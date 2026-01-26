Преподаватель Академии художеств Булат Шакиров создал стелу для «Архитектона» и землебитный дом — первый в Ленобласти (со времен Приоратского дворца!)

Гранитный Петербург — аут, землебитный — ин! Преподаватель Академии художеств манифестирует эру экотеха, на наших глазах превращая постройки из трамбованного грунта в архитектурный мейнстрим. С опорой на устойчивые мегароны британского рыцаря модернизма Дэвида Чипперфильда кинул в урбанистический черный список железобетон и цемент, а затем создал в грунте стелу для фестиваля «Архитектон» и первый в Ленобласти землебитный дом (со времен Приоратского дворца!). И как бы намекает, что Петербург будущего — больше не терра инкогнита!
Зачем преподавать технологию землебитного строительства в 2025 году?
Я вернулся в Академию художеств заведующим учебной лаборатории, чтобы показать: земля абсолютно натуральна и безопасна, а еще отлично поддается полной переработке — в отличие от железа и бетона. 20 лет назад во время учебы в Германии увидел: строительство из трамбованной земли — не архаизм. В Европе много примеров ее использования как в исторических, так и в современных постройках: часовня Примирения Мартина Рауха или комплекс садов «Проект Эдем» Николаса Гримшоу.
Основная ошибка при реставрации — цементные штукатурки, которые вредят несущим конструкциям. Как и когда Петербург начнут шпаклевать глиняными составами?
Исторические составы должны быть прописаны как стандарт — решающий голос у КГИОП. Обычно такие решения лоббируются профессиональным сообществом, которое должно объяснить городским властям базу: под глиняными составами задерживается меньше влаги, что важно для сохранности несущих конструкций.
Суперсила философии экотеха?
Цикличность, экологичность и локальность — стена из земли, собранной под ногами, впоследствии вернется обратно в ландшафт. Землебитное строительство лучше всего отвечает на кураторский вопрос Венецианской архитектурной биеннале 2025 года, посвященной солидарности с природой, — мудрое использование физических свойств материала зачастую и есть самое технологичное решение, которое делает планету лучше и чище.
Проект мечты!
Современный квартал в Петербурге по принципу нулевого вывоза грунта. Рядом с котлованом — лаборатория и производство, где почву анализируют и прямо на месте трамбуют в монолитные стены или блоки. Из этой же земли — ландшафт. Вот высокотехнологичный, умный и этичный урбанизм.
Любимое здание в Петербурге?
Помимо Академии художеств — Приоратский дворец в Гатчине, полностью построенный из землебита архитектором, идеологом палладианства и образцовым человеком эпохи Просвещения Николаем Львовым в 1799 году. Манифест!
Что будут строить из землебита в Петербурге будущего?
Перспективы у землебита есть в пригородной застройке — это идеальный материал для общественных центров, павильонов, объектов сельского туризма, малоэтажных кварталов. Грунт может и должен составить конкуренцию бетону. Баланс сместится, когда в стоимость железобетона включат стоимость утилизации, а для землебитного строительства разработают ГОСТы и СНиПы, разрешив страховать дома наравне с каменными.
