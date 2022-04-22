Авторы книги «Ленинград. Архитектура советского модернизма» — о выходе (нового!) путеводителя по Ленобласти, Морском фасаде и недооцененных зданиях

Совершив блестящее исследование архитектуры советского модернизма в Москве и Алма-Ате (эти путеводители тоже вышли в издательстве «Гараж»!), Анна Броновицкая, Николай Малинин и Юрий Пальмин выбрали третьим пунктом назначения Петербург. А четвертым (если нам еще повезет!) — Ленобласть, которая в ленинградский справочник не поместилась.

Анна Броновицкая

Искусствовед, историк архитектуры, куратор, директор по исследованиям Института модернизма

Какой памятник советского модернизма из Ленинграда можно назвать символом Петербурга будущего?

Символы всегда выбираются стихийно, и для Петербурга будущего — это башня ЦНИИ робототехники.

Какие решения архитекторов-модернистов в Ленинграде вы считаете самыми удачными с градостроительной точки зрения?

История архитектуры сейчас понимается немного иначе: в нее входят не только выдающиеся, но и характерные рядовые здания. Из выдающихся сооружений назову 5-й корпус ЛЭТИ, с градостроительной точки зрения особенно удачны здание гостиницы «Прибалтийская», набережные Смоленки, а также ансамбль площади Победы.

Открыли для себя новые имена в архитектуре, занимаясь путеводителем?

Конечно! Очень крупной фигурой оказался Сергей Евдокимов: он участвовал в проектировании «Прибалтийской» и набережных Смоленки, а также Некрасовского рынка, экспериментальной школы на бульваре Красных Зорь, бассейна СКА на Литовской улице. Олег Голынкин спроектировал футуристическое здание 5-го автобусного парка, серию домов быта и несколько очень интересных гаражей, в том числе «Василеостровец», фасад которого мы выбрали для обложки книги.

Что происходит с состоянием зданий советского модернизма в Петербурге? Как они приспособлены к современности?

Очень по-разному. Дворец спортивных игр «Зенит» практически без изменений прекрасно выполняет первоначальную функцию. А замечательное здание Морского вокзала утратило актуальность и теперь ждет насыщения новыми функциями. Беда произошла с крупными кинотеатрами, такими как «Меридиан». Система кинопроката изменилась, и почти все кинотеатры, построенные по очень красивому типовому проекту, оказались переделаны. Из-за того что далеко не все понимают эстетику архитектуры модернизма, здания подвергаются искажениям. Особенно обидно, что чрезвычайно интересное, новаторское здание школы на бульваре Красных Зорь оказалось облицовано изуродовавшей его плиткой.