Договор лизинга с Государственной транспортной лизинговой компанией подписал партнер проекта «Остров фортов» — «Нева Тревел». Как рассказали «Собака.ru» представители компании, документ подразумевает строительство новых, комфортабельных, спроектированных по последним тенденциям мирового судостроения скоростных пассажирских катамаранов. Серия судов подобного типа получила название «Котлин» и в новейшей истории России еще не выпускались. Производить катамараны будет Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге.

При сохранении высокой скорости движения катамараны позволяют перевозить более 150 человек одновременно. «Котлин» будут иметь остекление, продуманную планировку — включая необходимые условия для передвижения маломобильных групп населения, информационно-развлекательную систему, кондиционирование и возможностями оказания услуг питания на борту. Верхняя палуба будет открытой — здесь планируется проводить обзорные экскурсионно-развлекательные программы.

Первые два судна будут введены в эксплуатацию в 2023 году. В дальнейшем еще по два скоростных пассажирских катамарана будут вводиться в 2024 и 2025 годах.

«Регулярные морские пассажирские перевозки в нашей стране берут начало в первой четверти 19 века — с рейсов из Петербурга в Кронштадт первого отечественного парохода — самого передового в то время вида транспорта. Я очень рада, что в ближайшие годы этот маршрут вновь станет инновационным и на него выйдут самые современные, высокотехнологичные и комфортные пассажирские суда в России. Морское сообщение с Кронштадтом востребовано, перспективно и имеет большое значение для реализации туристского потенциала города», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Регулярное морское сообщение с Кронштадтом было возобновлено летом 2021 году. В первую навигацию скоростные пассажирские суда ежедневно выполняли четыре рейса по маршруту «Сенатская пристань» — «Дворцовая набережная» — причал у форта «Петр Первый» — «Зимняя пристань». За сезон было перевезено более 23 тысяч пассажиров.

На фоне продолжающего роста востребованности «Острова фортов» как экскурсионного и рекреационного направления, при обновлении и расширении собственного флота компания «Нева Тревел» ожидает увеличение пассажиропотока на маршруте в навигацию 2023 года до 80-100 тысяч человек, а к 2025 году — до более чем 200 тысяч.