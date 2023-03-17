Новый музей в Кронштадте откроется в начале лета

Основные работы, которые проходят на территории Музея военно-морской славы завершат к концу мая, а запустить его планируют в июне. А еще губернатор Александр Беглов и руководитель проекта Ксения Шойгу рассмотрели дальнейшие этапы развития проекта «Остров фортов»: создание центра «Авангард. Морской» и размещение Морского кадетского военного корпуса.
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, соорганизатор проекта Марика Коротаева на встрече с губернатором Александром Бегловым обсуждали развитие проекта «Остров фортов» в Кронштадте на ближайшую и отдаленную перспективу.
В проекте предусматривается не только реконструкция и реставрация исторических памятников, но и создание общественных пространств, спортивных и музейных объектов, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.
На встрече также затронули тему комплексной реконструкции котельной «Цитадельская», инженерных сетей и водоводов в Кронштадте. Как сообщила Ксения Шойгу, работы на территории музея завершат к концу мая, в начале июня его планируют запустить.
Также обсудили подготовку к Международному военно-морскому салону «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня. В этом году площадками салона впервые станут места в туристско-рекреационном кластере «Остров Фортов» — Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр.
Сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.
Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.
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