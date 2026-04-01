У гостиницы «Охтинская» возведут экспозицию Музея археологии

Проект планировки ее территории подготовят к концу этого года.

Около гостиницы «Охтинская» разместят экспозицию петербургского Музея археологии с находками, обнаруженными при археологических раскопках в Петербурге, в том числе на Охтинского мысе. Об этом сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов.

В новой экспозиции будут представлены исторические артефакты и документы, рассказывающие об освобождении войсками Петра I невских берегов, русской крепости Орешек (Шлиссельбурга), шведской крепости Ниеншанц и закладке Петропавловской крепости.

«Участок в районе гостиницы "Охтинская" в Красногвардейском районе – место историческое, оттуда открываются великолепные виды на Неву, Смольный собор», — объясняет губернатор выбор локации.

Разработчики проекта, старт которому ранее дал Комитет по градостроительству (КГА), должны органично вписать здание в сложившийся городской ансамбль и сделать его новой достопримечательностью города, отметил Беглов. Подготовку изменений проекта планировки территории ведут специалисты НИПЦ Генплана, выполнить ее планируют до конца 2026 года.

Участок будущего филиала музея будет ограничен Большеохтинским проспектом, проспектом Шаумяна и улицей Помяловского с примыкающей территорией Якорной улицы и территорией гостиницы «Охтинская».

