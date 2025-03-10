Суровая правда: ищем настоящий брутализм в Петербурге после просмотра «Бруталиста»

Фильм «Бруталист» Брэди Корбета, взявший 3 статуэтки на последнем «Оскаре» (в том числе за лучшую мужскую роль артисту Эдриану Броуди, который сыграл главного героя — венгерского архитектора Ласло Тота) вышел в Петербурге на большом экране. Горячо рекомендуем и предлагаем незабываемый краеведческий опыт: присматриваемся к архитектурным проектам Тота в фильме, осознаем, что, на самом деле, он типичный представитель баухауса и функционализма (главный его проект — культурный центр, заказанный магнатом из Пенсильвании — роднит с брутализмом разве что гигантомания и бетонные стены) и сравниваем их с подлинным суровым брутализмом — ленинградским: масштаб, прямолинейные формы, кирпич, железобетон, — без прикрас.
Пятый корпус ЛЭТИ. Уникальный краснокирпичный брутализм
Выдающийся образец кирпичного брутализма, построенный по проекту Виктора Левиаша в соавторстве с Наумом Матусевичем в 1975 году. Пластика фасадов и внутренняя планировка учебного корпуса как нельзя лучше отражала бруталистскую идею поиска новых средств выразительности. «Экспрессию и сложность скульптурной формы и силуэта, подчеркнутые контрастом яркого кирпича и светлого бетона, многоплановость дворовых пространств в СССР просто не с чем сравнить», — пишут о Пятом корпусе историки архитектуры Анна Броновицкая и Николай Малинин в книге-путеводителе «Ленинград: архитектура советского модернизма».
Гостиница «Русь». Необрутализм переходного периода
Пример хронологической преемственности архитектурных форм: сначала на Артиллерийской улице стоял конструктивистский жилой дом, а в 1983-1990 годах его переделали под необруталистскую гостиницу (авторы: архитекторы Владимир Жуков и Ольга Гуревич и конструктор Эдуард Кац). Здание выглядит как «дом наоборот»: каждый следующий этаж свисает над предыдущими, подобно сталактитам.
«Массивные, грубые формы напоминают скульптурную композицию. Толстые и тяжеловесные стены, объемность, окна-бойницы — все это приметы брутализма», — объясняет гид образовательной компании «Петербург глазами инженера» Оксана Карпенко. Последние несколько лет говорят о реконструкции главного фасада здания: «сталактитовый абрис» признан «несоразмерным». Успейте познать «Русь» до потенциальной реконструкции!
Автобаза обкома КПСС (автобаза «Смольнинское»). Гаражный брутализм мирового уровня
Гигантская автобаза на Херсонской улице, построенная в 1985 году по проекту архитектора Владимира Фрайфельда, признана памятником советского модернизма, а вот конкретно к брутализму ее относят не всегда: слишком сложна композиция здания. Тем не менее все признаки брутального стиля на лицо: бетон и подавляющая все вокруг монументальность.
Как отмечается в исследование «Ленинград: архитектура советского модернизма», здание занимает целый квартал и имеет три проработанных фасада, каждый из которых оригинален по-своему. Главные архитектурные фишки — «изломанный контур и два мощных цилиндра рамп для заезда и выезда автомобилей. Один из них, погруженный в глубокую нишу, служит основой угловой композиции, динамику которой усиливает застекленный павильон-«птичка» на кровле. Вторая же цилиндрическая рампа, которую становится видно, если пройти дальше по Херсонскому проезду, настолько монументальна, что невольно вызывает ассоциации с шедевром Райта, Музеем Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке».
Морской вокзал. Классика романтического брутализма
Общепризнанный модернистко-бруталистский шедевр, построенный в 1982 году по проекту архитектора Виталия Сохина, — яркий пример сочетания бетонной тяжеловесности и внешнего эффекта легкости за счет декоративно-функциональных элементов. То, к чему стремились бруталисты по всему миру — суровый стиль должен быть парадоксальным: не только поражать масштабом, но и демонстрировать неожиданную гармонию с окружающей средой.
Само здание — это железобетонный каркас из нетиповых колонн и балок, а главный отличительный элемент его фасада — криволинейные алюминиевые панели в форме парусов, смонтированные в четыре яруса. «Паруса» при этом имеют конкретные функции — они служат ограждениями балконов, а нижний большой «парус» технического этажа скрывает воздухозаборы вокзала.
ЦНИИ РТК. Брутализм на стыке постмодернизма и космизма
Известное здание института робототехники и технической кибернетики возвели в 1973–1986 годах по проекту архитекторов Артюшина и Савина. Оно состоит из двух пересекающихся под прямым углом корпусов: плавно изогнутого, частично поднятого на опоры корпуса конструкторского бюро и исследовательского института (архитекторы прозвали его «клюшкой») и одноэтажного, где находится опытный цех по производству роботов. Из выступающей вперед части одноэтажного корпуса вырастает 77 метровая башня в виде «бетонного тюльпана» — доминанта комплекса и популярнейший сегодня инстаграм-объект.
Несмотря на романтический «цветочный» образ, фактура проекта — брутальная. «Из‑за особого назначения здания Госстрой дал разрешение на использование нетиповых конструкций: стальных для башни и монолитного железобетона для основания, а также специально спроектированных сборных железобетонных элементов для всего остального. Из‑за ограничений на использование монолита дальний от башни конец корпуса института получил прямоугольные очертания. Противоположный конец «клюшки», повернутый к башне, тоже получил плоское основание, но в плане он закругленный. Благодаря высоким «ногам» и рельефным обрамлениям окон, он получился похожим на дружелюбного робота», — указывают исследователи в книге «Ленинград: архитектура советского модернизма».
Ласло Тот из «Бруталиста», построивший свой главный шедевр на живописном холме, одобрил бы природный контекст: рядом Сосновский парк и лесной участок дачи Бенуа — проектировщики считали, что ученым для работы необходимо благоприятное окружение.
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