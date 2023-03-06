Школа Masters совместно с группой RBI откроет культурный центр в здании Левашовского хлебозавода

«Школа Masters останется на Итальянской улице на своем привычном месте. На Петроградской мы запустили книжный магазин и галерею цифрового искусства и собираемся открыть культурный центр в здании Левашовского хлебозавода, это позволит нам расширить форматы и аудиторию. Единственное, мы закрыли наш магазин в Пассаже и собираемся открыть concept store на Василеостровском рынке совместно с Cosmotheca», — рассказала в интервью для «Собака.ru» основательница школы Masters Полина Бондарева.

По ее словам, в центре довольно высокая конкуренция среди книжных, а вот Васильевский остров и Петроградская позволяют работать с разной аудиторией и формировать вокруг себя новую среду.

Также Полина Бондарева поделилась планами по освоению нестандартного пространства Левашовского хлебозавода — образца советского промышленного конструктивизма и объекта культурного наследия.