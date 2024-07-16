Реконструкция Центра современного искусства имени Сергея Курехина завершена на 90%

Площадка Центра современного искусства находится в бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове. После завершения реконструкции в нем будет пять этажей, два зрительных зала, один из которых — больше чем на тысячу мест. Будут также хореографический и демонстрационные залы, телевизионная студия, музеи рок-культуры и медиамеханики, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан.
По проекту специалисты сохранили исторический облик здания, а также расширили внутреннее пространство. Площадь здания увеличили вдвое — до 7,7 тысяч квадратных метров. В нем будет пять этажей, два зрительных зала, один из которых — больше чем на тысячу мест. Будут также хореографический и демонстрационные залы, музеи рок-культуры и медиамеханики. После реконструкции здесь можно будет проводить концерты и фестивали, выставки, театральные представления, лекции, кинопоказы, разместят студии телевидения и звукозаписи, творческие мастерские
«Сейчас при реконструкции таких зданий мы переходим к созданию залов-трансформеров. Чтобы это был не просто зрительный зал, а его можно было бы трансформировать в другое пространство – танцевальное, например, и проводить разные по формату мероприятия», — сказал губернатор Александр Беглов.
Главный зал создан по принципу трансформера и он уникальный — можно сделать классический зал или в форме ринга, со сценой в центре. Кроме того, в здании будет малый театральный зал, гримерки, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан и складские помещения.
Готовность пространства – более 90%. Завершить работы по реконструкции планируют в декабре, а центр будет сдан в первом квартале 2025 года.
Центр современного искусства имени Сергея Курехина, в котором собирались ценители современного искусства и поклонники различных музыкальных направлений, с 2003 года находится в здании бывшего кинотеатра «Прибой» 1966 года постройки. Со временем оно обветшало и назрел вопрос о капитальном ремонте. Планировавшиеся в 2016 году работы не состоялись. И только в 2021 году был утвержден новый проект, который сейчас реализуется.
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