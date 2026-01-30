Архиновые! Вот 4 молодых супер-стар архитектора и бюро, о которых должен знать каждый

Иван Казадаев

Баухаус есть у нас дома! Выпускник Академии художеств создал главную точку сборки для сверхновых архитекторов Петербурга — медиа «ЛОКУС» (журнал + премия + НИИ-лаборатория!), которое вручает гран-при в коллаборации с фестивалем «Архитектон» и проводит цеховые тимбилдинг-кэмпы на «Архстоянии». Казадаев может не только в теорию, но и в практику — прямо сейчас его бюро ZIMA* превращает горный парк «Рускеала» в музейный комплекс, а еще, если Казадаеву повезет, в Петербурге возведут небоскреб, который успешно притворяется Ростральной колонной. Мы расспросили Ваню, что качает у молодых архитекторов и какие архиважные решения для Петербурга будущего в настоящем.