Суровая правда: ищем настоящий брутализм в Петербурге после просмотра «Бруталиста»

Гостиница «Русь». Необрутализм переходного периода

Пример хронологической преемственности архитектурных форм: сначала на Артиллерийской улице стоял конструктивистский жилой дом, а в 1983-1990 годах его переделали под необруталистскую гостиницу (авторы: архитекторы Владимир Жуков и Ольга Гуревич и конструктор Эдуард Кац). Здание выглядит как «дом наоборот»: каждый следующий этаж свисает над предыдущими, подобно сталактитам.

«Массивные, грубые формы напоминают скульптурную композицию. Толстые и тяжеловесные стены, объемность, окна-бойницы — все это приметы брутализма», — объясняет гид образовательной компании «Петербург глазами инженера» Оксана Карпенко. Последние несколько лет говорят о реконструкции главного фасада здания: «сталактитовый абрис» признан «несоразмерным». Успейте познать «Русь» до потенциальной реконструкции!