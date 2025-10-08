Электростанцию на Новгородской улице планируют переделать под общественно-деловое пространство

«С учетом концепции планируемого развития территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ предполагаются следующие виды разрешенного использования земельных участков: Хранение автотранспорта (2.7.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) Деловое управление (код 4.1) Общественное питание (код 4.6) Гостиничное обслуживание (код 4.7) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», — сказано в обосновании для «ТГК № 1» на сайте КГА.

Первая версия проекта предполагала только деловое размещение, где гостиница не предполагалась. Все остальные заявленные ТГК-1 виды использования в этой зоне разрешены, сообщает «Фонтанка». Еще весной на общественных слушаниях по новому проекту ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» предложило расширить виды использования земельного участка между Новгородской улицей и Синопской набережной, добавив категорию «гостиничное обслуживание» к зоне общественно-деловой застройки. В обосновании компания указала, что на территории планируется создание многофункционального общественно-делового комплекса, включающего спортивно-рекреационный комплекс, административное здание и многофункциональное здание для нужд Публичного акционерного общества «Газпром». В административных зданиях предполагается размещение офисов, а в многофункциональном здании — офисные площади и гостиница категории четыре звезды на 120 номеров.

В конце сентября 2025-го стало известно, что три электростанции в Петербурге превратят в общественные пространства. Предполагается, что это будут общественно-деловые кластеры на месте электростанций на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки.