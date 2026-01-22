Это основатель медиа «ЛОКУС» и бюро ZIMA* Иван Казадаев! Он превращает горный парк «Рускеала» в музейный комплекс

Медиа «ЛОКУС» — про что?

В журнале мы представляем разных интересных архитекторов, чтобы запустить общие цеховые процессы, как в чашке Петри. Нам очень важно создавать не только публикации, но и взаимодействие между коллегами по цеху. В 2025 году открыли исследовательскую ветку — лабораторию. Среди участников — новые имена локальной сцены Наташа Крымская, Саша Торчинов, Андрей Кустов, Сергей Туляков. Каждый делает свои проекты в условиях полной свободы. Скоро заезжаем с лабораторией в подвал Дома архитектора на Большой Морской — появится площадка офлайн-взаимодействия!

Что качает у молодых архитекторов Петербурга?

Феномен архобъектов — идеальное продолжение идеи бумажной архитектуры, но уже в качестве чего-то материального. Это возможность сравнительно просто реализовать что-то на грани архитектуры, дизайна и искусства. «Архитектон» собирает для своей выставки объектов сотни заявок от студентов и молодых архитекторов!