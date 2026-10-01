Крупный пожар в центре Петербурга! Особняк Миллера у Исаакиевского собора охвачен огнем. Что известно к этому часу?

В Петербурге горит жилой дом прямо рядом с Исаакиевским собором. Речь об Особняке Миллера, который входит в список памятников регионального значения.
Первые сообщения о пожаре появились в СМИ в районе половины девятого. Уже тогда столб дыма от пожара был заметен в разных районах города.
Как отмечали очевидцы, изначально огнем были охвачены первый и второй этажи исторического здания. Однако затем стало очевидно, что пожар распространился на все внутренние помещения. К 20.40 по Москве, стало известно, что ранг пожара повышен до второго.
Уже к половине десятого стало известно о том, что возгорание тушат уже по третьему номеру. Сообщается, что площадь пожара может насчитывать порядка 2000 квадратных метров. Тогда же появилась информация о частичном обрушении крыши здания.
В районе 22:00 стала приходить противоречивая информация: согласно одним данным, пожар в доме Миллера стал отступать, согласно другим - огонь мог перекинуться на соседние постройки.
По данным портала CityWalls, история здания на углу современной улицы Якубовича уходит своими корнями в XVIII век. В 1878-1880 оно было перестроено Фердинандом Логиновичем Миллером. В 2021 году он внесён в перечень памятников архитектуры регионального значения.
Как сообщает издание «Фонтанка», здание сейчас является нежилым. Оно было передано компании «ТАС» для реставрации, инвестиции оценивались в 750 млн рублей.
Новость дополняется...
Комментарии (0)