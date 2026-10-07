Интерьеры горевшего особняка Миллера восстановят при помощи сохранившейся лепнины

С лепного декора, украшавшего внутреннюю отделку здания на Исаакиевской площади, 3, где на прошлой неделе случился пожар, сняли силиконовые формы, сообщили в Смольном. Они помогут петербургским реставраторам воссоздать интерьеры дома.
Десюдепорт (наддверное украшение), потолочные кессоны и карниз с растительным орнаментом первоначально венчали два парадных зала особняка. В остальных помещениях комплексная отделка была утрачена в ходе перепланировок советского периода, когда здание использовалось как многоквартирный дом, говорят в городском правительстве. Лепной декор демонтировали для реставрации в условиях мастерских, так как по проекту предполагалось проводить усиление перекрытий, отмечают в Комитет по охране памятников.
Восстановить разрушенный огнем особняк Миллера «в первозданном виде» до конца 2028 года пообещал губернатор Александр Беглов. На выходных здание уже обтянули строительной сеткой. Работы в доме Карла Миллера будут проводить по проекту реставрации, согласованному профильными ведомствами в прошлом году. Сейчас в него вносятся изменения, направленные на устранение последствий пожара. Фотофиксация, обмеры и архивные материалы позволяют восстановить здание, утверждают в Смольном.
Проектом предусматривается восстановление парадной лестницы, вестибюля, деревянного тамбура, помещений второго этажа с декоративно-художественной отделкой и воссозданием исторической планировки. Мастера проведут ремонт и реставрацию лицевых и дворовых фасадов здания, мансардного этажа и крыши, а также раскроют исторические дверные проемы.
Особняк Миллера, перестроенный во второй половине XIX века и признанный региональным памятником в 2021 году, охватило огнем вечером 1 октября. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ, которые проводили в доме во время реконструкции. После пожара Следком возбудил уголовное дело по статье «о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ». КГИОП сообщил, что потребует возбудить еще одно уголовное дело.
Комментарии (0)