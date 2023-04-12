Как сделать спальные районы такими же интересными, как центр? Или окраины обречены быть царством серых многоэтажек?

Современные «спальники» — продукт популярных в XX веке принципов модернистского градостроительства. Идея была благая и, на первый взгляд, разумная — жестко отделить друг от друга пространства для жизни, работы и отдыха. Но, как показала практика, в реальности эти принципы работают плохо и приводят к появлению множества нежелательных эффектов. Жилые массивы выглядят уныло, страдают от пробок и средового однообразия, с которым нам теперь предстоит бороться.

Главная задача современного планировщика при работе со спальными районами 1960–2010 годов — наполнить их максимальным разнообразием функций. Чтобы преодолеть последствия строгого функционального зонирования, закрепленного в старых генеральных планах, нужно принимать новые градостроительные регламенты. Такие, которые будут стимулировать смешение функций. Есть немало инструментов для реализации этого подхода: генеральный план, градостроительные регламенты, налоговые меры. Задача — сделать так, чтобы строительство очередной тридцатиэтажки перестало быть самым очевидным и выгодным способом распорядиться землей где-нибудь в Купчино.

Но это лишь первый шаг. Всем этим территориям необходимо масштабное переосмысление. Нам придется буквально заново их перепроектировать, совершить капитальную инфраструктурную модернизацию всех городских каркасов — транспортного, природно-экологического, каркаса общественных пространств. Например, в советское время считалось правильным строить очень широкие улицы. Поэтому на окраинах Петербурга встречаются проспекты в 50–70 метров в ширину, а кое-где расстояние между домами, формирующими коридор улицы, превышает 120 метров. Эти огромные проспекты, похожие на взлетно-посадочные полосы, создавались как демонстрация идеи строительства свободных, наполненных светом и зеленью районов, а по факту превратились в труднопреодолимые пространственные барьеры, источники шума и грязи. Сотни гектаров городской земли, ставшие обузой для городского бюджета. Безусловно, мы вынуждены будем все это перепланировать, если хотим построить по-настоящему живой, активный, плотный и комфортный для жизни город.