Шлиссельбург, Новая Ладога, Сосновый Бор и Мельниково: зачем туда ехать и какие общественные пространства откроют в 2023 году

Только за прошлый год в Ленобласти благоустроили 75 общественных и 32 дворовых пространств, 7 территорий по конкурсу Минстроя. Обрадовавшись успехам соседей, «Собака.ru» попросила директора Центра компетенций Ленобласти Екатерину Манжулу рассказать о планах на 2023 год и составила (далеко неполный!) гид по городам и селам, куда стоит поехать и оценить проекты.
Крепость «Орешек»
Шлиссельбург
Город в Кировском районе Ленобласти известен благодаря крепости «Орешек». Фортификационное 700-летнее сооружение основано внуком Александра Невского и состоит из пяти оборонительных башен. Архитектурный памятник федерального значения за всю историю пережил все: был западным рубежом Новгородской республики и тюрьмой для политических узников (сестры Петра I Марии Алексеевны, жены императора Евдокии Лопухиной, революционера Михаила Бакунина) последней опорой блокадного Ленинграда, что не дала замкнуть кольцо немецких войск вокруг города и уничтожить Дорогу жизни. Сегодня крепость является филиалом Государственного музея истории Петербурга. В экспозиции — подлинная одежда первых узников, мемориальные одиночные камеры народовольцев. Попасть в крепость можно, сев на корабль с городской пристани.
В прошлом году благодаря Правительству Ленинградской области, администрации города, Центру компетенций и бюро «Аффинум» здесь обустроили набережную у собора и еще одну у пристани и памятника Петру I, общественное пространство для детей и подростков «Теремок», и на этом не останавливаются!
«45 ключей к одному городу»
Август, 2023
Центр города был в плачевном состоянии: неблагоустроенная пешеходная зона, неформальные зоны отдыха, отсутствие безбарьерной среды и освещения, мусор. Территорию использовали автомобилисты, хотя место и является частью пешеходной зоны. В этом году главная часть Шлиссельбурга переживает реинкарнацию — проект единого исторического центра с пешеходными и веломаршрутами разработала архитектурная студия Orchestra Design совместно с Центром компетенций Ленобласти. Отправной точкой станет площадь на пересечении Красного проспекта и улицы 1 мая. Пешеходный бульвар набережной Староладожского канала будет частью нового исторического маршрута по Шлиссельбургу с навигацией по былым достопримечательностям города у берегов. Прогулочные аллеи благоустроят и озеленят, установят цифровую панель с исторической картой Шлиссельбурга, солнечные часы и павильон с сувенирами.
Красная площадь
Август, 2023
Центральная часть города вдоль Староладожского канала долгое время была неблагоустроенной, отсутствовало освещение, качественная планировка, а функциональное наполнение было ограничено. Сегодня по концепции главного архитектора Центра компетенций Ленобласти Анны Кинцурашвили ее кардинально преображают. К лету дополнят указателями, разноуровневым освещением, восстановят гранитное мощения, а на месте утерянного Сенного здания установят историческую карту с подсветкой. Горожанам и туристам станет комфортнее гулять и исследовать местные достопримечательности.
Комсомольский парк
Сентябрь, 2023
Долгое время на территории отсутствовало освещение, не было благоустроенных подходов к воде. Жители использовали место как транзитный путь к основным достопримечательностям города, но именно здесь проходит экскурсионный маршрут исторического музея Шлиссельбурга. Концепция преобразования — проект победителей архитектурного турнира HackCitySpaces 2.0 Виктории Пупенцовой, Анны Голдобиной, Марией Дружининой, Викторией Пискуновой, Екатериной Басай, Татьяны Дмитриевой. Она не только сохраняет пешеходные транзитные пути, но и подразумевает маршрут по ключевым точкам парка, сопровожденный справочными стендами: памятник жертвам военной оккупации Великой Отечественной, довоенный дуб, около которого раньше была организована танцплощадка, смотровая площадка с видом на Малоневский канал, место попадания снаряда (историческая воронка) с садом сирени и амфитеатром. Будут зоны тихого отдыха, спортивная и детская площадки, качели, навесы, а еще восстановят танцплощадку в духе авангарда.
«Андерсенград»
Сосновый Бор
Город основан в 1958 году на месте деревни Устье на древней Ижорской земле у Финского залива. Известен благодаря крупнейшей действующей в России атомной электростанции (можно попасть на экскурсию!). Из-за близкого соседства с ЛАЭС, НИТИ им. А. П. Александрова, воинских частей и погранзоны вокруг Сосновый Бор получил официальный статус закрытого для туристов места, но в 2010-х его открыли. Одной из необычных достопримечательностей является «Андерсенград» — советский детский игровой комплекс стилизованный под западноевропейскую средневековую архитектуру. Его изображение можно увидеть на гербе, созданном архитектором Юрием Савченко.
Главным местным музеем считают Сосновоборский городской в сельском доме участника Великой Отечественной Петра Якконена. В экспозиции — архивные материалы о подводном флоте России, личные вещи солдат, найденные при раскопках, артефакты, рассказывающие об истории города и окрестных деревень. Кстати, неподалеку расположен многострадальный деревянный дом в «каменном чехле», возведенный предположительно в петровскую эпоху для рыбопромышленника Петрова. Когда-то в здании хотели открыть музей, но из-за ветхости конструкций город заговорил о сносе. Тем не менее градозащитники и краеведы смогли сохранить постройку.
В центре города раскинулся тихий парк «Белые пески» с девятиметровыми песчаными дюнами и хвойным лесом. В дикой части есть котлован, где зимой горожане любят спускаться на ватрушках.
На одноименном мысу неподалеку от города расположен Шепелевский маяк (нынешняя маячная башня сооружена в 1910 году). От него начиналась Малая Дорога жизни: по льду Финского залива от навигационного сооружения была проложена трасса к островам Сескар и Мощный для переброски оружия, техники, людей и продуктов, что сыграло немалую роль в обороноспособности Ленинграда.
За последние годы в городе благоустроили Приморский парк с пляжем, сквер Космонавтов и другие территории. И в 2023 году Сосновый Бор ждут важные преобразования!
Благоустройство территории ДК «Строитель» и ДЮСШ
Сентябрь, 2023
Это проект исторического сквера, разработанный бюро «М4» во главе с Андреем Кобзевым. На территории возле дворца культуры и детско-юношеской школы благоустроят пространство: реконструируют фонтан со специальной системой для игр с водой и режимом светового шоу, а напротив установят скамейки в виде амфитеатра. С северной стороны ДК организуют событийную зону со сценой и амфитеатром. Возле подпорной стенки дюны сделают детскую площадку с качелями, велопарковкой, песочницей и развивающей панелью. Построят летние террасы у ДК «Строитель» и перед входом в ДЮСШ для существующего кафе «Наутилус».
Николо-Медведский монастырь
Новая Ладога
Город основал в 1704 году Петр I вокруг Николо-Медведского монастыря, созданным предположительно в XIV или XV веке. Царь упразднил его для постройки Новоладожской верфи в устье реки Волхов, давшей впоследствии начало истории Новой Ладоги. Сегодня здесь сохранились земляной вал, часть стены, кованая решетка и кладбище. На территории бывшего монастыря ныне на проспекте Карла Маркса есть два храма: церковь Иоанна Богослова (Собор Рождества Пресвятой Богородицы) XVIII века и четырехпрестольный каменный храм — Никольский собор.
За несколько лет в Новой Ладоге модернизировали центральную часть города. Еще три года назад на проспекте Карла Маркса, где расположены купеческие дома, отсутствовало качественное освещение, благоустроенные пешеходные дорожки и зоны отдыха. В мае 2022 года проспект с прилегающими скверами и пустырями благоустроили: установили лавочки, скейт-площадки, сделали современное покрытие для пешеходных дорожек. За концепцию отвечало бюро «Хвоя» во главе с Георгием Снежкиным. Жители рыбачат на набережной Староладожского канала, катаются на скейтбордах, отдыхают на городских качелях в Городском саду под 300-летним кедром. Сюда едем (каждый год!) в мае на фестиваль «Корюшка идет». Покупаем традиционные новоладожские пряники в пекарнях, а в рыбных магазинах — корюшку с собой!
Продолжение проспекта Карла Маркса
Сентябрь, 2023
Центр компетенций Ленобласти решил продолжить начало, положенное бюро «Хвоя», и разработал концепцию благоустройства пространства на пересечении Суворова и проспекта Карла Маркса. Сегодня территория не соответствует реальным пешеходным путям, нет единого дизайна, а размытые границы газонов загрязняют дороги и тротуары. Уже осенью по проекту главного архитектора Центра Аниты Поповой в сквере возведут круговую зону отдыха из брусчатки, установят качели, скамейки, детскую площадку с балансиром-лабиринтом.
Храм на каменистом острове на Вуоксе
Мельниково
Поселок основан в 1948 году в центральной части Карельского перешейка на земле прихода Ряйсяля, большую часть населения которого до XVII века составляли карелы. Археологи выявили на холме Калмистомяки остатки поселения эпохи бронзы (1500—500 гг. до н. э.) и грунтовый могильник.
Самым колоритным зданием по праву является Финская кирха прихода Ряйсяля по проекту архитектора Йозефа Стенбека в стиле национального романтизма. Стены здания выложены из местных пород красноватого гранита, а внутренние из кирпича. Основанием для лютеранской церкви служит природная скала. Раньше постройку использовали как храм, а потом помещения передали под зерносклад. Сегодня в ней работает дом культуры. Рядом есть храм Андрея Первозванного, возведенный в 2000-е. Он расположен на каменистом острове на Вуоксе. Долгое время сооружение с берегом связывала лишь паромная переправа, но потом построили массивный мост.
Недалеко от поселка есть остатки древнего укрепленного поселения карелов и новгородцев — Тиверское городище. В XIII-XIV веках это было стратегически важное защитное сооружение, оберегающее крепость Корела от врага. Городище окружено валом и в большей части — двухметровой стеной из больших валунов. Поверху тогда строили деревянное боевое укрытие для защиты места и удобства стрельбы. Местность являлась оплотом языческой оппозиции. Сегодня крепость продолжает разрушаться под воздействием окружающей среды, но во время прогулки здесь еще можно увидеть настоящие жертвенные камни с отметками.
Мельниково обращает на себя внимание не только достопримечательностями, но и проектами благоустройства: в прошлом году здесь обустроили детский городок в экостиле, а в этом обещают пространство с красивым видом на Вуоксу для всех!
Общественное пространство «Спуск к пляжу» и памп-трек
Сентябрь, 2023
Недалеко от центральной части поселения, на улице Калинина отсутствуют благоустроенные дорожки и места для отдыха, есть заросли кустов. По концепции главного архитектора Центра компетенций Ленобласти Анны Кинцурашвили осенью место превратят в настоящую точку притяжения для жителей и туристов: благоустроят зону отдыха с красивым видом на Вуоксу и безымянный полуостров. Установят смотровую площадку в виде амфитеатра, оборудуют городской пляж с лежаками под тентом, качели, детскую площадку.
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