18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Новый музей в Кронштадте откроется в начале лета

Поделиться:

Основные работы, которые проходят на территории Музея военно-морской славы завершат к концу мая, а запустить его планируют в июне. А еще губернатор Александр Беглов и руководитель проекта Ксения Шойгу рассмотрели дальнейшие этапы развития проекта «Остров фортов»: создание центра «Авангард. Морской» и размещение Морского кадетского военного корпуса.

Shutterstock.com

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, соорганизатор проекта Марика Коротаева на встрече с губернатором Александром Бегловым обсуждали развитие проекта «Остров фортов» в Кронштадте на ближайшую и отдаленную перспективу.

В проекте предусматривается не только реконструкция и реставрация исторических памятников, но и создание общественных пространств, спортивных и музейных объектов, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.

На встрече также затронули тему комплексной реконструкции котельной «Цитадельская», инженерных сетей и водоводов в Кронштадте. Как сообщила Ксения Шойгу, работы на территории музея завершат к концу мая, в начале июня его планируют запустить.

Также обсудили подготовку к Международному военно-морскому салону «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня. В этом году площадками салона впервые станут места в туристско-рекреационном кластере «Остров Фортов» — Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр.

Сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.

Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены. 

Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.

Первое интервью Ксении Шойгу, идеолога проекта «Остров фортов»: как изменится Кронштадт, когда отреставрируют форты и сколько это стоит?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: