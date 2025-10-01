Часть «Ленфильма» предложили переделать в тематический креативный кластер по аналогии с Новой Голландией

Как пишет «Деловой Петербург» властям представили проект создания тематического креативного пространства в тех корпусах и территориях «Ленфильма», которые не используют в съемках. Редевелопмент пространства и приспособление под современное использование позволит покрыть значительную часть расходов на содержание старейшей киностудии, считают авторы проекта.

Над проектом работала девелоперская компания «БС АРТ ДЕВ». Центральным элементом кластера станет пешеходная улица Фильмштейна. Она пройдет от Каменноостровского проспекта вглубь дворов студии и объединит локальные кофейни, рестораны с террасами и шоурумы петербургских дизайнеров. В дополнение к этому планируют открыть видовые рестораны на эксплуатируемых крышах, а также создать площадки для концертов, фестивалей и городских мероприятий.

«Сегодня в управлении нашей компании находится один из корпусов "Ленфильма", который мы готовы включить в единый проект. В него уже начали заходить первые резиденты: дизайнерские мастерские, креативные заведения общепита и пространства для мероприятий. Финансовая модель для киностудии будет работать, если сдать в аренду под кластер около 5 тыс. м2 из общей площади 50 тыс. м2», — рассказал основатель «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин.

Ранее стало известно, что «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга. Петербургские кинематографисты утверждали, что федеральное руководство не справилось с выводом «Ленфильма» из многолетнего кризиса, и что местным властям будет проще наладить эффективное управление.