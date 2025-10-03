Реконструкцию стадиона «Петровский» в Петербурге заморозили. Причина — недостаток финансирования

«Был проект с "Газпромом", но пока он сейчас недостаточно финансируемый, для того чтобы реализовать его. Поэтому пока проект заморожен. Стадион стоит, мы его обслуживаем, периодически на нем играют и проводят соревнования как по футболу, так и по другим видам — недавно был финал Кубка России по регби», — сказал Бельский для газеты «Спортивный Эксперт».

Парламентарий также добавил, что у властей города сохранились планы по реконструкции стадиона. Пока основной задачей остается сохранение в этой зоне спортивного кластера, чтобы она не попала под зону застройки.

Городские власти продолжают содержать стадион, на котором почти не играют. При этом Бельский посетовал, что это дорогостоящее мероприятие для правительства, и сейчас ищут подрядчика для реализации проекта.

Весной 2025 года стало известно, во что реконструируют стадион «Петровский». Изменения должны были затронуть не только стадион, но и территории вокруг него и участок у «Юбилейного». Этот проект был разделен на два больших блока. Первый больше связан с реконструкцией арены, второй предполагает появление многофункциональный трансформируемый зал, фуд-молл с более чем 20 концепциями киосков, кафе, ресторанов и фудкорта различных площадей; комплекс бассейнов (закрытых, термальных открытых, для серфинга), зоны wellness и киберспорта, и многое другое.

Стадион «Петровский» после реконструкции планировали объединть с «Юбилейным» в культурно-спортивный кластер. Об этом говорили в июне 2023 года. Соглашение о восстановлении стадиона подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Но работы начнутся примерно через три года.

В 2024 году появилась информация, что стадион «Петровский» планируют сносить ради реконструкции важного здания в центре Петербурга. В Смольном сообщили, это мало похоже на правду, однако изменения в «Петровском» все-таки намечаются. Ждем пятизвездочный отель, ледовую арену или спортивный кластер?