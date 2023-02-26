В Петербурге запустят проект «Твой бюджет 2.0»

«Петербуржцы помогли городским властям принять решения о создании новых общественных пространств, детских и спортивных площадок, дорожных и других объектов», — оценил работу уже существующего проекта Александр Беглов. Всего за годы реализации проекта было выдвинуто 100 инициатив. Из них к началу 2023 года реализованы 84. Работа над оставшимися продолжается.

«Твою бюджет 2.0» теперь будет реализовываться не только на районном уровне. С этого года условием проведения конкурса станет соответствие проектов общей теме. Она будет определяться ежегодно. Тема 2023 года - цифровые технологии. Губернатор Петербурга подчеркнул, что предложения горожан в рамках инициативы должны повысить качество и сделать более доступными перечень государственных услуг.

С 1 по 31 марта на сайте можно будет оставить предложения по развитию цифровой сферы, разработке сервисов и мобильных приложений. Заявки будут анализироваться и группироваться. На следующем этапе будут формироваться проектные команды (от 3 до 10 человек), в которые могут войти инициаторы предложений. В апреле – июне пройдут публичные обсуждения. Победители будут определены экспертным жюри в июле.

На реализацию проектов-победителей в городском бюджете на 2024 год выделят до 90 миллионов рублей, но не более 15 — на одну инициативу.