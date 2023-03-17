Новый музей в Кронштадте откроется в начале лета

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, соорганизатор проекта Марика Коротаева на встрече с губернатором Александром Бегловым обсуждали развитие проекта «Остров фортов» в Кронштадте на ближайшую и отдаленную перспективу.

В проекте предусматривается не только реконструкция и реставрация исторических памятников, но и создание общественных пространств, спортивных и музейных объектов, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.

На встрече также затронули тему комплексной реконструкции котельной «Цитадельская», инженерных сетей и водоводов в Кронштадте. Как сообщила Ксения Шойгу, работы на территории музея завершат к концу мая, в начале июня его планируют запустить.

Также обсудили подготовку к Международному военно-морскому салону «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня. В этом году площадками салона впервые станут места в туристско-рекреационном кластере «Остров Фортов» — Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр.