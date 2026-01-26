Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Преподаватель Академии художеств Булат Шакиров создал стелу для «Архитектона» и землебитный дом — первый в Ленобласти (со времен Приоратского дворца!)

Гранитный Петербург — аут, землебитный — ин! Преподаватель Академии художеств манифестирует эру экотеха, на наших глазах превращая постройки из трамбованного грунта в архитектурный мейнстрим. С опорой на устойчивые мегароны британского рыцаря модернизма Дэвида Чипперфильда кинул в урбанистический черный список железобетон и цемент, а затем создал в грунте стелу для фестиваля «Архитектон» и первый в Ленобласти землебитный дом (со времен Приоратского дворца!). И как бы намекает, что Петербург будущего — больше не терра инкогнита!

Булат Шакиров. Булат Шакиров в лаборатории строительных материалов Академии художеств
Булат Шакиров, Булат Шакиров в лаборатории строительных материалов Академии художеств

Зачем преподавать технологию землебитного строительства в 2025 году?

Я вернулся в Академию художеств заведующим учебной лаборатории, чтобы показать: земля абсолютно натуральна и безопасна, а еще отлично поддается полной переработке — в отличие от железа и бетона. 20 лет назад во время учебы в Германии увидел: строительство из трамбованной земли — не архаизм. В Европе много примеров ее использования как в исторических, так и в современных постройках: часовня Примирения Мартина Рауха или комплекс садов «Проект Эдем» Николаса Гримшоу.

Основная ошибка при реставрации — цементные штукатурки, которые вредят несущим конструкциям. Как и когда Петербург начнут шпаклевать глиняными составами?

Исторические составы должны быть прописаны как стандарт — решающий голос у КГИОП. Обычно такие решения лоббируются профессиональным сообществом, которое должно объяснить городским властям базу: под глиняными составами задерживается меньше влаги, что важно для сохранности несущих конструкций.

Эскизы землебитной архитектуры Булата Шакирова

Эскизы землебитной архитектуры Булата Шакирова

Эскизы землебитной архитектуры Булата Шакирова

Эскизы землебитной архитектуры Булата Шакирова

Суперсила философии экотеха?

Цикличность, экологичность и локальность — стена из земли, собранной под ногами, впоследствии вернется обратно в ландшафт. Землебитное строительство лучше всего отвечает на кураторский вопрос Венецианской архитектурной биеннале 2025 года, посвященной солидарности с природой, — мудрое использование физических свойств материала зачастую и есть самое технологичное решение, которое делает планету лучше и чище.

Проект мечты!

Современный квартал в Петербурге по принципу нулевого вывоза грунта. Рядом с котлованом — лаборатория и производство, где почву анализируют и прямо на месте трамбуют в монолитные стены или блоки. Из этой же земли — ландшафт. Вот высокотехнологичный, умный и этичный урбанизм.

Work in progress: интерьер дома из трамбованной земли в Ленинградской области — первый прецедент землебитной архитектуры с XIX века!

Work in progress: интерьер дома из трамбованной земли в Ленинградской области — первый прецедент землебитной архитектуры с XIX века!

Землебитная стела на фестивале «Архитектон» возводилась (утрамбовывалась!) прямо в «Манеже»

Землебитная стела на фестивале «Архитектон» возводилась (утрамбовывалась!) прямо в «Манеже»

Любимое здание в Петербурге?

Помимо Академии художеств — Приоратский дворец в Гатчине, полностью построенный из землебита архитектором, идеологом палладианства и образцовым человеком эпохи Просвещения Николаем Львовым в 1799 году. Манифест!

Что будут строить из землебита в Петербурге будущего?

Перспективы у землебита есть в пригородной застройке — это идеальный материал для общественных центров, павильонов, объектов сельского туризма, малоэтажных кварталов. Грунт может и должен составить конкуренцию бетону. Баланс сместится, когда в стоимость железобетона включат стоимость утилизации, а для землебитного строительства разработают ГОСТы и СНиПы, разрешив страховать дома наравне с каменными.

Текст: Полина Шевцова
Фото: Валя Каштан
Продюсер: Дарья Венгерская
Свет: Федор Штоф / Skypoint

