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Урбанистика

В строящемся музее на «Острове Фортов» в Кронштадте появится общественное пространство

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Открыть Музей военно-морской славы планируют 30 июля 2023 года. Смольный также представил концепцию постоянной экспозиции и рассказал о технологических особенностях места.

«На многофункциональной интерактивной площадке будут представлены экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями. Предполагается, что музей станет комфортным общественным пространством», — рассказали в ведомстве.

Вход в центральный атриум сделают бесплатным. Сейчас там установили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Запустить музеи планируют 30 июля 2023 года.

Сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристско-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.

Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены. 

Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.

Первое интервью Ксении Шойгу, идеолога проекта «Остров фортов»: как изменится Кронштадт, когда отреставрируют форты и сколько это стоит?

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