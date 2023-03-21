«Твой бюджет»: как изменилась программа и станет ли меньше интересных проектов в Петербурге?

«Это в любом смысле позитивный опыт»

С момента запуска программы число инициатив росло в геометрической прогрессии. Если в первый год горожане отправили 766 идей, то уже в 2019 году число предложений достигло 7646. При этом, по словам представителей администрации, постепенно менялась и тематика заявок. «В первые годы было больше креативных, можно даже сказать веселых, идей, — рассказали в пресс-службе «Твоего бюджета». — В последующие годы мы получали больше запросов, связанных с решением достаточно крупных социальных проблем, требующих межведомственного взаимодействия и неформального отношения».

За шесть лет отбор прошло 100 проектов. Большинство из них удалось воплотить в жизнь, хотя есть инициативы, чья реализация затянулась. «Из 100 проектов к началу 2023 года сделано» 84, — сообщили в пресс-службе «Твоего бюджета. — Над 15 работу продолжат в 2023 – 2024 годах, один проект, веломаршрут "Адмиралтейский", был признан нереализуемым. В число оставшихся 15-ти входят: 7 проектов 2021 года, 5 проектов 2020 года, 2 проекта 2019 года, 1 проект 2018 года».

Участники первоначального варианта программы «Твой бюджет» по-разному оценивают свой опыт. Архитектор Ольга Колесова в 2017 году победила с проектом сквера «Библиотеки друзей» в Московском районе. От участия у нее остались позитивные воспоминания: «По закону о госзакупках наш проект должна была реализовывать какая-то другая фирма, которую определяли в результате тендера — вспоминает она в беседе с «Собака.ru», — нам повезло, выиграла компания из Петербурга, которая активно с нами общалась на протяжении всего процесса, и в итоге реализовала задумку. На вопрос: "Можно ли сделать вместе с государством что-то хорошее?" — я получила положительный ответ после участия в "Твоем бюджете"».

Менее однозначно вспоминает историю участия другой победитель «Твоего бюджета», архитектор Марсель Гимназдинов. Вместе с жителями Петроградского района он подал заявку на благоустройство сквера Виктора Цоя. «Поскольку финансирование зависело от числа голосов, у нас была задача аккумулировать в наш проект желания максимального числа людей, чтобы они не конкурировали друг с другом, а были реализованы в одном проекте». Правда, с этим возникла проблема. «На финишной прямой исполнитель вычеркнул инициативы тех людей, доверившихся нам и отказавшихся от собственных заявок. Их идеи были полностью забыты», — говорит Гимназдинов. Впрочем, сегодня он все равно рад, что поучаствовал в проекте. «Это в любом смысле позитивный опыт: мы участвовали в организации фестивалей, субботников вместе с местными жителями, с инициативными ребятами, пользователями пространства», — заключает он.

У двухкратной победительницы «Твоего бюджета» Марии Тиники, идеолога движения «Деревья Петербурга», осталось еще больше вопросов к программе. Она рассчитывала, что ее инициативы и идеи других участников не останутся «разовыми акциями», а станут примерами для глобальных изменений по всему городу, однако этого не произошло, сетует она. В качестве еще одной проблемы она отмечает то, что программой, по ее мнению, фактически пользовались бюджетные учреждения, с которыми обычным горожанам очень сложно было конкурировать. «Организации выдвигали разные инициативы: от ремонта кабинетов и актовых залов до создания спортплощадки. В результате силы одного жителя оказывались меньше, чем ресурсы бюджетников, и хорошие инициативы не проходили в финал. Моя инициатива [создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы] столкнулась с сильным государственным лобби, и не победила на общем районном голосовании, но стала лидером на общегородском. Эта ситуация показала, насколько у нас много активных петербуржцев и с кем мы на самом деле соревновались (не с горожанами)», — отмечает Тиника.