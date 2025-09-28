Здание исторической ценности в центре Петербурга реконструируют для размещения «Газпрома»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт‑Петербурга согласовал проект Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (дочерняя структура Публичного акционерного общества «Газпром») по созданию многофункционального комплекса в историческом здании Теплоэлектроцентрали №2 в Центральном районе. Положительное заключение на проект было выдано 24 сентября и опубликовано в реестре на сайте комитета.

По документу, проект предусматривает реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения — «Административное здание и машинный зал», входящего в состав объекта культурного наследия «Петроградское общество электрических сооружений (Теплоэлектроцентраль №2)» на Новгородской улице, 11, на участке площадью 25,1 тысячи квадратных метров, а также строительство пристройки под служебный гараж.

Ранее, на весенних общественных слушаниях по новому проекту Правил землепользования и застройки, Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» предложило расширить виды использования земельного участка между Новгородской улицей и Синопской набережной, добавив категорию «гостиничное обслуживание» к зоне общественно-деловой застройки. В обосновании компания указала, что на территории планируется создание многофункционального общественно-делового комплекса, включающего спортивно-рекреационный комплекс, административное здание и многофункциональное здание для нужд Публичного акционерного общества «Газпром». В административных зданиях предполагается размещение офисов, а в многофункциональном здании — офисные площади и гостиница категории четыре звезды на 120 номеров, сообщает РБК.

Ранее, в марте 2025 года, был опубликован акт экспертизы проектной документации по приспособлению Теплоэлектроцентрали №2 на Новгородской улице для современного использования. Проект, разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Спектрум-Холдинг» по заказу Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1», предполагает реконструкцию здания бывшей котельной под концертный зал-трансформер и спортивно-рекреационный комплекс. В проекте предусмотрены реабилитационный центр, спортивные залы с санитарно-бытовыми помещениями, медицинский пункт и кафе. Котельную планируется адаптировать под трансформируемый зрительный и танцевальные залы для проведения учебных и развлекательных мероприятий.