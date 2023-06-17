Стадион «Петровский» после реконструкции объединят с «Юбилейным» в культурно-спортивный кластер

Согласно документу, стадион и прилегающую к нему территорию реконструируют, модернизируют, расширят пространство вокруг и, объединив с «Юбилейным», создадут культурно-спортивный кластер. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявляет, что речь о конкретных суммах пока что не идет. Это связано с тем, что объем инвестиций «Газпрома» будет известен после разработки проекта реконструкции.

Ориентировочно строительные работы начнутся примерно через три года, но сроки могут ужаться, уточнил Линченко для «Коммерсанта»: «Я называю предельные сроки, но это может произойти и раньше».

Это соглашение стало одним из многих, которые заключили во время ПМЭФ-2023. Всего же Петербург совершил подписание 62 контрактов на 650 миллиардов рублей.

Вчера стало известно, что Из Сельдяного ряда Никольского рынка хотят сделать библиотеку. Но перед этим сделают перепланировку, установят новые оконные заполнения.