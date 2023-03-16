Шлиссельбург, Новая Ладога, Сосновый Бор и Мельниково: зачем туда ехать и какие общественные пространства откроют в 2023 году

Сосновый Бор

Город основан в 1958 году на месте деревни Устье на древней Ижорской земле у Финского залива. Известен благодаря крупнейшей действующей в России атомной электростанции (можно попасть на экскурсию!). Из-за близкого соседства с ЛАЭС, НИТИ им. А. П. Александрова, воинских частей и погранзоны вокруг Сосновый Бор получил официальный статус закрытого для туристов места, но в 2010-х его открыли. Одной из необычных достопримечательностей является «Андерсенград» — советский детский игровой комплекс стилизованный под западноевропейскую средневековую архитектуру. Его изображение можно увидеть на гербе, созданном архитектором Юрием Савченко.

Главным местным музеем считают Сосновоборский городской в сельском доме участника Великой Отечественной Петра Якконена. В экспозиции — архивные материалы о подводном флоте России, личные вещи солдат, найденные при раскопках, артефакты, рассказывающие об истории города и окрестных деревень. Кстати, неподалеку расположен многострадальный деревянный дом в «каменном чехле», возведенный предположительно в петровскую эпоху для рыбопромышленника Петрова. Когда-то в здании хотели открыть музей, но из-за ветхости конструкций город заговорил о сносе. Тем не менее градозащитники и краеведы смогли сохранить постройку.

В центре города раскинулся тихий парк «Белые пески» с девятиметровыми песчаными дюнами и хвойным лесом. В дикой части есть котлован, где зимой горожане любят спускаться на ватрушках.

На одноименном мысу неподалеку от города расположен Шепелевский маяк (нынешняя маячная башня сооружена в 1910 году). От него начиналась Малая Дорога жизни: по льду Финского залива от навигационного сооружения была проложена трасса к островам Сескар и Мощный для переброски оружия, техники, людей и продуктов, что сыграло немалую роль в обороноспособности Ленинграда.

За последние годы в городе благоустроили Приморский парк с пляжем, сквер Космонавтов и другие территории. И в 2023 году Сосновый Бор ждут важные преобразования!