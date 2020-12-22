На кронштадтском форте Император Александр I ведутся первоочередные противоаварийные работы. Это необходимый подготовительный этап, предшествующий масштабной реставрации и приспособлению форта к современному использованию. Показываем, как сейчас выглядит уникальное сооружение, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс противоаварийных работ на форте Император Александр I в Кронштадте включает возведение временной кровли над фортом и установку временных оконных заполнений для предотвращения замачивания конструкций, устройство поддерживающих конструкций перекрытий, противоаварийных рам в оконных проемах III и IV ярусов, стального бандажа, а также укладку защитных настилов лестничных маршей и крылец.
Процесс возведения временной кровли над всем зданием форта уже идет — рабочие крепят стропила, устанавливают обрешетку для последующего монтажа кровельного покрытия. Все эти мероприятия позволят увеличить прочность сооружения и предотвратить его намокание. Сейчас важно, чтобы на зиму, до начала реставрации, форт успел избавиться от лишней влаги, которой он пропитался за время пребывания в заброшенном состоянии.
Как рассказали «Собака.ru» инициаторы проекта по реконструкци, форт уже начал преображаться. Анфилады казематов избавились от завалов битого кирпича, при этом уцелевший, но выпавший из кладки исторический кирпич с клеймами бережно собран и аккуратно сложен — его используют для реставрационных работ в целях «повышения исторической аутентичности» восстановленных оборонительных сооружений.
На форте также впервые появилась система автономной канализации, а также несколько отапливаемых помещений для размещения рабочих и складирования материалов. Весь форт искусственно прогревать до реставрации не планируется, чтобы конструктивные элементы не повредились из-за перепада температур. Сооружение должно просохнуть естественным путем.
«Работа по подготовке к реставрации и приспособлению к современному использованию кронштадтских фортов «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот» идет в соответствии с намеченным графиком. Спасение этих уникальных фортификационных сооружений — объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО — является краеугольным камнем проекта «Остров фортов». Благодаря проведению реставрационных мероприятий и музеефикации они откроются для людей и обретут новую жизнь», — отметила руководитель проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Напомним, реконструкцию трех фортов проведут в рамках реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов», работы планируется завершить в 2025 году. По окончании реконструкции форт Император Александр I планируется связать с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Непосредственно реставрационные работы на форте, как планируется, начнутся во II квартале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
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