У «Фрунзенской» появится новое общественное пространство

«Стихийно возникшую тропу было предложено оформить в аллею, вымощенную плиткой, вдоль аллеи будет размещена ажурная изгородь, вдоль которой будет высажен девичий виноград. Также проектом предусмотрена посадка многолетних цветов, которые украсят аллею, установка двух скамеек и двух урн, а также выполнение ремонта газона с засевом газонной травы», – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Формат общественного пространства выбирали при помощи местных жителей. «Сегодня данная территория является транзитной пешеходной зоной от станции метро «Фрунзенская» с большой проходимостью и стихийно образовавшейся пешеходной тропой в зоне зеленых насаждений, непригодной для прохода во время обильных осадков в виде дождя».

Новый музей в Кронштадте откроется в начале лета.

Школа Masters совместно с группой RBI запустит культурный центр в здании Левашовского хлебозавода. Там будут проходить самые разные события: и фестиваль Дианы Вишневой Context, и перформансы, и концерты, и спектакли, и встречи, и дискуссии с экспертами.