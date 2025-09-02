Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Территорию Леннаучфильма переделают под креативное пространство

Управлением здания на Мельничной улице, 4 займется девелоперская компания Александра Басалыгина «БС АРТ ДЕВ». Тут появятся ремесленные мастерские, студии дизайна, пошива одежды, гастропроекты, а также резиденты, связанные с кинопроизводством, видеопродакшеном и звукозаписью.

Пресс-служба ООО «БС Арт Дев»

Киностудия ранее входила в состав АО «Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"», но 10 лет назад приостановила свою работу. Территория с советских времен не подвергалась редевелопменту или застройке. Девелоперская компания планирует освободить двор от парковки и благоустроить его, а также обновить интерьеры.

«Как и все наши кластеры, "Леннаучфильм" наполнится творческими резидентами: ремесленными мастерскими, студиями дизайна, пошива одежды, гастропроектами. Наши кластеры богаты резидентами, связанными с кинопроизводством, видеопродакшеном и звукозаписью. Благодаря их энергии "Леннаучфильм" продолжит свою киноисторию. Доставшаяся в наследство профессиональная шумоизоляция помещений идеально подходит для этих целей», — рассказал основатель компании «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин.

Общая площадь пространства в четырех четырехэтажных корпусах «Леннаучфильма» составляет порядка 20 000 квадратных метров.

