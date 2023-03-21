«Твой бюджет»: как изменилась программа и станет ли меньше интересных проектов в Петербурге?

С 2016 года в Петербурге работала программа «Твой бюджет», по которой любой горожанин мог предложить построить велодорожку или открыть пункт обогрева для бездомных за счет городской казны. Специалисты называли ее одной из самых продуманных систем инициативного бюджетирования, то есть привлечения людей к распределению местного бюджета. В 2022 году проект приостановили, а затем вернули, но уже в новом формате. «Собака.ru» вместе с экспертами разбирается, что изменилось и ипочему многие профессионалы полагают, что интересных проектов теперь в городе может стать меньше.
История программы «Твой бюджет» уходит корнями в начало прошлого десятилетия. В 2013 году ученые Европейского университета в Петербурге при поддержке Фонда Кудрина разработали методику для вовлечение горожан в распределение средств городской казны. Идея заключалась в том, чтобы создать площадку, где каждый предлагает инициативы для улучшения города и участвует в их реализации вместе с чиновниками и экспертами. Предполагалось, что это поможет создать костяк «профессиональных горожан»: участники программы должны были слушать лекции и семинары о том, что такое бюджетный процесс, госзакупки и муниципальное управление.
В 2013 году Европейский университет вместе с региональными властями запустил пилотные проекты «Народный бюджет» и «Я планирую бюджет» в Череповце (Вологодская область) и Сосновом Бору (Ленинградская область). Через год эту же методику опробовали несколько городов Кировской области. В 2016 году ее внедрили и в Петербурге — так появился проект «Твой бюджет». Его реализовывали ученые совместно с комитетом финансов. Как отмечает социолог бюро исследований «Гражданская инженерия» Петр Иванов в разговоре с «Собака.ru», это был первый в России пример, когда подобная инициатива запущена в городе-миллионнике.
2016 — 2022
В первом сезоне «Твоего бюджета» участвовали два района — Василеостровский и Центральный. В 2017 году их количество выросло до пяти: Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Центральный. Еще через год проект охватывал уже весь Петербург. Первоначально на воплощение инициатив в каждом районе выделяли по 10 млн рублей, затем сумму увеличили до 15 млн. «В последние два года добавили еще 30 миллионов сверху на общегородское голосование», — вспоминает директор центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Петербурге Лев Шилов в разговоре с «Собака.ru»
Участвовать в программе мог каждый совершеннолетний петербуржец, за одним исключением — свои заявки не могли оставлять представители власти и местного самоуправления. Чтобы выдвинуть идею, нужно было лишь заполнить анкету на сайте программы. Предлагать можно было что угодно, главное, чтобы это пошло на пользу городу: посадить деревья в сквере, построить площадку для выгула собак, обустроить велодорожку или сделать пандус.
Участники «Твоего бюджета» могли не только предлагать идеи, но и состоять в бюджетных комиссиях программы, члены ходили на специальные занятия и отбирали лучшие проекты, прошедшие экспертизу профильных ведомств. Инициатива, набравшая наибольшее количество голосов, получала финансирование. Оставшиеся средства делили между остальными участниками пропорционально полученным голосам. В последние два года добавили общегородское голосование, где соревновались инициативы, не прошедшие районный раунд.
Самым дорогим проектом за всю историю «Твоего бюджета» стал парк на Смоленке. «Он образован из нескольких инициатив членов бюджетной комиссии Василеостровского района, вырос из рамок “Твоего бюджета” до проекта комплексного благоустройства Новосмоленской набережной, включая реконструкцию и организацию художественной подсветки фасадов зданий и мостов. Его бюджет составил более 200 млн рублей», — рассказывают пресс-служба проекта «Твой бюджет». Самый маленький бюджет получила инициатива Дмитрия Гусева «Устранение причин образования сосулек на Остроумова, 7/9А» — 50 тысяч рублей. «Фактически израсходовали еще меньше. Сумма заключенного контракта составила 43 тысячи рублей», — добавляет пресс-служба проекта «Твой бюджет» в разговоре с «Собака.ru».
Единственным нереализованным проектом-победителем за все время стал веломаршрут «Адмиралтейский» с номинальным бюджетом 5 млн рублей. «Подрядчик предложил несколько вариантов трассировки, но ни одну из них ГИБДД не согласовала», — вспоминает директор центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Петербурге Лев Шилов в разговоре с «Собака.ru». «Контракт на выполнение работ расторгли, средства не были потрачены», — добавляет пресс-служба проекта «Твой бюджет».
В 2020 году появилось нововведение — общегородское голосование. После районного тура туда выносили все проекты, не вошедшие в состав победителей. Так, два года назад на общегородское голосование вынесли 12 проектов (по 2 от каждого района-участника). Однако 2021-й стал последним годом проведения проекта в старом формате. В 2022 году конкурс не проводили, а в мае модераторы и консультанты «Твоего бюджета» и вовсе покинули проект. «Контракт Европейского университета в Санкт-Петербурге с Комитетом финансов по модерированию "Твоего бюджета" завершен. Это последний пост», — такое сообщение тогда появилось в официальной группе программы.
«Это в любом смысле позитивный опыт»
С момента запуска программы число инициатив росло в геометрической прогрессии. Если в первый год горожане отправили 766 идей, то уже в 2019 году число предложений достигло 7646. При этом, по словам представителей администрации, постепенно менялась и тематика заявок. «В первые годы было больше креативных, можно даже сказать веселых, идей, — рассказали в пресс-службе «Твоего бюджета». — В последующие годы мы получали больше запросов, связанных с решением достаточно крупных социальных проблем, требующих межведомственного взаимодействия и неформального отношения».
За шесть лет отбор прошло 100 проектов. Большинство из них удалось воплотить в жизнь, хотя есть инициативы, чья реализация затянулась. «Из 100 проектов к началу 2023 года сделано» 84, — сообщили в пресс-службе «Твоего бюджета. — Над 15 работу продолжат в 2023 – 2024 годах, один проект, веломаршрут "Адмиралтейский", был признан нереализуемым. В число оставшихся 15-ти входят: 7 проектов 2021 года, 5 проектов 2020 года, 2 проекта 2019 года, 1 проект 2018 года».
Участники первоначального варианта программы «Твой бюджет» по-разному оценивают свой опыт. Архитектор Ольга Колесова в 2017 году победила с проектом сквера «Библиотеки друзей» в Московском районе. От участия у нее остались позитивные воспоминания: «По закону о госзакупках наш проект должна была реализовывать какая-то другая фирма, которую определяли в результате тендера — вспоминает она в беседе с «Собака.ru», — нам повезло, выиграла компания из Петербурга, которая активно с нами общалась на протяжении всего процесса, и в итоге реализовала задумку. На вопрос: "Можно ли сделать вместе с государством что-то хорошее?" — я получила положительный ответ после участия в "Твоем бюджете"».
Менее однозначно вспоминает историю участия другой победитель «Твоего бюджета», архитектор Марсель Гимназдинов. Вместе с жителями Петроградского района он подал заявку на благоустройство сквера Виктора Цоя. «Поскольку финансирование зависело от числа голосов, у нас была задача аккумулировать в наш проект желания максимального числа людей, чтобы они не конкурировали друг с другом, а были реализованы в одном проекте». Правда, с этим возникла проблема. «На финишной прямой исполнитель вычеркнул инициативы тех людей, доверившихся нам и отказавшихся от собственных заявок. Их идеи были полностью забыты», — говорит Гимназдинов. Впрочем, сегодня он все равно рад, что поучаствовал в проекте. «Это в любом смысле позитивный опыт: мы участвовали в организации фестивалей, субботников вместе с местными жителями, с инициативными ребятами, пользователями пространства», — заключает он.
У двухкратной победительницы «Твоего бюджета» Марии Тиники, идеолога движения «Деревья Петербурга», осталось еще больше вопросов к программе. Она рассчитывала, что ее инициативы и идеи других участников не останутся «разовыми акциями», а станут примерами для глобальных изменений по всему городу, однако этого не произошло, сетует она. В качестве еще одной проблемы она отмечает то, что программой, по ее мнению, фактически пользовались бюджетные учреждения, с которыми обычным горожанам очень сложно было конкурировать. «Организации выдвигали разные инициативы: от ремонта кабинетов и актовых залов до создания спортплощадки. В результате силы одного жителя оказывались меньше, чем ресурсы бюджетников, и хорошие инициативы не проходили в финал. Моя инициатива [создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы] столкнулась с сильным государственным лобби, и не победила на общем районном голосовании, но стала лидером на общегородском. Эта ситуация показала, насколько у нас много активных петербуржцев и с кем мы на самом деле соревновались (не с горожанами)», — отмечает Тиника.
Как изменили программу
После годичного перерыва программу «Твой бюджет» запустили вновь, но уже по другим правилам. Теперь город хочет выделять тематические направления и после «обкатки» передавать от комитета финансов под кураторство к отраслевым комитетам. Так, в ноябре 2022 года объявлено о запуске «Твой бюджет. Благоустройство». В программе рассматривают исключительно новые спортивные и зоны отдыха, обустройство садов, скверов и парков. Еще одно глобальное отличие от изначальной программы: на каждый район выделяют по 50 млн рублей, а в реализации инициатив участвуют все части города, раньше одновременно могли реализовываться проекты только из шести районов.
Механика такова: жители подают в районные администрации свои проекты и предложения по благоустройству района. Экспертные комиссии при администрациях районов при участии комитета по благоустройству, КГИОП и КГА анализируют инициативы, оценивают возможность их реализации, а затем проводят голосование в районных группах «ВКонтакте».
«Теперь все свелось к голосованию за места в районе, где нужно провести благоустройство, но проекты будет готовить комитет и районные администрации», — подчеркивает урбанист Аркадий Гершман. Напомним, раньше их предлагали и готовили сами горожане.
Также в 2023 году город запустил «Твой бюджет 2.0.». Теперь ежегодно для программы власти будут определять одну общую тему, в рамках которой петербуржцы могут предлагать проекты, — в этом году это цифровизация. Горожане могут предложить идеи технологичных сервисов, проекты, связанные с развитием оперативной коммуникации между жителями и властями. Пока до конца марта идет сбор предложений, но уже есть промежуточные итоги: в основном предлагали сервисы для упрощения коммуникации между горожанами и властями в сферах ЖКХ и благоустройства. Затем все заявки проанализируют и сформируют проектные команды (от 3 до 10 человек), куда войдут авторы инициатив. Проведут публичные слушания, а победителей определит жюри.
«Во главе угла стояла именно оптимизация»
Изменения, которые претерпела программа в 2023 году, затрагивают ее суть, считает директор центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Петербурге Лев Шилов. «Сегодня "Твоего бюджета" в классическом понимании больше нет, — говорит эксперт. — Вместо него совершенно закрытая система. Мы не знаем, кто и как предлагает проекты по благоустройству, как они будут реализованы и насколько полезны. Это сильно пугает, и совсем непонятно, насколько такое решение оправдано».
Социолог города Петр Иванов полагает: старая версия «Твоего бюджета» была «сильно интереснее, чем новая». По его мнению, новый формат программы нельзя назвать инициативным бюджетированием. «Это уже какая-то другая процедура, для которой, наверное, нужно придумать другое название», — считает он, добавляя, что петербургский опыт теперь «гораздо менее интересно изучать, поскольку там уже не смогут появляться какие-то смелые и интересные проекты».
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»:
«Моя версия [того, почему провели реформу программы «Твой бюджет»], простая — это организационно проще. Старая модель подразумевала продолжительную и очень сложную работу модератора, который работает с группой людей, вовлеченных в проект инициативного бюджетирования. Находить на каждую группу, на каждый округ модератора, который бы работал с жителями — очень затратно.
Тем более, что в последнее время модераторов в Петербурге стало меньше в силу обстоятельств— большая часть людей, вовлеченных в проекты, сегодня вне России. Да, такое решение снизило демократичность процедуры, но мне кажется, что это не было главным мотивом, а во главе стояла именно оптимизация».
Мария Тиника из движения «Деревья Петербурга» считает: новый формат проведения конкурса «полностью исключил горожан из процесса», хотя изначально проект как раз должен был привлечь как можно больше людей к решению городских проблем. «Я не удивлюсь, если все, что будет реализовано по программе "Твой бюджет: Благоустройство" будет разрушено жителями. Во-первых, это логичная ответная реакция на изменения, а во-вторых — потому что ни одну социальную группу не привлекли к процессу, никто не спросил, что, почему и где нужно жителям», — дает она неутешительный прогноз.
Архитектор Ольга Колесова, работавшая над проектом сквера «Библиотеки друзей», менее категорична. «Если людей спрашивают, где [поставить тот или иной проект благоустройства], то это хорошо, — говорит она. Однако Ольга считает, что нынешняя форма — все-таки больше как хорошее дополнение для других проектов и ее нельзя назвать полноценной заменой первоначально формата.
Марсель Гимназдинов и вовсе оказался сторонником нового формата. «Это изменение, дает больше конкретики: люди сразу понимают, что им предлагают. По моему опыту участия в проекте горожане немного витали в облаках, хотели все и сразу, не учитывая возможно ли это и насколько удобно. Но, разумеется, изменения в лучшую сторону будут только если предлагаемые проекты изначально хорошо продуманы, качественно и понятно кем реализованы».
Позитивнее собеседники «Собака.ru» восприняли проект «Твой бюджет 2.0.», первый сезон которого посвящен развитию новых технологий в городе. «Задумка хорошая, потому что есть запрос от горожан», — считает Лев Шилов. «Твой бюджет 2.0.», кажется, учел минусы, связанные с участием бюджетных организаций и невозможностью тиражировать предложенные инициативы на другие города. Идея мне нравится, но пока, к сожалению, проект ограничен одним направлением, хотя комитет финансов обещает расширить тематику», — полагает Мария Тиника.
«Пандемия сильно подкосила»
Практики вовлечения горожан в распределение бюджета, или инициативного бюджетирования, есть в большинстве российских регионов. Региональные власти активно рапортуют об успехах таких инициатив. Так, администрация Краснодара сообщала: в 2022 году при помощи горожан удалось реализовать 19 проектов. В Ростовской области за 2022 год по губернаторской программе «Сделаем вместе!» отобрали 240 проектов — это в 10 раз больше, чем рекорд «Твоего бюджета» в 2020 году (23 проекта). «При этом нужно понимать, что это конкурс для поселений региона, а не проект в одном городе, пусть даже большом», — заостряет внимание Лев Шилов.
Однако эксперты считают: реальные успехи таких начинаний в стране скромнее цифр. Реально работающих программ, дающих настолько же интересные результаты как изначальная версия петербургского «Твоего бюджета», в России совсем немного. «Похожий проект есть только в Кировской области», — вспоминает социолог Петр Иванов, — Плюс, регионы, где инициативное бюджетирование есть, но оно далеко от [экспертной поддержки со стороны] академи[ческого сообщества]. Красноярск — тот пример, когда инициативное бюджетирование развивается как-то само. И особого внимания ему не уделяют».
В последние годы активно действующих программ стало еще меньше, уверен Лев Шилов. «Подобные проекты реализуют в небольших городах. Там обсуждают инициативы по событийному наполнению, развитию базовой инфраструктуры — освещение, дороги, водопровод и благоустройство территорий, — объясняет он, — Пандемия сильно подкосила все организационные процессы: невозможно было проводить очные собрания и встречи, а качественно перейти в онлайн смогли не все, и многие проекты остановились».
В этом контексте реформа инициативного бюджетирования в Петербурге, кажется, укладывается в общий тренд. Однако, это печалит профессионалов и городских активистов. Впрочем, заключает Петр Иванов, большинство населения может изменения и не заметить. «Для массового пользователя нововведения будут, скорее всего, незаметны: как реализовывали какие-то проекты, так и реализуют какие-то. А какова природа инициатив, массовому горожанину совершенно все равно», — заключает он.
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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