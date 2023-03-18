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Урбанистика

У «Фрунзенской» появится новое общественное пространство

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Речь об участке набережной Обводного канала у дома №65. Там хотят создать комфортный современный зеленый уголок с транзитной пешеходной зоной. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в администрации Адмиралтейского района.

Фото: «Петербургский дневник»
Фото: «Петербургский дневник»

«Стихийно возникшую тропу было предложено оформить в аллею, вымощенную плиткой, вдоль аллеи будет размещена ажурная изгородь, вдоль которой будет высажен девичий виноград. Также проектом предусмотрена посадка многолетних цветов, которые украсят аллею, установка двух скамеек и двух урн, а также выполнение ремонта газона с засевом газонной травы», – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Формат общественного пространства выбирали при помощи местных жителей. «Сегодня данная территория является транзитной пешеходной зоной от станции метро «Фрунзенская» с большой проходимостью и стихийно образовавшейся пешеходной тропой в зоне зеленых насаждений, непригодной для прохода во время обильных осадков в виде дождя».

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