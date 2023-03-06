Школа Masters совместно с группой RBI откроет культурный центр в здании Левашовского хлебозавода

В пространстве будут проходить самые разные события: и фестиваль Дианы Вишневой Context, и перформансы, и концерты, и спектакли, и встречи, и дискуссии с экспертами.
«Школа Masters останется на Итальянской улице на своем привычном месте. На Петроградской мы запустили книжный магазин и галерею цифрового искусства и собираемся открыть культурный центр в здании Левашовского хлебозавода, это позволит нам расширить форматы и аудиторию. Единственное, мы закрыли наш магазин в Пассаже и собираемся открыть concept store на Василеостровском рынке совместно с Cosmotheca», — рассказала в интервью для «Собака.ru» основательница школы Masters Полина Бондарева.
По ее словам, в центре довольно высокая конкуренция среди книжных, а вот Васильевский остров и Петроградская позволяют работать с разной аудиторией и формировать вокруг себя новую среду.
Также Полина Бондарева поделилась планами по освоению нестандартного пространства Левашовского хлебозавода — образца советского промышленного конструктивизма и объекта культурного наследия.
Полина Бондарева, основательница школы Masters
Специально для «Собака.ru»:
Бывшее здание Левашовского хлебозавода состоит из нескольких корпусов, значительную часть площадей компания RBI приспособила под собственный офис. Самое сложное и эффектное пространство в шайбе станет культурной площадкой, которую Masters будет продюсировать. Кроме того, мы займем еще два лекционных зала. Наша общая с RBI задача — создать новую точку притяжения на Петроградской стороне. Мы уже сформировали программу, там будут самые разные события: и фестиваль Дианы Вишневой Context, и перформансы, и концерты, и спектакли, и встречи, и дискуссии с экспертами. Летом, вероятно, мы сможем позволить себе закрыть зал на месяц или два под выставочный проект. Зал рассчитан на 120-150 посадочных мест. Непривычная форма помещения даст творческим людям возможность искать новые форматы, которые вписывались бы в нее. Плюс в том, что внутри цилиндра нет ничего лишнего, это буквально чистый лист бумаги, который можно трансформировать под разные жанры взаимодействия с публикой.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в реконструированном Левашовском хлебозаводе появится общественное пространство и «блокадная комната» в первом полугодии 2023 года. Реконструкция заняла четыре года у группы RBI. За это время снесли самые поздние пристройки, искажавшие внешний вид памятника, заменили аварийные конструкции, уложили новую кровлю и установили перекрытия на нескольких корпусах. Часть исторических конструкций усилили, фасады отреставрировали и заменили окна.
А сейчас в историческом здании на Барочной улице идет внутренняя отделка. Одновременно с этим завершается создание постоянной экспозиции об истории Левашовского хлебозавода. Этим занимается агентство городских преобразований Genius Loci под руководством Марка Калинина и Дмитрия Симановского. А также готовится выставка «Блокадного мемориала на Левашовском хлебозаводе», который создает команда «Дома культуры Льва Лурье».
Мультимедийная экспозиция, которую разработали специалисты «Дома культуры» – петербургской просветительской организации во главе с историком, педагогом и краеведом Львом Яковлевичем Лурье, призвана поименно вспомнить всех жителей близлежащих домов, живших здесь с 8 сентября 1941 года до полного снятия блокады Ленинграда, тотально погрузить в историю места. Аудио- и видеоконтент для «Блокадного мемориала на Левашовском хлебозаводе», как и все техническое обеспечение культурно-делового пространства, выполнила компания Ascreen – автор многочисленных интерактивных экспозиций, музейных и образовательных проектов в разных регионах России и ближнего зарубежья.
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