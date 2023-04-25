8 самых красивых советских гостиниц Петербурга

Мотель-кемпинг, гостиница с подземным гаражом (боулингом и гимнастическим залом!) и первое в Ленинграде 19-этажное здание: «Собака.ru» попросила историка искусства, гида образовательной компании «Петербург глазами инженера» Оксану Карпенко рассказать о самых интересных советских отелях, которые стоит увидеть.
«Прибалтийская»
Где: Кораблестроителей, 14.
Гостиница построена в 1968-1978 годах по проекту советских архитекторов Баранова-младшего, Евдокимова, Ковалёвой при участии инженера Романовского. «Прибалтийская» была ключевым элементом грандиозного градостроительного замысла — Морского фасада Ленинграда — застройка в западной части Васильевского острова с выходом к морю. В середине 1970-х из-за приближения Олимпиады строительство «Прибалтийской» поручили шведской компании Skanska. Так впервые в СССР кондиционеры установили в номерах, а в облицовке использовали прогрессивный материал — анодированный алюминий. Исчезли маленькие одноместные номера — большую части жилого блока занимали стандартные двухместные. Новинкой для советской практики стали подземная парковка, боулинг и гимнастический зал. Отель считался самым крупным и удобным в городе: рядом Морской вокзал, основная автомобильная трасса из Финляндии. Здесь часто проживали отечественные артисты, в том числе Алла Пугачева.
Со временем в Петербурге стало больше комфортных отелей, «Прибалтийская» начала терять клиентов. В 2007 международная сеть Park Inn выкупила ее и реконструировала. Сегодня оригинальные детали интерьера сохранились на входе, в конференц-зале и в одном двухуровневом люксе — его превратили в музей (посмотреть можно на экскурсии).
«Карелия»
Где: Маршала Тухачевского, 27.
В Полюстрове в 1979 году построили отель «Карелия» по проекту архитекторов Васильева, Костюрина и Натаревича. Взяв за основу проект общежития, авторы возвели 16-этажную гостиницу на 1000 гостей. Главное здание с балконами и лоджиями отличается большей экспрессией и выразительной пластикой. Рядом с основным объемом был ресторан на 600 человек. Проект предполагал строительство еще одного жилого корпуса-близнеца, но замысел так и не осуществили. В 2012 году все фасады раскрасили в образ двух чемоданов — символ любого отпуска или командировки. После чего отель стал самой большой объемной картиной в мире и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
«Русь»
Где: Артиллерийская, 1Р.
Сначала на Артиллерийской улице стоял крупный жилой дом для военнослужащих 1930-х годов. В 1983-1990 годах конструктивистское здание переделали под гостиницу под руководством архитекторов Жукова, Гуревича и конструктора Каца. За счет нарушения соразмерности объемов «Русь» выглядит необычно. Массивные, грубые формы напоминают скульптурную композицию. Толстые и тяжеловесные стены, объемность, окна-бойницы — все это приметы брутализма. Гостиница резко контрастирует с историческими постройками. Последние несколько лет говорят о реконструкции главного фасада.
«Мир»
Где: Гастелло, 17.
В 1950-е коллектив мастерской Института проектирования городов (Ленгипрогор) под руководством архитектора Гальперина создал проекты гостиниц на 150, 300 и 400 мест. На основе одного из них построили «Мир» на 406 мест. В 1964 году отель признали выдающейся постройкой города и дали премию Госстроя.
В 2011 году на первом этаже произошел сильный пожар. Сегодня гостиница не работает, но внешний облик осмотреть возможно. В экстерьере есть крупный наклонный козырек на двух опорах, оформляющий главный вход. Его экспрессию можно сравнить с козырьком станции «Московские ворота».
«Ленинград» («Санкт-Петербург»)
Где: Пироговская набережная, 5/2.
Гостиницу построили по проекту архитекторов Сперанского, Струзман и Каменского в несколько очередей с 1967 по 1984 год. 12-этажный жилой блок на 1312 гостей, концертный зал, панорамный ресторан (и все на берегу Невы!) — было чем похвастаться! Еще на стадии проектирования «Ленинград» часто критиковали. Сначала градостроительный совет одобрил проект 80-метрового (25-этажного) здания, но после рассмотрения в Госкомитете по гражданскому строительству и архитектуре высоту снизили до 35 метров из-за нарушения целостности ансамбля в районе Петропавловской крепости. В 1973 году авторов проекта гостиницы удостоили Государственной премии, хотя многие все же считали постройку — градостроительной ошибкой.
Монотонная модернистская архитектура здания разбавлена синими вставками на фасаде. При входе в концертный зал есть мозаика «Гимн городу» с золотыми кариатидами на глубоком синем фоне. Она выполнена художниками Репиным, Ураловым, Фоминым, Суховым. Здесь впервые в городе были введены шведские столы и континентальные завтраки для иностранцев. В 1991 году на последних этажах гостиницы вспыхнул сильный пожар — погибло 16 человек.
«Советская» («Азимут»)
Где: Лермонтовский проспект, 43/1.
Один из первых полноценных примеров современной архитектуры в Ленинграде. Здесь проявились все приметы модернизма: отсутствие декора на фасаде, простота объемов и строгость линий, функциональное решение внутренних пространств. В 1961-1967 годах построили корпус на 1300 мест на набережной Фонтанки, у Египетского моста. Авторы проекта — архитекторы Левинсон, Ганкевич, Прибульский. Это было первое в Ленинграде 19-этажное здание. Академик Лихачев считал, что «Советская» существенно нарушает образ города. (Впрочем, многие горожане до сих пор спорят: удалось ли ей вписаться в район с историческими малоэтажными постройками или нет).
В 1973 году возвели второй корпус на 400 мест (всего их стало 1713). На первом уровне тут расположили холл, кафе самообслуживания и валютная «Березка».
В проекте «Советской» впервые применили излюбленную композицию гостиниц, где повышенный жилой блок в виде параллелепипеда соседствует с пониженным объемом ресторана. «Советская» была предназначена для иностранцев. Местные жители ее даже прозвали «Антисоветской».
Мотель-кемпинг «Ольгино»
Где: Приморское шоссе, 4, корпус 1.
К Олимпиаде-80 в Ленинграде по проекту архитекторов Маслова совместно с Березкиной, Скороходовым и Свириным построили необычный тип гостиницы — мотель-кемпинг в Ольгино. Работы шли с 1966 по 1980 год. Новый проект первого и крупнейшего в СССР «туроператора» «Интуриста» был предназначен для гостей города, приезжающих на своей машине или автобусе по трассе Хельсинки — Ленинград. Тут жили в номерах главного корпуса, занимали этаж коттеджа, ночевали в летних треугольных домиках или ставили свою палатку. Архитекторы соединили красоту северной природы и легкие модернистские формы. Особенно выделяется здание ресторана с парящей крышей. Сегодня гостиница работает как общежитие для мигрантов.
«Пулковская»
Где: площадь Победы, 1.
Гостиница построена по советско-финскому проекту архитекторов Сперанского, Волонсевича, Вильяка в 1981 году. Она состояла из жилого блока на 1600 мест, трех ресторанов на 1800 мест и конгресс-зала. Это было новое архитектурное достижение Ленинграда: сочетание белого камня и анодированного алюминия в отделке фасадов, темная и золотая бронза обрамления окон и козырьков входов, треугольные пилоны, облицованные светлым известняком. Два семиэтажных корпуса гармонично вписались в городской ландшафт и дополнили ансамбль площади Победы, в центре которой стоит монумент героическим защитникам Ленинграда скульптора Аникушина. Гостиница стала фоновой постройкой, подчеркивающей главную тему пространства.
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