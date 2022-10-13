Если не «человейники», то что? Архитектурный критик Мария Элькина – о том, как сделать недорогое жилье лучше

Что бы кто ни говорил, но главная проблема современного Петербурга (как и многих других российских городов) – это жилье массового сегмента, так называемые «человейники». Их строительство в невероятных количествах усугубляет транспортный кризис, стратегически плохо влияет на городскую экономику, и каждый день – на психологическое состояние людей и их возможности социализации.

Так мрачно ситуацию вижу не только я, но и, скажем, программа ООН-Хабитат, глобально оценивающая среду обитания людей в мире. Применительно к Петербургу стоит добавить, что те же самые новостройки еще и косвенно способствуют более интенсивному ветшанию исторических зданий. Все эти тезисы требуют, наверное, развертывания, расшифровки и доказывания, но я уже делала это в предыдущих колонках и сделаю не раз в будущих.

Гораздо интереснее поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Об этом как раз рассуждал известный архитектор Бьярке Ингельс, объявляя о запуске компании: жилье становится все дороже и все более однообразным. Чтобы изменить это, архитектор будет заниматься проектированием и производством готовых жилых модулей, которые будут по возможности дешевыми и при этом дадут возможность создавать что-то интересное с точки зрения архитектуры и разнообразное.