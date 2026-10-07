Интерьеры горевшего особняка Миллера восстановят при помощи сохранившейся лепнины

Десюдепорт (наддверное украшение), потолочные кессоны и карниз с растительным орнаментом первоначально венчали два парадных зала особняка. В остальных помещениях комплексная отделка была утрачена в ходе перепланировок советского периода, когда здание использовалось как многоквартирный дом, говорят в городском правительстве. Лепной декор демонтировали для реставрации в условиях мастерских, так как по проекту предполагалось проводить усиление перекрытий, отмечают в Комитет по охране памятников.

Восстановить разрушенный огнем особняк Миллера «в первозданном виде» до конца 2028 года пообещал губернатор Александр Беглов. На выходных здание уже обтянули строительной сеткой. Работы в доме Карла Миллера будут проводить по проекту реставрации, согласованному профильными ведомствами в прошлом году. Сейчас в него вносятся изменения, направленные на устранение последствий пожара. Фотофиксация, обмеры и архивные материалы позволяют восстановить здание, утверждают в Смольном.