Архиновые! Вот 4 молодых супер-стар архитектора и бюро, о которых должен знать каждый

Ежегодно в январе редакция Собака.ru проводит исследование, посвященное Петербургу будущего. Знакомьтесь, новые лидеры архитектурной сцены. Они делают аутдор-объекты для фестиваля «Архстояние» и ярмарки Cosmoscow, придумывают минимал-фэшн-пространства для Ushatava и Liars Collective и обещают построить для Петербурга будущего современный квартал по принципу нулевого вывоза грунта.

Cтудия Eburet

Команда по запуску аутдор-мебели Urbis: мама Eburet Ольга Найденова, дизайнер Валерий Говердовский и менеджер проекта Полина Экман
Вова Спакис

Выпускник Академии Штиглица и главный архитектор русских фэшн-брендов — Liars Collective и Ushatava
Иван Казадаев

Выпускник Академии художеств и создатель медиа «ЛОКУС» и бюро ZIMA*
Булат Шакиров

Преподаватель Академии художеств создал стелу для «Архитектона» и первый в Ленобласти землебитный дом (со времен Приоратского дворца!)
Валя Каштан

Cтудия Eburet

Сенсационные экомебельщики Eburet влюбили нас в свои дизайн-хиты из переработанного пластика и доказали, что 3D-печать — это дико круто! Фирменные ебуреты украшают гостиные фитнес-дивы Анастасии Мироновой и главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской, а также интерьеры важнейших арт-институций (привет, ярмарка совриска Cosmoscow и дом культуры «ГЭС-2»!). Прямо сейчас худрук петербургской мастерской Ольга Найденова выходит в большой мир аудтора — запускает бренд Urbis, который производит самую устойчивую уличную мебель (даешь скамейки-кашпо в каждый двор-колодец!). Собака.ru поговорила с командой проекта и расспросила их об устойчивом развитии и грядущих проектах.

Александр Веревкин

Вова Спакис

В портфолио выпускника Академии Штиглица и главного архитектора русских фэшн-брендов — офлайн-пространства стритвир-визионеров Liars Collective и сразу три новых бутика модного супердома Ushatava (а еще сет-дизайн показа в музее Garage!). Фанат архиминимализма Цумтора и Бродского работал над знаковым Bondarev House художника Сергея Бондарева (квартира-музей с вайбом советских ДК!), а прямо сейчас взялся за интерьер Нино Шаматава — но втайне мечтает превратить трансформаторные будки Васильевского острова в бары и сауны!  Мы поговорили с Вовой о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.

Александр Веревкин

Иван Казадаев

Баухаус есть у нас дома! Выпускник Академии художеств создал главную точку сборки для сверхновых архитекторов Петербурга — медиа «ЛОКУС» (журнал + премия + НИИ-лаборатория!), которое вручает гран-при в коллаборации с фестивалем «Архитектон» и проводит цеховые тимбилдинг-кэмпы на «Архстоянии». Казадаев может не только в теорию, но и в практику — прямо сейчас его бюро ZIMA* превращает горный парк «Рускеала» в музейный комплекс, а еще, если Казадаеву повезет, в Петербурге возведут небоскреб, который успешно притворяется Ростральной колонной. Мы расспросили Ваню, что качает у молодых архитекторов и какие архиважные решения для Петербурга будущего в настоящем. 

Валя Каштан

Булат Шакиров

Гранитный Петербург — аут, землебитный — ин! Преподаватель Академии художеств манифестирует эру экотеха, на наших глазах превращая постройки из трамбованного грунта в архитектурный мейнстрим. С опорой на устойчивые мегароны британского рыцаря модернизма Дэвида Чипперфильда кинул в урбанистический черный список железобетон и цемент, а затем создал в грунте стелу для фестиваля «Архитектон» и первый в Ленобласти землебитный дом (со времен Приоратского дворца!). И как бы намекает, что Петербург будущего — больше не терра инкогнита! Собака.ru выяснила у Булата, какая суперсила философии экотеха и что будут строить из землебита в Петербурге будущего.

Текст: Полина Шевцова
Фото: Александр Веревкин, Валя Каштан
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Елизавета Савина, Олег Ульянов, 
Свет: Федор Штоф / Skypoint

Теги:
Петербург будущего 2026
Материал из номера:
Январь
Люди:
Булат Шакиров, Иван Казадаев, Владимир Спакис Ольга Найденова

