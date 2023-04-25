8 самых красивых советских гостиниц Петербурга

Где: Кораблестроителей, 14.

Гостиница построена в 1968-1978 годах по проекту советских архитекторов Баранова-младшего, Евдокимова, Ковалёвой при участии инженера Романовского. «Прибалтийская» была ключевым элементом грандиозного градостроительного замысла — Морского фасада Ленинграда — застройка в западной части Васильевского острова с выходом к морю. В середине 1970-х из-за приближения Олимпиады строительство «Прибалтийской» поручили шведской компании Skanska. Так впервые в СССР кондиционеры установили в номерах, а в облицовке использовали прогрессивный материал — анодированный алюминий. Исчезли маленькие одноместные номера — большую части жилого блока занимали стандартные двухместные. Новинкой для советской практики стали подземная парковка, боулинг и гимнастический зал. Отель считался самым крупным и удобным в городе: рядом Морской вокзал, основная автомобильная трасса из Финляндии. Здесь часто проживали отечественные артисты, в том числе Алла Пугачева.

Со временем в Петербурге стало больше комфортных отелей, «Прибалтийская» начала терять клиентов. В 2007 международная сеть Park Inn выкупила ее и реконструировала. Сегодня оригинальные детали интерьера сохранились на входе, в конференц-зале и в одном двухуровневом люксе — его превратили в музей (посмотреть можно на экскурсии).

«Карелия»