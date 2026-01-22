Это основатель медиа «ЛОКУС» и бюро ZIMA* Иван Казадаев! Он превращает горный парк «Рускеала» в музейный комплекс

Баухаус есть у нас дома! Выпускник Академии художеств создал главную точку сборки для сверхновых архитекторов Петербурга — медиа «ЛОКУС» (журнал + премия + НИИ-лаборатория!), которое вручает гран-при в коллаборации с фестивалем «Архитектон» и проводит цеховые тимбилдинг-кэмпы на «Архстоянии». Казадаев может не только в теорию, но и в практику — прямо сейчас его бюро ZIMA* превращает горный парк «Рускеала» в музейный комплекс, а еще, если Казадаеву повезет, в Петербурге возведут небоскреб, который успешно притворяется Ростральной колонной.
Основатель проекта «ЛОКУС» и архитектурного бюро ZIMA* Иван Казадаев в неочевидном образе. На Ване — шуба RED MEX
Медиа «ЛОКУС» — про что?
В журнале мы представляем разных интересных архитекторов, чтобы запустить общие цеховые процессы, как в чашке Петри. Нам очень важно создавать не только публикации, но и взаимодействие между коллегами по цеху. В 2025 году открыли исследовательскую ветку — лабораторию. Среди участников — новые имена локальной сцены Наташа Крымская, Саша Торчинов, Андрей Кустов, Сергей Туляков. Каждый делает свои проекты в условиях полной свободы. Скоро заезжаем с лабораторией в подвал Дома архитектора на Большой Морской — появится площадка офлайн-взаимодействия!
Что качает у молодых архитекторов Петербурга?
Феномен архобъектов — идеальное продолжение идеи бумажной архитектуры, но уже в качестве чего-то материального. Это возможность сравнительно просто реализовать что-то на грани архитектуры, дизайна и искусства. «Архитектон» собирает для своей выставки объектов сотни заявок от студентов и молодых архитекторов!
Любимая постройка в Петербурге?
Лахта Центр — классный! Как минимум пока стоит сам по себе. А еще безумно нравятся Ростральные колонны необычностью типологии.
Топ-5 архиважных решений для Петербурга будущего?
Раз: развитие метро согласно озвученному плану — строительство десятков станций в ближайшие годы, включая кольцевую ветку. Два: создание речной, морской и береговой инфраструктуры, потому что водное такси — гораздо круче, чем экскурсионные кораблики. Три: парковые зоны и зеленые коридоры. Четыре: оптимизация автотрафика — беспилотные такси, каршеринг, система парковок (даже подземных!). Пять: современная архитектура вместо подобий исторической.
Какие планы у ZIMA*?
Ждем старта реализации интерьеров книжного «Листва» и ресторана «Ботаника» в доме Брюллова, отреставрированном девелопером Александром Басалыгиным (лучше всех в Петербурге знает, как сделать места силы из общественных пространств!). Заканчиваем ремонт в помещении лаборатории в Доме архитектора. Запускаем второй поток лаборантов и презентуем пятый выпуск «ЛОКУСа»! На этапе котлована — проект виллы с видом на Финский залив.
Текст: Полина Шевцова
Фото: Александр Веревкин
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Олег Ульянов
Свет: Федор Штоф / Skypoint
