строительными технологиями в поисках новаторских градостроительных и архитектурных решений. Летний сад, Петропавловка и гостиница «Прибалтийская» — знаковые объекты, расположенные на искусственных территориях.
Последние 20 лет прирастает берегами Васильевский остров. Если архитектурные и градостроительные решения южного намыва вызывают вопросы, то у северного, судя по представленной концепции, сохраняются шансы стать территорией с продуманной городской средой, соответствующей актуальным запросам будущих жителей.
Кроме того, «резервы территорий редевелопмента в центральной части города почти исчерпаны, а в “сером поясе” не так велики, как кажется, — поясняет Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2». — Поэтому обширная территория вблизи исторического центра с благоустроенной береговой линией, с отличными видовыми характеристиками, умеренной плотностью застройки, щедро озелененная, обеспеченная социальной инфраструктурой, с хорошей транспортной доступностью обречена быть востребованной и успешной».
Проектируя инфраструктуру, авторы концепции ориентировались на модель застройки с упором на социальные объекты. На северном намыве анонсировано строительство четырех школ, восьми детских садов, поликлиники, спортивного комплекса, а также развязки ЗСД. Разрабатывая внешний облик «морского фасада», проектировщики старались сделать его максимально современным. «Намыв необходим для города, чтобы бесконечно не уплотняться. Кроме того, «морской фасад», который остался от советского времени, не совсем удачен, — делится с Собака.ru Евгений Подгорнов, директор и главный архитектор студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ». — Новая застройка даст более разнообразную и современную фактуру. По концепции на северной части искусственных территорий будет выразительная архитектура, которая по своей логике, по своему качеству следует современным тенденциям».
Концепция северного намыва
Кварталы, выросшие на южном намыве, критикуют за плохую инфраструктуру и слабую архитектуру многих проектов. При создании северной части учтен предыдущий опыт, пройдены стадии принятия, настало время оценить проект развития. Освоением территории (в отличие от южной части) занимается один застройщик — «Группа ЛСР».
Евгений Подгорнов
директор и главный архитектор студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ»
Огромный плюс северного намыва, что у него единый девелопер. Поэтому нет смешения, даже не стилей, а принципов застройки, как произошло в южной части. Там, с моей точки зрения, компании пошли по неправильному пути. При освоении северного намыва учтены эти недоработки, поэтому для него разработана единая градостроительная концепция, над которой трудились пять архитектурных компаний, благодаря этому нет ощущения типовой застройки. Если на северном намыве девелопер сможет довести проект до конца, то появится инновационный для города продукт. У нас нет прецедента, чтобы территорию такого размера застраивал бы единый застройщик по единому плану.
Архитекторы и урбанисты не устают повторять, что Петербургу не хватает общественных зеленых пространств, их точку зрения разделяют и горожане, которые предпочитают покупать и арендовать квартиры в домах с оазисами во дворах, а еще лучше — в шаговой доступности от лесопарка. Создатели проекта застройки северного намыва поддержали тренд и включили в концепцию не только зеленые дворы, но и масштабный парк.
Феликс Буянов
руководитель архитектурной мастерской «Б2»
Задача формирования выразительного облика застройки в условиях жестких градостроительных ограничений и экономических реалий — интереснейший вызов для архитектора. Концепцией предусмотрено создание грандиозной градостроительной композиции, осью которой является свободное от транспорта общественное пространство протяженностью более километра, представляющее собой анфиладу бульваров, площадей и парков.
Помимо масштабного парка, на северном намыве планируют обустройство необычной набережной, которая может стать одной из туристических достопримечательностей Петербурга, — в эфире радио «Комсомольская правда» спикер петербургского парламента Александр Бельский анонсировал строительство большого променада, который будет «порхать над водой».
Кто и как работал над концепцией северного намыва
Проектом занималось пять мастерских: «Евгений Герасимов и партнеры» («Невская ратуша»), Intercolumnium (реконструкция водонапорной башни для «Музея воды», комплекс «Петровская доминанта»), «Б2» (реконструкция завода им. М.И. Калинина и «Новая Ижора»), «Земцов, Кондиайн и партнеры» (Новая сцена Александринского театра) и «Урбис-Спб» («ЗИЛАРТ»).
Все бюро имеют в портфолио крупные, хотя не всегда сразу понравившиеся консервативным горожанам проекты (помним споры о «летающей тарелке» над «Невской ратушей»), и питерскую прописку, чтобы новый морской фасад транслировал петербургский стиль.
«Сперва мы разработали схему, общий дизайн-код, и затем в этой парадигме различные студии разрабатывали единую концепцию, — рассказывает Евгений Подгорнов, директор и главный архитектор студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ». — Благодаря тому, что каждый рисовал в своем стиле, получилось интересно и не однообразно. Уровень жилья на северном намыве будет высокий. Внутри кварталов — ближе к бизнес-классу, а комплексы, выходящие на залив, — ближе к элитному жилью, поэтому в концепцию мы заложили достаточно дорогие материалы и необычные решения. Постарались интересно организовать общественные пространства, которые мы заняли зеленью, чтобы у людей были места для прогулок».
Что больше всего тормозит создание и развитие новых территорий?
Искусственные территории — это тонны документов, которые надо утвердить и согласовать. Плюс, чтобы на территории, где нет даже намека на инфраструктуру, возвести комфортный район, недостаточно классной концепции. Требуются время и средства на прокладку коммуникаций, строительство электрических подстанций и дорог. Еще есть необходимость «в соблюдении баланса интересов девелопера, властей города и его жителей, — развивает тему Феликс Буянов, — что значительно увеличивает сроки и стоимость разработки как градостроительной, так и проектной документации. Нельзя сбрасывать со счетов техническую и технологическую сложность формирования намывной территории, включая экологические аспекты».
Помимо сложностей с созданием и согласованием искусственных территорий, застройку и формирование полноценной городской среды на рукотворных берегах тормозит отсутствие инфраструктуры — от подстанций до дорог, — что хорошо показал пример южного намыва.
Поэтому, по мнению Владимира Линова, доцента кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ: «Главная проблема — инженерная подготовка. Причем речь не только об инфраструктуре, но и о суперструктуре. Это разные вещи. Инфраструктура — это энергетика, дороги, локальные коммуникации. А суперструктура — это крупные энергетические объекты вроде подстанций, которые могут принимать мощности, например от ЛАЭС, снижать напряжение и затем распределять энергию по жилым массивам. Без этого застройка просто не двигается. А создание таких объектов — дело дорогое, сложное и долгое. Плюс ко всему — дороги, которые город должен строить из собственного бюджета. Общественный транспорт — отдельная боль, у нас с ним традиционно непросто».
Какие перспективы у северного намыва?
Несмотря на дефицит инфраструктуры и неудачные архитектурные и градостроительные решения, даже южный намыв — коммерчески успешный проект. Близость к центру и открыточные виды на Финский залив — козыри локации. Поэтому у северной части, если развитие территории пойдет по плану («Группа ЛСР» планирует завершить проект к 2034 году), отличный потенциал.
Ольга Михальченко
генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
Уверена, популярность намывных территорий в ближайшие годы будет только расти. Они уже стали новой точкой притяжения — многие горожане приезжают сюда погулять в новых парковых зонах и у залива, посетить яхтенный порт Смоленки и провести время в недавно открывшемся ресторане с видом на воду. И это только в южной части! Благодаря появлению на Васильевском острове различных общественных и развлекательных пространств, например Севкабеля и Василеостровского рынка, в последние несколько лет заметно повысилась его конкурентоспособность. Люди хотят здесь жить, а бизнес — развиваться и инвестировать.
Из крупных игроков интерес к намыву уже проявил Сбербанк — в конце апреля «Деловой Петербург» сообщил о том, что компания планирует перенести на искусственные территории свою штаб-квартиру в Петербурге.
Владимир Линов
доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ
С коммерческой точки зрения район уже сейчас довольно активно продается (речь о южной части. — Прим. ред.). Есть уверенность, что туда придут и рабочие места, офисы. Расположение у района отличное, по сути, он в центре города. Намыв удобно связан и с севером, и с югом города, и с кольцевой магистралью при помощи ЗСД. Недавно был утвержден новый Генеральный план развития Петербурга. Если в документе 2005–2007 годов основной упор делался на развитие жилья на старых промышленных площадках, то сейчас приоритеты сместились: внимание уделено Приморскому, Пушкинскому районам и, конечно, Васильевскому острову. Это важный сигнал. Так что при комплексном подходе и грамотной реализации у намыва все шансы стать районом, где действительно хочется и жить, и работать, и гулять. Так что потенциал есть. Главный вопрос — когда он начнет работать.
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