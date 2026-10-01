Крупный пожар в центре Петербурга! Особняк Миллера у Исаакиевского собора охвачен огнем. Что известно к этому часу?

Первые сообщения о пожаре появились в СМИ в районе половины девятого. Уже тогда столб дыма от пожара был заметен в разных районах города.

Как отмечали очевидцы, изначально огнем были охвачены первый и второй этажи исторического здания. Однако затем стало очевидно, что пожар распространился на все внутренние помещения. К 20.40 по Москве, стало известно, что ранг пожара повышен до второго.

Уже к половине десятого стало известно о том, что возгорание тушат уже по третьему номеру. Сообщается, что площадь пожара может насчитывать порядка 2000 квадратных метров. Тогда же появилась информация о частичном обрушении крыши здания.

В районе 22:00 стала приходить противоречивая информация: согласно одним данным, пожар в доме Миллера стал отступать, согласно другим - огонь мог перекинуться на соседние постройки.