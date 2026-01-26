Преподаватель Академии художеств Булат Шакиров создал стелу для «Архитектона» и землебитный дом — первый в Ленобласти (со времен Приоратского дворца!)

Зачем преподавать технологию землебитного строительства в 2025 году?

Я вернулся в Академию художеств заведующим учебной лаборатории, чтобы показать: земля абсолютно натуральна и безопасна, а еще отлично поддается полной переработке — в отличие от железа и бетона. 20 лет назад во время учебы в Германии увидел: строительство из трамбованной земли — не архаизм. В Европе много примеров ее использования как в исторических, так и в современных постройках: часовня Примирения Мартина Рауха или комплекс садов «Проект Эдем» Николаса Гримшоу.

Основная ошибка при реставрации — цементные штукатурки, которые вредят несущим конструкциям. Как и когда Петербург начнут шпаклевать глиняными составами?

Исторические составы должны быть прописаны как стандарт — решающий голос у КГИОП. Обычно такие решения лоббируются профессиональным сообществом, которое должно объяснить городским властям базу: под глиняными составами задерживается меньше влаги, что важно для сохранности несущих конструкций.