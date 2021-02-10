По словам председателя Комитета финансов Петербурга Алексея Корабельникова, за шесть лет существования «Твой бюджет» стал «площадкой для диалога» между петербуржцами и представителями городской власти, в результате которого реализуются проекты, необходимые горожанам. С каждым годом в программе появляется все больше «социальных» идей — в том числе инклюзивные площадки для детей с ограниченными возможностями, инфраструктура для маломобильных групп населения, центр реабилитации после инсульта.

«Первой такой реализованной инициативой в проекте стал пункт обогрева для бездомных на Васильевском острове. Эту идею в 2016 году предложил Даниил Александров. Я рад, что сегодня Даниил с нами и не только как автор и участник «Твоего бюджета», но и как представитель «Ночлежки»! Отрадно, что судьба бездомных волнует многих горожан. В 2017 году Мария Варламова предложила инициативу по созданию душевой — идею поддержала бюджетная комиссия района. А теперь проект Марии высоко оценен на федеральном уровне», — говорит Корабельников.

Напомним, социальный душевой пункт для бездомных людей открылся в марте 2020 года в Адмиралтейском районе Петербурге. В помещении оборудовали две душевые, закупили и установили стиральные и сушильные машины, сушилку для обуви. В день душевая может принять 8-10 человек — посетителями выдаются халаты, полотенца и моющие принадлежности. Пока стирается и сушится их одежда, бездомные могут получить консультацию от сотрудника Центра социального обслуживания населения Адмиралтейского района, который дежурит в душевой.