Комплекс противоаварийных работ на форте Император Александр I в Кронштадте включает возведение временной кровли над фортом и установку временных оконных заполнений для предотвращения замачивания конструкций, устройство поддерживающих конструкций перекрытий, противоаварийных рам в оконных проемах III и IV ярусов, стального бандажа, а также укладку защитных настилов лестничных маршей и крылец.

Процесс возведения временной кровли над всем зданием форта уже идет — рабочие крепят стропила, устанавливают обрешетку для последующего монтажа кровельного покрытия. Все эти мероприятия позволят увеличить прочность сооружения и предотвратить его намокание. Сейчас важно, чтобы на зиму, до начала реставрации, форт успел избавиться от лишней влаги, которой он пропитался за время пребывания в заброшенном состоянии.